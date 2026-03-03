Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Breaking News Updates Today: खामेनेईंच्या मृत्यूनंतर अमेरिकेवर पलटवार सुरुच; सौदीतील दूतावासावर हल्ला

Breaking News: इराणने अमेरिका-इस्रायलविरोधात थेट युद्धाची घोषणा केली आहे. नुकतेच इराणने सौदी अरेबियातील अमेरिकन दूतावासावर भयंकर हल्ला केला आहे.

Updated On: Mar 03, 2026 | 11:39 AM
  • 03 Mar 2026 11:39 AM (IST)

    03 Mar 2026 11:39 AM (IST)

    दुबईत महाराष्ट्रातील निर्यातदारांची 370 कंटेनर अडकले

    इस्त्रायल-इराण युद्धाचा फटका महाराष्ट्रातील निर्यातदारांवरही झाला आहे. जालना, मुंबई, नाशिक आणि नागपूर इथून दुबईकडे जाणारी कांदा, मका, मिरची, टोमॅटो आणि डाळिंबाची निर्यात सध्या ठप्प झाली आहे. सुमारे 370 कंटेनर मालासह दुबईमध्ये अडकून पडले आहेत. दुबईस्थित New STS Trading Company चे संचालक सर्जेराव गायकवाड यांनी सांगितले की, आर्थिक संकट तीव्र होत असून सरकारच्या तातडीच्या मदतीची आवश्यकता आहे. .

  • 03 Mar 2026 10:57 AM (IST)

    03 Mar 2026 10:57 AM (IST)

    Amazfit ने लाँच केली जबरदस्त कॉम्पॅक्ट स्मार्टवॉच!

    टेक कंपनी Amazfit ने Amazfit Active 3 Premium स्मार्टवॉच लाँच केले आहे. हे एक कॉम्पॅक्ट स्मार्टवॉच आहे. हे डिव्हाईस खास एंट्री-लेवल रनर आणि हाइब्रिड एथलीटसाठी तयार करण्यात आले आहे. रोड रनिंग, स्ट्रेंथ सेशन आणि स्टूडियो वर्कआउट करताना या डिव्हाईसचा वापर केला जाऊ शकतो. यामध्ये स्टेनलेस स्टील फ्रेम, 3,000 निट्स ब्राइटनेस वाला सफायर-प्रोटेक्टेड AMOLED डिस्प्ले आणि 12 दिवसांपर्यंत टिकणारी बॅटरी लाईफ देण्यात आली आहे. हे वॉच स्ट्रक्चर्ड रनिंग प्लान, एडवांस्ड परफॉर्मेंस मेट्रिक्स, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशनसह ऑफलाइन मॅप आणि ब्रॉड थर्ड-पार्टी ऐप इंटीग्रेशन ऑफर करते.

  • 03 Mar 2026 10:47 AM (IST)

    03 Mar 2026 10:47 AM (IST)

    विजय देवरकोंडा-रश्मिकाने जिंकली चाहत्यांची मनं

    दक्षिण भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वात प्रिय स्टार विजय देवरकोंडा आणि रश्मिका मंदान्ना यांचा विवाहसोहळा नुकताच पार पडला. त्यांच्या लग्नसोहळ्याचे फोटो सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहेत. त्यांनी नुकतीच त्यांच्या नवीन आयुष्याला सुरूवात केली आहे. त्यांच्या शाही लग्नापेक्षाही ते त्यांच्या उदारतेने मने जिंकत आहेत. विजयने त्यांचे लग्नाचे उत्सव राजवाड्यांपुरते मर्यादित ठेवले नाहीत, तर ते त्यांच्या वडिलोपार्जित गावातील माती आणि मुलांसोबत शेअर केले.

  • 03 Mar 2026 10:37 AM (IST)

    03 Mar 2026 10:37 AM (IST)

    धक्कादायक! 14 वर्षीय मुलाने संपवले जीवन

    सोलापूर: सोलापूर येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका 14 वर्षीय मुलाने राहत्या घरी गळफास घेत आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. आत्महत्या करणाऱ्या मुलाचे नाव यशराज धर्मराज डोके असे आहे. ही घटना एक मार्च रोजी संध्याकाळी सात वाजताच्या सुमारास मोहोळ तालुक्यातील पेनुर येथे घडली. मात्र त्यांनी आत्महत्या का केली? जाणून घ्या.

Maharashtra to World Breaking News: रियाध/तेहरान/वॉशिंग्टन : मध्यपूर्वेतील परिस्थिती पूर्णत: नियंत्रणाबाहेर गेली आहे. अमेरिका(America)-इस्रायलच्या हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई (Ayatollah Ali Khamenei) यांचा मृत्यू झाला आहे. हे इराणचे सर्वात मोठे नुकसान मानले जात आहे. यामुळे इराणने इस्रायल आणि अमेरिकेविरोधात आक्रमक पवित्रा घेत विनाशाकारी सूड उगवण्यास सुरुवात केली आहे.

Published On: Mar 03, 2026 | 10:33 AM

