Free Fire MAX: गेममध्ये करताय Assault Rifle चा वापर? या टिप्स नेहमी लक्षात ठेवा, तुमचा विजय निश्चित

Amazon Sale 2026: घाई करा! बजेट किंमतीत खरेदी करा ‘हा’ OnePlus 5G फोन… असे आहे फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स
फ्री फायर मॅक्समध्ये अनेक प्रकारच्या असॉल्ट राइफल उपलब्ध आहे. सर्वाधिक प्लेअर्स सहसा SCAR ची निवड करतात. अनेक प्लेअर्सचं असं म्हणणं आहे की, ही बंदूक बेस्ट आहे. कारण ही बंदूक अगदी सहज कंट्रोल केली जाऊ शकते आणि रिकॉइल रेट देखील कमी आहे. याशिवाय तुम्ही AK47 ची देखील निवड करू शकता. या बंदूकीचा डॅमेज रेट खूप जास्त आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
गेममध्ये तुमच्या शत्रूंना नॉक आउट करायचे असेल तर बंदूकीचा रिकॉइल कंट्रोल करणं अत्यंत आवश्यक आहे. यामुळे तुम्हाला तुमच्या शत्रूवर निशाणा साधणं देखील सोपं होतं. नेहमी लक्षात ठेवा की जर तुम्ही गेममध्ये असॉल्ट गनचा वापर करत असाल तर बंदूक खाली ओढून फायर करा. यामुळे तुमचा निशाणा योग्य ठिकाणी लागेल आणि तुम्हाला तुमच्या शत्रूवर विजय मिळवणं देखील आणखी सोपं होणार आहे. यामुळे तुमचे स्किल्स देखील सुधारणार आहेत. रिकॉइल सुधारण्यासाठी तुम्ही बंदूकीसह फोरग्रिपसारख्या अटॅचमेंट्सचा देखील वापर करू शकणार आहात. याचा वापर केल्यास बंदूकीचे रिकॉइल बऱ्याच प्रमाणात कमी होते.
हेडशॉटमुळे तुमचा शत्रू अगदी सहज नॉक आउट केला जाऊ शकतो. यासाठी तुमच्या बंदूकीने शत्रूवर निशाणा साधण्याचा प्रयत्न करा. तुम्ही जर सतत हेडशॉटचा सराव केला तर नक्कीच तुम्ही शत्रूवर प्रो प्लेअर्ससारखा निशाणा साधू शकता.
काय सांगता… हवेत इशारा करताच टाईप होणार मेसेज! Meta चे नवे स्मार्ट ग्लासेस ठरणार गेमचेंजर, असे आहेत फीचर्स
असॉल्ट राइफल मध्यम आणि जवळील लढाईंसाठी परफेक्ट मानली जाते. शत्रूला नॉकआऊट करताना त्याच्यापासून एक ठरावीक अंतर ठेवा. ज्यामुळे तुमचा शत्रू नॉकआऊट होण्याची शक्यता अधिक असते.
गेम सेटिंगमध्ये काही बदल करून तुम्ही निशाणा आणि अचूकता अधिक सुधारण्याचा प्रयत्न करू शकता. अचून निशाणा साधण्यासाठी जनरल आणि रेड डॉट सेन्सिटिव्हिटी तुमच्या खेळण्याच्या स्टाईलनुसार सेट करा. यामुळे तुम्हाला अधिक चांगला कंट्रोल मिळेल आणि तुम्ही शत्रूवर अचूक निशाणा साधू शकता.