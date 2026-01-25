Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Technology »
  • When To Do Smartphone Factory Reset What Is The Right Time Know In Details Tech News Marathi

Tech Tips: एक क्लिक… आणि सगळं गायब! फोन Factory Reset कधी करावा? तुमचे एक पाऊल ठरू शकते मोठी चूक

Smartphone Factory Reset : तुम्ही देखील छोट्या - छोट्या समस्यांसाठी स्मार्टफोन फॅक्ट्री रिसेट करता का? तुमची ही सवय तुमच्यासाठी अतिशय घातक ठरू शकते. कारण सतत फॅक्ट्री रिसेट करणं स्मार्टफोनसाठी धोकादायक ठरू शकतं.

Updated On: Jan 25, 2026 | 10:45 AM
Tech Tips: एक क्लिक… आणि सगळं गायब! फोन Factory Reset कधी करावा? तुमचे एक पाऊल ठरू शकते मोठी चूक

Tech Tips: एक क्लिक… आणि सगळं गायब! फोन Factory Reset कधी करावा? तुमचे एक पाऊल ठरू शकते मोठी चूक

Follow Us:
Follow Us:
  • स्मार्टफोनच्या प्रत्येक समस्येवरील उपाय फॅक्ट्री रिसेट नसतो
  • स्मार्टफोनच्या वापरासोबतच त्याची स्पीड थोडी स्लो होणं अतिशय सामान्य
  • या स्मार्टफोन सोडवण्यासाठी फॅक्ट्री रिसेटचा पर्याय निवडणं योग्य
स्मार्टफोनचा वापर करताना छोट्या – छोट्या गोष्टींमध्ये समस्या येणं, अतिशय सामान्य गोष्ट आहे. कधी स्मार्टफोन थोडा स्लो होतो, तर कधी हँग होतो, तर कधी स्मार्टफोनमधील अ‍ॅप्स योग्य पद्धतीने काम करत नाहीत किंवा काहीवेळेस स्मार्टफोनचे स्टोरेज फुल होतं. या सर्व समस्यांवरील उपाय म्हणून काही लोकं थोडाही विचार न करता स्मार्टफोन फॅक्ट्री रिसेट करतात. फॅक्ट्री रिसेट केल्यावर स्मार्टफोन अतिशय वेगाने काम करतो असं अनेकांना वाटतं. पण स्मार्टफोनच्या प्रत्येक समस्येवरील उपाय फॅक्ट्री रिसेट नसतो.

Confer Launch: डेटा लीकची भीती संपली! Signal फाऊंडरने लाँच केला जगातील सर्वात सुरक्षित AI चॅटबोट, प्रायव्हसीवर असणार फोकस

फॅक्ट्री रिसेटचा पर्याय योग्य आहे का?

स्मार्टफोनच्या वापरासोबतच त्याची स्पीड थोडी स्लो होणं अतिशय सामान्य आहे. आपण रोज फोनमध्ये अनेक फोटो, व्हिडीओ, फाईल्स सेव्ह करतो. विविध अ‍ॅप्सचा वापर करतो. यामुळे स्मार्टफोनमधील डेटा वाढतो आणि स्मार्टफोन स्लो होऊ लागतो. या स्मार्टफोन सोडवण्यासाठी फॅक्ट्री रिसेटचा पर्याय निवडणं खरंच योग्य आहे का? मात्र, सत्य असं आहे की, स्मार्टफोनवरील प्रत्येक समस्येचा उपाय फॅक्ट्री रिसेट करणं नाही. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

प्रोसेस वारंवार फॉलो करावी लागेल

प्रत्येक छोट्या समस्येसाठी स्मार्टफोन फॅक्ट्री रिसेट करत असाल तर यामुळे इतर काही समस्या निर्माण होऊ शकतात. स्मार्टफोन फॅक्ट्री रिसेट केल्यानंतर सर्व महत्त्वाच्या फाइल्सचा बॅकअप घेणं, डेटा पुन्हा ट्रांसफर करणं आणि स्मार्टफोनमधील सर्व अ‍ॅप्स पुन्हा इंस्टॉल करण्यासाठी काही कालावधी लागू शकतो. ही संपूर्ण प्रक्रिया अतिशय किचकट असते. जर तुम्ही वारंवार तुमचा स्मार्टफोन फॅक्ट्री रिसेट करत असाल तर तुम्हाला ही सर्व प्रोसेस वारंवार फॉलो करावी लागेल आणि यामुळे तुमचा अनुभव पूर्ण खराब होऊ शकतो.

अशावेळी निवडा फॅक्ट्री रिसेटचा पर्याय

प्रत्येकवेळी स्मार्टफोन फॅक्ट्री रिसेट करणं योग्य नसतं. पण काही कठीण परिस्थितीत तुम्ही हा पर्याय निवडू शकता. उदारहणार्थ, जेव्हा तुम्हाला तुमचा फोन विकायचा असेल किंवा नवीन स्मार्टफोन खरेदी करताना तुम्ही जुना स्मार्टफोन एक्सचेंज करत असाल तर अशावेळी तुम्ही फॅक्ट्री रिसेटचा पर्याय निवडू शकता. अशा परिस्थितीत, तुमची वैयक्तिक माहिती इतर कोणाच्याही हाती लागू नये म्हणून फॅक्टरी रीसेट करणे खूप महत्वाचे आहे.

