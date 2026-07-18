स्टायलिश लूक अन् पॉवरफुल बॅटरी! भारतात नव्या Realme स्मार्टफोनची तुफानी एंट्री; जाणून घ्या फीचर्स आणि किंमत

7100mAh बॅटरीसह नव्या Motorola स्मार्टफोनने केला धमाका! स्नॅपड्रॅगन प्रोसेसर आणि पावरफुल फीचर्सने सुसज्ज… जाणून घ्या किंमत
रिअलमीने त्यांचा नवीन स्मार्टफोन 6GB + 64GB या सिंगल रॅम आणि स्टोरेज व्हेरिअंटमध्ये लाँच केला आहे. या स्मार्टफोनची किंमत 14,499 रुपये ठेवण्यात आली आहे. नवीन रिअलमी सी 100 एक्स स्मार्टफोन ग्राहक डीपब्लू टाइड्स आणि गोल्डन कोस्ट या दोन रंगांच्या पर्यायांत खरेदी करू शकतात. (फोटो सौजन्य: Realme)
नव्या स्मार्टफोनच्या फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्सबद्दल बोलायचं झालं तर, रिअलमी सी 100 एक्स मध्ये 6.8-इंच एचडी+ एलसीडी डिस्प्ले देण्यात आला आहे. यासोबतच या स्मार्टफोनमध्ये 120Hz पर्यंत रिफ्रेश रेट, 254 पीपीआय पिक्सेल डेंसिटी आणि 240Hz पर्यंत टच सँपलिंग रेट देखील मिळणार आहे. कंपनीच्या नव्या स्मार्टफोनमध्ये 900 निट्सची ब्राइटनेस आणि पांडा-एमएन 228 ग्लास प्रोटेक्शन देखील देण्यात आले आहे. डिव्हाईस अँड्रॉईड 16 वर बेस्ड रिअलमीने सुसज्ज आहे.
फोनला पावर देण्यासाठी यामध्ये ऑक्टा-कोर यूनिसोक T7250 चिपसेट देण्यात आला आहे, ज्यासोबत आर्म माली-जी57 जीपीयू मिळणार आहे. डिव्हाईसमध्ये 4GB एलपीडीडीआर4एक्स रॅम आणि 64GB eMMC5.1 स्टोरेज मिळणार आहे.
कॅमेऱ्याबद्दल बोलायचं झालं तर, फोनमध्ये AI-सपोर्टवाला 50-मेगापिक्सेलचा प्रायमरी कॅमेरा मिळणार आहे. ज्यामध्ये f/1.8 अपर्चर, 5P लेंस आणि 75-डिग्री फील्ड ऑफ व्यू मिळणार आहे. सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी या स्मार्टफोनमध्ये 5-मेगापिक्सेल सेल्फी कॅमेरा दिला आहे. ड्यूरेबिलिटीसाठी कंपनीच्या या नव्या फोनमध्ये एमआयएल-एसटीडी-810एच मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी मिळणार आहे. धूळ आणि पाण्यापासून सुरक्षेसाठी या स्मार्टफोनमध्ये IP64 रेटिंग दिली आहे.
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कंपनीने लाँच केलेल्या या नव्या स्मार्टफोनमध्ये 8,000mAh बॅटरी दिली आहे, जी 45W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते.