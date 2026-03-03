Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Vijay-Rashmika: विजय देवरकोंडा-रश्मिकाने जिंकली चाहत्यांची मनं; तेलंगणातील शाळकरी मुलांसाठी केली मोठी घोषणा

रश्मिका मंदान्ना आणि विजय देवराकोंडा यांनी तेलंगणातील ४४ सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती जाहीर केली.

Updated On: Mar 03, 2026 | 09:50 AM
दक्षिण भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वात प्रिय स्टार विजय देवरकोंडा आणि रश्मिका मंदान्ना यांचा विवाहसोहळा नुकताच पार पडला. त्यांच्या लग्नसोहळ्याचे फोटो सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहेत. त्यांनी नुकतीच त्यांच्या नवीन आयुष्याला सुरूवात केली आहे. त्यांच्या शाही लग्नापेक्षाही ते त्यांच्या उदारतेने मने जिंकत आहेत. विजयने त्यांचे लग्नाचे उत्सव राजवाड्यांपुरते मर्यादित ठेवले नाहीत, तर ते त्यांच्या वडिलोपार्जित गावातील माती आणि मुलांसोबत शेअर केले.

लग्नानंतर लगेचच विजय आणि रश्मिका विजयच्या वडिलोपार्जित घरी, नागरकुरनूल (तेलंगणा) पोहोचले. तिथे विजयने गावकऱ्यांना एक घोषणा केली ज्यामुळे सर्वांच्या डोळ्यात पाणी आले. देवेराकोंडा चॅरिटेबल ट्रस्टच्या माध्यमातून, विजयने परिसरातील ४४ सरकारी शाळा दत्तक घेतल्या आहेत. आर्थिक अडचणींमुळे बोर्डाच्या परीक्षेची तयारी करू न शकणाऱ्या ९ वी आणि १० वीतील विद्यार्थ्यांसाठी त्यांनी विशेष शिष्यवृत्ती जाहीर केली आहे. गावकऱ्यांना तेलुगू भाषेत संबोधित करताना, विजयने भावनिकपणे घोषित केले की ज्या मातीने त्यांना वाढवले ​​त्या मातीचे ऋण फेडण्याची आता त्यांची वेळ आहे.

आई झाली अन् सर्वच काही बदललं…! ४० वर्षीय अभिनेत्री म्हणते मुलीकडून हवाय थोडा ब्रेक, ‘माझ्यातही आहे अपराधीपणाची भावना’

विजयने स्टेजवरून आपल्या मुलांचे भविष्य सुरक्षित करण्याचे आश्वासन दिले तेव्हा त्याची आई माधवी त्याच्यासमोर अभिमानाने अश्रूंनी भरलेली उभी होती. या निर्णयात त्याची पत्नी रश्मिका मंदान्ना आणि भाऊ आनंद देवेराकोंडा विजयच्या खांद्याला खांदा लावून उभे होते. विजयने त्याच्या मुळांशी जोडलेले राहण्यासाठी केवळ खास प्रसंगीच नव्हे तर त्याच्या गावाला अधिक वेळा भेट देण्याचे आश्वासन दिले.

 

Zee Cine Awards:’Chhaava’ ने मारली बाजी, विकी कौशल ठरला लोकप्रिय अभिनेता! विजेत्यांची नावं जाणून घ्या….
विजय आणि रश्मिकाचे लग्न एखाद्या चित्रपटाच्या कथेपेक्षा कमी नव्हते. २६ फेब्रुवारी रोजी त्यांनी उदयपूरमध्ये तेलुगू आणि कोडावा (कूर्ग) रीतिरिवाजांनुसार लग्न केले. २ मार्च रोजी रश्मिकाने थुम्मनपेटा येथील विजयच्या वडिलोपार्जित घरी प्रवेश केला आणि सत्यनारायण पूजा केली. उद्या, ४ मार्च रोजी हैदराबादमध्ये एक भव्य रिसेप्शन होणार आहे. ते खाजगी ठेवण्यात येत आहे. रिसेप्शनपूर्वी, विजय आणि रश्मिकाच्या टीमने चाहत्यांसह एक खास नोट शेअर केली. नोटमध्ये असे म्हटले होते की रिसेप्शनला फक्त आमंत्रित पाहुणेच उपस्थित राहतील. त्यात टॉलीवूडमधील प्रसिद्ध सेलिब्रिटी आणि प्रमुख राजकारण्यांचा समावेश असण्याची अपेक्षा आहे.

Published On: Mar 03, 2026 | 09:50 AM

