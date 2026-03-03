Middle East Conflict : इराणचा ‘विनाशकारी सूड’! खामेनेईंच्या मृत्यूनंतर अमेरिकेवर पलटवार सुरुच; सौदीतील दूतावासावर हल्ला

Israel-Iran War : इस्त्रायलची मोठी तयारी; आयर्न बीम रॉकेट युद्धभूमीवर तैनात
मिळालेल्या माहितीनुसार, इराणने सौदी अरेबिया (Saudi Arabia) येथील रियाधमधील अमेरिकन दूतावासावर आत्मघाती ड्रोन हल्ला केला आहे. सौदीच्या संरक्षण मंत्रालयाने याची पुष्टी केली असून हल्ल्यामुळे दूतावासातील परिसरात भीषण स्फोट झाले आहेत. याचा एक व्हिडिओही समोर आला आहे. ज्यामध्ये आकाशात धुराचे लोट दिसत आहे. या घटनेमुळे अमेरिकेच्या राजकीय वर्तुळात दहशतीचे वातावरण पसरले आहे.
अमेरका आणि इस्रायल(Israel) ने संयुक्तपणे इराणवर २८ फेब्रुवारीच्या सकाळी भीषण हल्ला केला होता. याला ऑपरेशन एपिक फ्यूरी असे नाव देण्यात आले. या मोहिमेअंतर्गत इस्रायलने इराणच्या मुख्या कार्यलयांवर आणि अणु केंद्रांवर हल्ला केला. ट्रम्प यांनी दावा केला आहे की, इराणचे किमान ४८ वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांचा या हल्ल्यांमध्ये खात्मा झाला आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी सांगितले आहे की, अमेरिकेचा हेतू साध्य होत नाही तोपर्यंत, मोहिम थांबणार नाही. अमेरिका-इस्रायलने इराणच्या १०० हून अधिक लष्करी तळांना लक्ष्य केले असून इराणी नौदलाला उद्ध्वस्त करण्याचा त्यांचा हेतू असल्याचे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. ट्रम्प यांनी इराणला शरणागती पत्करण्यास सांगितले असून असे न केल्यास मृत्यूचा सामना करावा लागेल असे म्हटले आहे.
खामेनेईंच्या मृत्यूने आधीच घायाळ झालेला इराण ट्रम्प यांच्या इशाऱ्यानंतर अधिक आक्रमक झाला आहे. गेल्या तीन दिवसांपासून मध्यपूर्वेतील आखाती देशांवर हल्ले केले जात आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने अमेरिकेच्या मित्र राष्ट्रांना लक्ष्य केले जात आहे. अमेरिकेच्या लष्करी तळांवर हल्ला केला जात आहे. इराणने आतापर्यंत कतार, कुवेत, बहरीन, येथील अमेरिकन लष्करी तळांना लक्ष्य केले आहे. तसेच अमेरिकेचे अत्याधुनिक लढाऊ विमान F-15 देखील पाडले आहे.
🚨BREAKING: MASSIVE EXPLOSION AT US EMBASSY RIYADH pic.twitter.com/RNzHLhkAqr — Spencer Hakimian (@SpencerHakimian) March 3, 2026
Ans: इराणने अमेरिकेच्या सौदी अरेबियातील रियाध येथील अमेरिकन दूतावासावर हल्ला केला आहे.
Ans: ही अमेरिका-इस्रायलने इराणविरोधात सुरु केलेली संयुक्त मोहिम आहे. या हेतू इराणच्या लष्करी सामर्थ्याला मोडीत काढणे आणि अमेरिकन सैनिकांच्या मृत्यूचा बदला घेणे आहे.