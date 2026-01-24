Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Technology »
  • Moto Watch Launched In India Smartwatch Offers Amazing Battery Life Know About The Price And Other Details Tech News Marathi

दमदार फीचर्ससह Moto Watch भारतात लाँच! अ‍ॅडवांस्ड स्लीप ट्रॅकर आणि OLED डिस्प्लेने सुसज्ज, इतकी आहे किंमत

Moto Watch Launched: Moto चे एक नवीन स्मार्टवॉच भारतात लाँच करण्यात आले आहे. या डिव्हाईसमध्ये अनेक खास फीचर्स देण्यात आले आहेत. यामध्ये 13 दिवसांपर्यंत चालणारी बॅटरी लाईफ देण्यात आली आहे.

Updated On: Jan 24, 2026 | 12:21 PM
दमदार फीचर्ससह Moto Watch भारतात लाँच! अ‍ॅडवांस्ड स्लीप ट्रॅकर आणि OLED डिस्प्लेने सुसज्ज, इतकी आहे किंमत

दमदार फीचर्ससह Moto Watch भारतात लाँच! अ‍ॅडवांस्ड स्लीप ट्रॅकर आणि OLED डिस्प्लेने सुसज्ज, इतकी आहे किंमत

Follow Us:
Follow Us:
  • Moto Watch मध्ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शनसह 1.4-इंच OLED डिस्प्ले
  • Moto Watch ची किंमत सिलिकॉन स्ट्रॅप व्हेरिअंटसाठी 5,999 रुपयांपासून सुरु
  • स्मार्टवॉच कंपनीच्या ऑनलाईन स्टोअरद्वारे भारतात विक्रीसाठी उपलब्ध असणार
मुंबईमध्ये शुक्रवारी आयोजित करण्यात आलेल्या ईव्हेंटमध्ये Motorola Signature स्मार्टफोनसोबतच Moto Watch देखील भारतात लाँच करण्यात आले आहे. हे नवीन स्मार्टवॉच कंपनीच्या ऑनलाईन स्टोअरद्वारे भारतात विक्रीसाठी उपलब्ध असणार आहे. नवीन मोटो वॉच भारतात अनेक हेल्थ आणि फिटनेस ट्रॅकिंग फंक्शनॅलिटीसह लाँच करण्यात आले आहे, ब्लड-ऑक्सीजन मॉनिटरिंग, हार्ट रेट ट्रॅकिंग, आणि ‘एडवांस्ड’ स्लीप आणि रिकवरी मॉनिटरिंग, इत्यादी. यामध्ये एक राउंड डायल देण्यात आले आहे, ज्यामध्ये 1.4-इंच OLED डिस्प्ले आहे. कंपनीने लाँच केलेले हे नवीन मोटोरोला स्मार्टवॉच हेल्थ ट्रॅकिंग वियरेबल्स बनवणारी कंपनी Polar च्या सहयोगाने डेव्हलप करण्यात आले आहे.

अ‍ॅप डाउनलोडमध्ये भारत आघाडीवर, मायक्रोड्रामा प्लॅटफॉर्मचीही झपाट्याने वाढ! जाणून घ्या सविस्तर

Moto Watch ची भारतात किंंमत आणि उपलब्धता

भारतात Moto Watch ची किंमत सिलिकॉन स्ट्रॅप व्हेरिअंटसाठी 5,999 रुपयांपासून सुरु होते. तर मेटल आणि लेदर स्ट्रॅप व्हेरिअंट 6,999 रुपयांच्या किंमतीत ऑफर केले जाणार आहे. मोटोरोला इंडिया वेबसाइटद्वारे हे स्मार्टवॉच 30 जानेवारीपासून देशात विक्रीसाठी उपलब्ध असणार आहे. मोटो वॉचचे सिलिकॉन स्ट्रॅप मॉडेल पँटोन हर्बल गार्डन, पँटोन वोल्केनिक ऐश आणि पँटोन पॅराशूट पर्पल कलर ऑप्शनमध्ये खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. तर लेदर स्ट्रॅप व्हेरिअंट पँटोन मोका मूस शेडमध्ये उपलब्ध आहे. याप्रमाणेच स्टेनलेस स्टील बँड मॉडल मॅट ब्लॅक आणि मॅट सिल्वर कलर ऑप्शनमध्ये खरेदीसाठी उपलब्ध आहे.  (फोटो सौजन्य – X)