Sony चा हटके प्रयोग! कंपनीने लाँच केले क्लिप स्टाईलवाले ईयरबड्स; तब्बल 37 तासांची बॅटरी लाईफ आणि बरंच काही… वाचा किंमत

या समस्यांवर उपाय म्हणून तुम्ही फॅक्ट्री रिसेटचा पर्याय निवडू शकता

याशिवाय जर तुमचा स्मार्टफोन गरजेपेक्षा जास्त हँग होत असेल आणि तुम्हाला सतत सामान्य उपाय जसे कैश क्लियर करणं किंवा नको असलेले अ‍ॅप्स हटवणं अशी काम करावी लागत असतील तर अशा सर्व समस्यांवर उपाय म्हणून तुम्ही फॅक्ट्री रिसेटचा पर्याय निवडू शकता. कधीकधी, नवीन सॉफ्टवेअर अपडेट इन्स्टॉल केल्यानंतर, तुमचा फोन पूर्वीपेक्षा हळू किंवा अधिक अस्थिर होतो. अपडेटनंतर समस्या कायम राहिल्यास, फॅक्टरी रीसेट केल्याने समस्या सोडवता येते. तसेच जर तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये वायरस किंवा मालवेयर गेला असेल किंवा एखाद्या थर्ड पार्टी वेबसाईटद्वारे डाऊनलोड केलेली फाईल तुमच्या स्मार्टफोनला नुकसान पोहोचवत असेल तर अशावेळी फॅक्ट्री रिसेटचा पर्याय निवडणं योग्य ठरतं. जेव्हा खरंच गरज असेल किंवा एखादी मोठी समस्या निर्माण झाली असेल तर तुम्ही फॅक्ट्री रिसेट करू शकता. पण सतत फॅक्ट्री रिसेट केल्यास स्मार्टफोनला नुकसान पोहोचू शकतं.

Web Title: When to do smartphone factory reset what is the right time know in details tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 25, 2026 | 10:45 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Vivo V70: लाँचपूर्वीच Leak झाली विवोच्या आगामी स्मार्टफोन सीरीजची किंमत, दमदार बॅटरीसह भारतात करणार एंट्री
1

Vivo V70: लाँचपूर्वीच Leak झाली विवोच्या आगामी स्मार्टफोन सीरीजची किंमत, दमदार बॅटरीसह भारतात करणार एंट्री

अ‍ॅप डाउनलोडमध्ये भारत आघाडीवर, मायक्रोड्रामा प्लॅटफॉर्मचीही झपाट्याने वाढ! जाणून घ्या सविस्तर
2

अ‍ॅप डाउनलोडमध्ये भारत आघाडीवर, मायक्रोड्रामा प्लॅटफॉर्मचीही झपाट्याने वाढ! जाणून घ्या सविस्तर

iQOO 15R vs OnePlus 15R: मिड-रेंज किंमतीत कोणता स्मार्टफोन ऑफर करणार दमदार फीचर्स? वाचा संपूर्ण तुलना
3

iQOO 15R vs OnePlus 15R: मिड-रेंज किंमतीत कोणता स्मार्टफोन ऑफर करणार दमदार फीचर्स? वाचा संपूर्ण तुलना

Realme Neo 8: अखेर तो क्षण आलाच! 8,000mAh बॅटरी आणि 80W फास्ट चार्जिंगसह चीनमध्ये स्मार्टफोनची एंट्री, वाचा फीचर्स
4

Realme Neo 8: अखेर तो क्षण आलाच! 8,000mAh बॅटरी आणि 80W फास्ट चार्जिंगसह चीनमध्ये स्मार्टफोनची एंट्री, वाचा फीचर्स

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Tech Tips: एक क्लिक… आणि सगळं गायब! फोन Factory Reset कधी करावा? तुमचे एक पाऊल ठरू शकते मोठी चूक

Tech Tips: एक क्लिक… आणि सगळं गायब! फोन Factory Reset कधी करावा? तुमचे एक पाऊल ठरू शकते मोठी चूक

Jan 25, 2026 | 10:45 AM
Jaya Ekadashi 2026: जया एकादशीच्या दिवशी करू नका ‘ही’ चूक, अन्यथा पुण्यऐवजी होऊ शकते पाप

Jaya Ekadashi 2026: जया एकादशीच्या दिवशी करू नका ‘ही’ चूक, अन्यथा पुण्यऐवजी होऊ शकते पाप

Jan 25, 2026 | 10:45 AM
Nanded Crime : हदगावमध्ये सरकारी महिला कर्मचाऱ्याची हत्या; सूत्रधार निघाली सूनच, धक्कादायक कट उघड

