चार्जिंग करताना फोन फुटला! Samsung Galaxy S25+ प्रकरणाने सोशल मीडियावर खळबळ, कंपनीने दिलं स्पष्टीकरण

Samsung Galaxy S25 plus: स्मार्टफोनमध्ये ब्लास्ट झाल्याची आणखी एक घटना घडली आहे. हा ब्लास्ट Samsung Galaxy S25+ स्मार्टफोनमध्ये झाला आहे. या ब्लास्टचे कारण अद्याप समोर आले नसून कंपनी या प्रकरणाचा तपास करत आहे.

Updated On: Jan 25, 2026 | 11:27 AM
  • Samsung फोन ठरतोय धोकादायक?
  • Samsung Galaxy S25+ चार्ज होत असताना फुटला
  • Galaxy S25+ स्फोटावर कंपनीची प्रतिक्रिया
अलीकडेच Samsung Galaxy S25 Plus स्मार्टफोन चार्जिंग दरम्यान ब्लास्ट झाल्याची एक घटना घडली होती. या घटनेचे फोटो आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले होते. या घटनेनंतर यूजर्समध्ये मोठ्या प्रमाणात भितीचे वातावरण निर्माण झाले. अनेक यूजर्सनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर या घटनेचे फोटो पुन्हा शेअर करत कंपनीला टॅग केलं होतं आणि या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर आता या संपूर्ण प्रकरणाबाबत कंपनीने अखेर प्रतिक्रिया दिली आहे. यापूर्वी, असे वृत्त समोर आले होते की सॅमसंगच्या फायर अँड मरीन इन्शुरन्स टीमने या घटनेत बाधित झालेल्या कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याला 500 डॉलर्स म्हणजेच सुमारे 45,000 रुपये भरपाई देऊ केली आहे. सॅमसंग फोनच्या स्फोटात एका मुलासह कुटुंबातील तीन सदस्य जखमी झाले. या प्रकरणाबाबत चे कंपनी सॅमसंग इलेक्ट्रॉनिक्सने एक निवेदन जारी केले आहे.

Tech Tips: एक क्लिक… आणि सगळं गायब! फोन Factory Reset कधी करावा? तुमचे एक पाऊल ठरू शकते मोठी चूक

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

अमेरिकेतील इंडियानामध्ये राहणाऱ्या एका यूजरने दावा केला होता की, Samsung Galaxy S25 Plus रात्री चार्जिंगला लावला होता. पण चार्जिंगदरम्यान स्मार्टफोन आणि चार्जिंग केबल दोन्हीमध्ये ब्लास्ट झाला. या ब्लास्टमुळे घरात असलेल्या कार्पेटला आग लागली आणि क्षणातच संपूर्ण घरामध्ये धूर झाला. त्यामुळे कुटूंबातील सदस्यांना श्वास घेण्यात अडचण येत होती. या घटनेत एका मुलासह कुटुंबातील तीन सदस्य जखमी झाले. यूजरने दावा केला आहे की, त्याने कंपनीकडे सर्व डॉक्युमेंट्स शेअर केले आहेत. ज्यामध्ये लोकल फायर डिपार्टमेंटचा रिपोर्ट देखील समाविष्ट आहे.  (फोटो सौजन्य – X)

यूजर त्याचा फोन कंपनीच्या ओरिजिनल चार्जरने चार्ज करत होता. हे सिद्ध करण्यासाठी लागणारे सर्व कागदपत्रं देखील कंपनीकडे सोपवण्यात आली आहेत. यूजरने हा चार्जर एका महिन्यापूर्वी खरेदी केला होता. ही घटना गेल्या वर्षी नोव्हेंबर 2025 मध्ये घडली होती आणि यूजर दोन महिन्यांपासून या प्रकरणाबाबत कंपनीशी संपर्कात होता. आता अखेर या प्रकरणाबाबत कंपनीने प्रतिक्रिया दिली आहे.

दमदार फीचर्ससह Moto Watch भारतात लाँच! अ‍ॅडवांस्ड स्लीप ट्रॅकर आणि OLED डिस्प्लेने सुसज्ज, इतकी आहे किंमत

कंपनी काय म्हणाली?

अँड्रॉइड अथॉरिटीने शेअर केलेल्या रिपोर्टनुसार, सॅमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स अमेरिकेतील प्रवक्ताने सांगितलं आहे की, आमच्या लाखो सॅमसंग डिव्हाईसची गुणवत्ता आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी आम्ही अत्यंत काळजी घेतो. आमच्या तपासात या घटनेचे विशिष्ट कारण आढळलेले नाही. आम्ही यूजरसोबत संपर्कात आहोत. या प्रकरणाचा अधिक तपास केला जात आहे. याशिवाय रिपोर्टमध्ये असं देखील सांगण्यात आलं आहे की, टेक दिग्गज कंपनी सॅमसंगने स्मार्टफोनची किंमत, मालमत्तेचे नुकसान आणि वैद्यकीय तपासणीशी संबंधित अतिरिक्त खर्च देण्यास सहमती दर्शविली आहे. सॅमसंगने असेही स्पष्ट केले की हे एक वेगळे प्रकरण आहे आणि कंपनीला गॅलेक्सी S25 लाइनअपवर परिणाम करणारी कोणतीही व्यापक समस्या आढळलेली नाही. त्यामुळे यूजर्सना चिंता करण्याची गरज नाही.

Frequently Asked Questions

  • Que: Samsung फोन चार्जिंगदरम्यान गरम होणं नॉर्मल आहे का?

    Ans: होय, थोडं गरम होणं नॉर्मल आहे. पण फोन खूप जास्त तापत असेल, हाताला धरवत नसेल किंवा वास/आवाज येत असेल तर लगेच चार्जिंग बंद करा.

  • Que: Samsung बॅटरी किती वर्ष टिकते?

    Ans: 2–3 वर्षे किंवा 500–800 चार्ज सायकल्स.

  • Que: फास्ट चार्जिंग बॅटरी खराब करते का?

    Ans: नाही. Samsung ची फास्ट चार्जिंग टेक्नॉलॉजी बॅटरी प्रोटेक्शनसह येते, जर ओरिजिनल चार्जर वापरला तर सुरक्षित आहे.

Published On: Jan 25, 2026 | 11:27 AM

Jan 25, 2026 | 11:27 AM