Moto Watch चे स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स

Moto Watch या लेटेस्ट लाँच स्मार्टवॉचमध्ये एक गोल डायल आहे, ज्यामध्ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शनसह 1.4-इंच OLED डिस्प्ले आहे. कंपनीने नुकत्याच लाँच केलेल्या या स्मार्टवॉचमध्ये 4GB eMMC स्टोरेज आहे. हे डुअल-फ्रीक्वेंसी GPS आणि ब्लूटूथ 5.3 कनेक्टिविटीला देखील सपोर्ट करते. हेल्थ आमि फिटनेस ट्रॅकिंग फीचर्सच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर या नव्या स्मार्टवॉचमध्ये, मोटो वॉच हार्ट रेट मॉनिटरिंग, रिकवरी मॉनिटरिंग, हाइड्रेशन रिमाइंडर, ब्लड-ऑक्सीजन लेवल मॉनिटरिंग, स्टेप काउंटर आणि कॅलरी काउंटर सारखे फीचर्स देण्यात आले आहेत. हे स्मार्टवॉच यूजर्सना झोपेच्या गुणवत्तेच्या आधारे स्लीप स्कोअर देखील देईल.

TikTok Is Backed: अमेरिकेत या सोशल मीडिया अ‍ॅपची पुन्हा एंट्री! या व्यक्तीच्या हाती दिली सिईओ पदाची कमान, काय आहे कंपनीचा प्लॅन?

मोटो वॉच Android 12 किंवा नवीन वर्जनवर चालणाऱ्या डिव्हाईससोबत कम्पॅटिबल आहे. यामध्ये एक एक्सेलेरोमीटर, एक जायरोस्कोप, एक PPG सेंसर, SpO2 सेंसर, एक एम्बिएंट लाइट सेंसर आणि एक ई-कम्पास आहे. मोटोरोलाने दावा केला आहे की, त्यांचे नवीन मोटो वॉच 13 दिवसांपर्यंत बॅटरी लाइफ देईल आणि पाच मिनिटे चार्जिंग केल्याने ते ‘एक दिवस’ चालेल. यामध्ये धूळ आणि पाण्यापासून सुरक्षेसाठी IP68 रेटिंग आहे.

Web Title: Moto watch launched in india smartwatch offers amazing battery life know about the price and other details tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 24, 2026 | 12:21 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Motorola Signature Launch: अल्ट्रा-प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंटमध्ये नवा Criteria!
1

Motorola Signature Launch: अल्ट्रा-प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंटमध्ये नवा Criteria!

Realme Neo 8: अखेर तो क्षण आलाच! 8,000mAh बॅटरी आणि 80W फास्ट चार्जिंगसह चीनमध्ये स्मार्टफोनची एंट्री, वाचा फीचर्स
2

Realme Neo 8: अखेर तो क्षण आलाच! 8,000mAh बॅटरी आणि 80W फास्ट चार्जिंगसह चीनमध्ये स्मार्टफोनची एंट्री, वाचा फीचर्स

दिसायला भारी, परफॉर्मन्स जबरदस्त! Honor च्या नव्या स्मार्टफोनने वेधलं सर्वांचं लक्ष, फीचर्स आणि किंमतीवर नजर टाका
3

दिसायला भारी, परफॉर्मन्स जबरदस्त! Honor च्या नव्या स्मार्टफोनने वेधलं सर्वांचं लक्ष, फीचर्स आणि किंमतीवर नजर टाका

Red Magic 11 Air: चार्जिंगची चिंता आता विसरा! 7000mAh बॅटरीसह नवा स्मार्टफोन लाँच, किंमत ऐकून बसेल धक्का
4

Red Magic 11 Air: चार्जिंगची चिंता आता विसरा! 7000mAh बॅटरीसह नवा स्मार्टफोन लाँच, किंमत ऐकून बसेल धक्का

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
दमदार फीचर्ससह Moto Watch भारतात लाँच! अ‍ॅडवांस्ड स्लीप ट्रॅकर आणि OLED डिस्प्लेने सुसज्ज, इतकी आहे किंमत

दमदार फीचर्ससह Moto Watch भारतात लाँच! अ‍ॅडवांस्ड स्लीप ट्रॅकर आणि OLED डिस्प्लेने सुसज्ज, इतकी आहे किंमत