Nanded Crime : हदगावमध्ये सरकारी महिला कर्मचाऱ्याची हत्या; सूत्रधार निघाली सूनच, धक्कादायक कट उघड

Jan 25, 2026 | 10:45 AM
हरणाची मान चोचीत पकडली अन् हवेतच गरुडाने केली थरारक शिकार, दृश्य असे की पाहून सर्वच हादरले; Video Viral

हरणाची मान चोचीत पकडली अन् हवेतच गरुडाने केली थरारक शिकार, दृश्य असे की पाहून सर्वच हादरले; Video Viral

Jan 25, 2026 | 10:30 AM
Venezuela Political Crisis : गद्दारी की मुत्सद्देगिरी? Maduro च्या अटकेमागे डेल्सी रॉड्रिग्ज यांचा हात? लीक ऑडिओमुळे खळबळ

Venezuela Political Crisis : गद्दारी की मुत्सद्देगिरी? Maduro च्या अटकेमागे डेल्सी रॉड्रिग्ज यांचा हात? लीक ऑडिओमुळे खळबळ

Jan 25, 2026 | 10:29 AM
स्मृती मानधनाचा मंगेतर पलाश मुच्छलने फसवणुकीच्या आरोपांनंतर केली कारवाई! या व्यक्तीविरुद्ध 10 कोटीचा मानहानीचा केला दाखल दावा

स्मृती मानधनाचा मंगेतर पलाश मुच्छलने फसवणुकीच्या आरोपांनंतर केली कारवाई! या व्यक्तीविरुद्ध 10 कोटीचा मानहानीचा केला दाखल दावा

Jan 25, 2026 | 10:28 AM
Special Day Jan 25 : भारतासाठी आजचा दिवस अत्यंत खास; ‘लोकशाही, पर्यटन आणि हिमाचलचा गौरव दिन’ असा त्रिवेणी संगम

Special Day Jan 25 : भारतासाठी आजचा दिवस अत्यंत खास; ‘लोकशाही, पर्यटन आणि हिमाचलचा गौरव दिन’ असा त्रिवेणी संगम

Jan 25, 2026 | 10:26 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kisan Sabha Protest : “शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावा”; नाशिकमधील हजारो आंदोलनकर्ते मुंबईकडे होणार रवाना

Kisan Sabha Protest : “शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावा”; नाशिकमधील हजारो आंदोलनकर्ते मुंबईकडे होणार रवाना

Jan 24, 2026 | 07:59 PM
Raigad ZP Election : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी आमदार महेंद्र थोरवेंच्या हस्ते फुटला प्रचाराचा नारळ

Raigad ZP Election : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी आमदार महेंद्र थोरवेंच्या हस्ते फुटला प्रचाराचा नारळ

Jan 24, 2026 | 07:50 PM
Pune : “जिथे अध्यात्म तिथे स्वच्छतेची आणि पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारीही तितकीच मोठी”; निलेश लंके यांचं वक्तव्य

Pune : “जिथे अध्यात्म तिथे स्वच्छतेची आणि पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारीही तितकीच मोठी”; निलेश लंके यांचं वक्तव्य

Jan 24, 2026 | 07:25 PM
Mira Bhayandar : मराठी अस्मितेचा मुद्दा पेटला, मनसे-मराठी एकीकरण समिती एकत्र, भाजप-शिवसेनेची पाठराखण

Mira Bhayandar : मराठी अस्मितेचा मुद्दा पेटला, मनसे-मराठी एकीकरण समिती एकत्र, भाजप-शिवसेनेची पाठराखण

Jan 24, 2026 | 04:00 PM
Amravati News : भातकुली तालुक्यातील निम्न पेढी सिंचन प्रकल्पाच्या कामावर गंभीर प्रश्न उपस्थित

Amravati News : भातकुली तालुक्यातील निम्न पेढी सिंचन प्रकल्पाच्या कामावर गंभीर प्रश्न उपस्थित

Jan 24, 2026 | 03:51 PM
Ahilyanagar Drugs : ड्रग्ज प्रकरणात अटक झालेल्या पोलिसामागे कोण? डॉ. सुजय विखे पाटील यांचा थेट सवाल

Ahilyanagar Drugs : ड्रग्ज प्रकरणात अटक झालेल्या पोलिसामागे कोण? डॉ. सुजय विखे पाटील यांचा थेट सवाल

Jan 24, 2026 | 03:42 PM
नालासोपाऱ्यात बेकायदेशीर गर्भपात केंद्र आणि औषध विक्री, 3 डॉक्टरांवर पालिकेने केला गुन्हा दाखल

नालासोपाऱ्यात बेकायदेशीर गर्भपात केंद्र आणि औषध विक्री, 3 डॉक्टरांवर पालिकेने केला गुन्हा दाखल

Jan 24, 2026 | 03:38 PM