Solapur Crime : धक्कादायक! 14 वर्षीय मुलाने संपवले जीवन; घरात आतून कडी लावली आणि…; कारण काय?

काय घडलं नेमकं?
मोहोळ तालुक्यातील पेनुर येथे धर्मराज डोके हे कुटुंब राहतात. ते शेती करून उपजीविका करतात. एक मार्च रोजी सायंकाळी सात वाजण्यापूर्वी राहत्या घरी यशराज डोके याने मोबाईल वापरण्यास का दिला नाही? म्हणून स्वतःहून राहत्या घरातील पत्राच्या लोखंडे अँगल ला साडीच्या सहाय्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. त्याचवेळी तो घराची कढी का उघडत नाही म्हणून कुटुंबीयांनी लोखंडी रॉड घालून कडी तोडली त्यावेळी तो गळफास घेतलेल्या अवस्थेत कुटुंबीयांना दिसून आला. त्याला तात्काळ पेनुर येथील खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यानंतर मोहळ येथील शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी आणले त्यावेळी डॉक्टरांनी तपासून त्याला उपचारापूर्वीच मृत्यू झाल्याचे सांगितले.
यशराजच्या काकाने तक्रारीत काय म्हंटल?
या घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त करण्यात आली असून पोलीस तक्रार करण्यात आली आहे. यशराजाने मोबाईल पाहण्यास का दिला नाही म्हणून स्वतःहून राहत्या घरातील पत्राच्या लोखंडी अंगाला साडीच्या सहाय्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. याशिवाय दुसरे काहीही कारण नाही असे यशराज च्या काकांनी पोलीस तक्रारीत म्हटला आहे. पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत असून पुढे काय समोर येतं याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.
सोलापूर येथून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. राहत्या घरात पती पत्नीचे संशयास्पद मृतदेह आढळून आले आहे. दोघांच्या तोंडातून फेस आल्याने ही घटना आत्महत्या आहे की घातपात याबाबत संशय निर्माण झाला आहे. सोमनाथ धानप्पा पाटील आणि श्रीदेवी सोमनाथ पाटील असे मृतकाचे नाव आहे. ही घटना एमआयडीसी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत कलावती नगर येथे घडली.