Jan 24, 2026 | 12:21 PM
पाऊस अन् कडाक्याच्या थंडीतही जवानांचा जोश हाय; प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडची जोरदार तयारी, VIDEO पाहून कराल नतमस्तक

पाऊस अन् कडाक्याच्या थंडीतही जवानांचा जोश हाय; प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडची जोरदार तयारी, VIDEO पाहून कराल नतमस्तक

Jan 24, 2026 | 12:19 PM
PMC Mayoral Election: महापौर-उपमहापौर निवडणूक कार्यक्रम जाहीर; पुण्याला कधी मिळणार नवा महापौर?

PMC Mayoral Election: महापौर-उपमहापौर निवडणूक कार्यक्रम जाहीर; पुण्याला कधी मिळणार नवा महापौर?

Jan 24, 2026 | 12:16 PM
Astro Tips: मृगशिरा नक्षत्रात जन्मलेल्या लोकांचा कसा असतो स्वभाव, जाणून घ्या व्यक्तिमत्त्वाचे रहस्य

Astro Tips: मृगशिरा नक्षत्रात जन्मलेल्या लोकांचा कसा असतो स्वभाव, जाणून घ्या व्यक्तिमत्त्वाचे रहस्य

Jan 24, 2026 | 12:12 PM
24 January Significance: उत्तर प्रदेशचा गौरवशाली वर्धापन दिन आणि ‘ई-कचरा’ मुक्तीचा संकल्प; जाणून घ्या आजच्या दिवसाचे महत्त्व

24 January Significance: उत्तर प्रदेशचा गौरवशाली वर्धापन दिन आणि ‘ई-कचरा’ मुक्तीचा संकल्प; जाणून घ्या आजच्या दिवसाचे महत्त्व

Jan 24, 2026 | 12:06 PM
HbA1c पातळीकडे दुर्लक्ष बेतेल जीवावर; डायबिटिक रुग्णांनी 6.5 पेक्षा कमी राहण्याची करून घ्या खात्री, तज्ज्ञांचा सल्ला

HbA1c पातळीकडे दुर्लक्ष बेतेल जीवावर; डायबिटिक रुग्णांनी 6.5 पेक्षा कमी राहण्याची करून घ्या खात्री, तज्ज्ञांचा सल्ला

Jan 24, 2026 | 12:06 PM
आता याला काय म्हणावं? 60 फूट लांब पूल रातोरात चोरीला; पोलिसांनीही डोक्याला लावला हात

आता याला काय म्हणावं? 60 फूट लांब पूल रातोरात चोरीला; पोलिसांनीही डोक्याला लावला हात

Jan 24, 2026 | 12:01 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Wardha News : पथदिव्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करून गावे अंधारात ढकलल्याने सरपंच संघटना आक्रमक

Wardha News : पथदिव्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करून गावे अंधारात ढकलल्याने सरपंच संघटना आक्रमक

Jan 23, 2026 | 07:25 PM
Akola News : रुग्णसेवेतून सामाजिक कार्य, मतदारांनी पराग गवईंना घातली नगरसेवकपदाची माळ

Akola News : रुग्णसेवेतून सामाजिक कार्य, मतदारांनी पराग गवईंना घातली नगरसेवकपदाची माळ

Jan 23, 2026 | 07:20 PM
PCMC News : पिंपरी-चिंचवडच्या रस्त्यांवर सायकलिंगचा थरार; Pune Grand Tour 2026 चा अंतिम टप्पा पार

PCMC News : पिंपरी-चिंचवडच्या रस्त्यांवर सायकलिंगचा थरार; Pune Grand Tour 2026 चा अंतिम टप्पा पार

Jan 23, 2026 | 07:10 PM
Sangli : “जिल्हा परिषदसाठी शिंदे गटाने कंबर कसली, महापौरही शिंदेंच्याच मर्जीचा”- शंभूराज देसाई

Sangli : “जिल्हा परिषदसाठी शिंदे गटाने कंबर कसली, महापौरही शिंदेंच्याच मर्जीचा”- शंभूराज देसाई

Jan 23, 2026 | 03:42 PM
Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

Jan 23, 2026 | 03:35 PM
रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

Jan 23, 2026 | 01:23 PM
Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Jan 23, 2026 | 01:06 PM