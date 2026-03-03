Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
”जागेवरून हलणे ही झाले कठीण..”,‘Saiyaara’च्या यशानंतर अहान पांडेचा वेदनादायी प्रवास; अभिनेत्याने काही महिन्यांनंतर केला खुलासा

अलीकडेच, अहान पांडेने खुलासा केला की चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर त्याला गंभीर दुखापत झाली. दुखापतीचा परिणाम इतका गंभीर होता की तो हालचाल करू शकत नव्हता किंवा वजन उचलू शकत नव्हता.

Updated On: Mar 03, 2026 | 10:33 AM
२०२५ मध्ये “सैयारा” या त्याच्या पहिल्या चित्रपटाने अहान पांडेने धुमाकूळ घातला. या चित्रपटाला बॉक्स ऑफिसवर प्रचंड यश मिळाले. अलीकडेच, अहान पांडेने खुलासा केला की चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर त्याला गंभीर दुखापत झाली. दुखापतीचा परिणाम इतका गंभीर होता की तो हालचाल करू शकत नव्हता किंवा वजन उचलू शकत नव्हता.

एस्क्वायर इंडियाला दिलेल्या मुलाखतीत अहान पांडे म्हणाला, “मला हे सांगावे की नाही हे माहित नाही, पण गेल्या वर्षी सैयारा प्रदर्शित झाल्यानंतर मला मोठी शस्त्रक्रिया करावी लागली. ही सर्वात वेदनादायक शस्त्रक्रियांपैकी एक होती आणि ती पूर्णपणे बरी होण्यासाठी बराच वेळ लागला.”

DALIMB: रंगांमागे दडलंय गूढ रहस्य; मराठमोळ्या अभिनेत्रीने शेअर केलं चित्रपटाचं पहिलं पोस्टर, चाहत्यांची उत्सुकता शिगेला!
काही वर्षांपूर्वी, अहानचा स्नोमोबाइल अपघात झाला होता, ज्यामुळे त्याला खांद्याच्या गंभीर समस्या होत्या. जेव्हा दुखापतीमुळे तो जिममध्ये योग्यरित्या व्यायाम करू शकला नाही, तेव्हा त्याने उपचार घेण्याचा निर्णय घेतला. डॉक्टरांनी त्याला सल्ला दिला की शस्त्रक्रियेनंतर त्याचे शरीर सामान्य होईल, ज्यामुळे चित्रपटासाठी इच्छित शरीरयष्टी प्राप्त करणे त्याच्यासाठी जवळजवळ अशक्य झाले.

अहान पुढे म्हणाला, “जिममध्ये अद्भुत शरीर परिवर्तन करणाऱ्या कलाकारांनी मला अनेकदा प्रेरणा दिली. पण ते परिवर्तन अनेकदा अस्वस्थ शरीरापासून तंदुरुस्त शरीरापर्यंत पोहोचले. मला गंभीर दुखापत झाली होती, ज्यामुळे सुरुवातीला मला हालचाल करणे कठीण झाले होते, नंतर मी वजन उचलू शकत नव्हतो आणि शेवटी, खूप मेहनत केल्यानंतर, मी आता पुन्हा वजन उचलू शकतो.” अहानने असेही सांगितले की शस्त्रक्रियेनंतर त्याच्या हातावर अनेक महिने प्लास्टरचा कास्ट होता, परंतु कोणीही ते लक्षात घेतले नाही.

 

आई झाली अन् सर्वच काही बदललं…! ४० वर्षीय अभिनेत्री म्हणते मुलीकडून हवाय थोडा ब्रेक, ‘माझ्यातही आहे अपराधीपणाची भावना’

‘सैयारा’ हा सर्वाधिक कमाई करणारा प्रेमकथा चित्रपट ठरला. अहान पांडेने गेल्या वर्षी अनिता हड्डा अभिनीत ‘सैयारा’ या चित्रपटाद्वारे धमाकेदार बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले. मोहित सुरी दिग्दर्शित या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर इतिहास रचला आणि आतापर्यंतचा सर्वाधिक कमाई करणारा प्रेमकथा चित्रपट ठरला.

Published On: Mar 03, 2026 | 10:33 AM

