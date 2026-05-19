Free Fire MAX: नव्या ईव्हेंटने वाढला प्लेअर्सचा उत्साह! गन स्किनसह मिळणार हे रिवॉर्ड्स जिंकण्याची संधी… फॉलो करा या स्टेप्स

Free Fire Max Events: फ्री फायर मॅक्समध्ये एमपी5 एक्स पॅराफल ईव्हेंट सुरु झाला आहे. या ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्स प्रीमियम गन स्किन क्लेम करू शकणार आहेत. मात्र यासाठी डायमंड्सचा वापर करून स्पिन करावे लागणार आहे.

Updated On: May 19, 2026 | 08:06 AM
  • MP5 x Parafal ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना MP5 Meta Lava आणि Aurora Oni सारख्या गन स्किन्स जिंकता येणार आहेत.
  • ईव्हेंटमध्ये पहिल्या स्पिनसाठी 20 डायमंड्स तर 5 स्पिनसाठी 90 डायमंड्स खर्च करावे लागणार आहेत.
  • प्लेअर्स Store सेक्शनमधील इव्हेंट बॅनरवर क्लिक करून या लक रॉयल ईव्हेंटमध्ये सहभागी होऊ शकतात.
Free Fire Max मध्ये एमपी5 एक्स पॅराफल नावाचा एक नवीन ईव्हेंट लाईव्ह झाला आहे. या ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना प्रीमियम गन स्किन जिंकण्याची संधी मिळणार आहे. या ईव्हेंटमध्ये मिळणाऱ्या रिवॉर्ड्समध्ये एमपी5 मेटा लावा गन स्किन, एमपी5 ऑरोरा ओनी, पॅराफल फ्लेम्स अनडाइंगसह इत्यादींचा समावेश आहे. हा गेममधील लक रॉयल ईव्हेंट आहे. या ईव्हेंटमध्ये सहभागी झालेल्या प्लेअर्सना त्यांचे नशिब आजमवण्याची संधी मिळणार आहे.

रिवॉर्ड्स क्लेम करण्यासाठी प्लेअर्सना स्पिन करावे लागणार आहेत. प्रत्येक स्पिनसाठी प्लेअर्सना इन गेम करंसी डायमंड्स खर्च करावे लागणार आहे. गेममध्ये सुरु झालेला हा नवीन ईव्हेंट पुढील 8 ते 10 दिवसांसाठी लाईव्ह असणार आहे. यादरम्यान प्लेअर्स स्पिन करून अनेक रिवॉर्ड्स क्लेम करू शकतात. सहसा, गेममध्ये नवीन वस्तू मिळवण्यासाठी जास्तीचे डायमंड्स खर्च करावे लागतात. मात्र ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना अत्यंत कमी डायमंड्सचा वापर करून नवीन रिवॉर्ड्स मिळतात. (फोटो सौजन्य – YouTube) 

रिवॉर्ड्स क्लेम करण्यासाठी किती डायमंड्स खर्च करावे लागणार?

एमपी5 एक्स पॅराफल ईव्हेंटमध्ये पहिल्यांदा स्पिन करण्यासाठी 20 डायमंड्स खर्च करावे लागणार आहेत. तर 5 वेळा स्पिन करण्यासाठी 100 नाही तर केवळ 90 डायमंड्स खर्च करावे लागणार आहेत.

ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना मिळणार हे रिवॉर्ड्स

  • पॅराफल फ्लेम्स अनडाइंग
  • एमपी5 ऑरोरा ओनी
  • एमपी5 मेटा लावा गन स्किन
  • पॅराफल बेडटाइम
  • यूनिवर्सल रिंग टोकन

ईव्हेंटमध्ये सहभागी होण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स

  • सर्वात आधी तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये फ्री फायर मॅक्स गेम ओपन करा.
  • आता स्टोअर सेक्शनवर क्लिक करा.
  • इथे तुम्हाला हायलाईटमध्ये एमपी5 एक्स पॅराफल ईव्हेंट दिसेल त्यावर क्लिक करा.
  • बॅनरवर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला ईव्हेंटसंबंधित सर्व माहिती मिळणार आहे.
  • आता तुम्ही डायमंड्स खर्च करून ईव्हेंटमध्ये स्पिन करू शकता.
  • प्रत्येक स्पिननंतर तुम्हाला एक धमाकेदार रिवॉर्ड मिळणार आहे.
हे आहेत आजचे रिडीम कोड्स

  • FFSGT7KNFQ2X
  • FPSTQ7MXNPY5
  • 4N8M2XL9R1G3
  • H8YC4TN6VKQ9
  • FF6YH3BFD7VT
  • B1RK7C5ZL8YT
  • 4ST1ZTBZBRP9
  • BR43FMAPYEZZ
  • UPQ7X5NMJ64V
  • S9QK2L6VP3MR

टीप: गरेनाने रिलीज केलेले फ्री फायर मॅक्सचे रिडीम कोड्स मर्यादित कालावधीसाठी व्हॅलिड असतात. हे कोड प्रदेशानुसार बदलतात. जर गेमिंग कोड रिडीम केला गेला नाही, तर त्याचा अर्थ कोड एक्सपायर झाला आहे. हे कोड पहिल्या 500 प्लेअर्ससाठी रिलीज केले जातात.

Published On: May 19, 2026 | 08:06 AM

