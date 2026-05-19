  • Accident Horrific Accident On Mumbai Ahmedabad Highway Container Collides With Wedding Procession Truck 12 Dead

Accident: मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर भीषण अपघात! वऱ्हाडाच्या ट्रकला कंटेनरची धडक; 12 जणांचा मृत्यू

पालघर जिल्ह्यात मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर वऱ्हाड घेऊन जाणाऱ्या ट्रकला कंटेनरची भीषण धडक बसून 12 जणांचा मृत्यू झाला. या अपघातात 20 ते 25 जण गंभीर जखमी झाले असून मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

Updated On: May 19, 2026 | 09:02 AM
crime
  • वऱ्हाडाच्या ट्रकला कंटेनरची जोरदार धडक; 12 जणांचा मृत्यू
  • अपघातात 20 ते 25 जण गंभीर जखमी; रुग्णालयात उपचार सुरू
  • साखरपुड्यासाठी जात असलेल्या वऱ्हाडी मंडळींवर काळाचा घाला
पालघर: मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावर एक भीषण अपघात झाल्याची घटना समोर आली आहे. या अपघातात तब्बल 12 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी बातमी समोर आली आहे. तर 20 ते 25 जण गंभीरपणे जखमी झाले. वऱ्हाडाच्या ट्रकला कंटेनर ने धडक दिल्याने हा भीषण अपघात घडला. या भीषण अपघाताची घटना पालघर जिल्ह्यात घडली.

कसं झाला अपघात?

पालघरच्या धानिवारी येथून वऱ्हाडाचा ट्रक येत होता. तेव्हा त्याच्याच विरुद्ध दिशेने येणारा कंटेनर ट्रक त्याला आढळला. यामुळे भीषण अपघात झाला. कंटेनरचा मागील डब्बा निसटला, त्यानंतर ट्रक वर तो आढळला. कंटेनर धडकल्याने होत्याचं नव्हतं झालं. कंटेनरच्या या धडकेत वऱ्हाडाचा ट्रक लांब फेकला गेला.

यावेळी ट्रकमध्ये 100 हून अधिक वऱ्हाडी असल्याची माहिती समोर आली आहे. बालाराम दांडेकर नावाच्या तरुणाचा साखरपुडा होता यात साखरपुड्यासाठी वऱ्हाडी मंडळी ट्रक मधून जात होते. यावेळी घडलेल्या या अपघाताने परिसर हादरून गेला. तब्बल 12 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू आणि 20 ते 25 जण गंभीर जखमी या अपघातात झाले. जखमींना तातडीने नजीकच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून मृतांच्या आकड्यात वाढ होण्याची अधिक शक्यता वर्तवली जात आहे. या घटनेने परिसरात भीतीचे वातावरण आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: हा अपघात कुठे घडला?

    Ans: हा भीषण अपघात पालघर जिल्ह्यातील मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावर घडला.

  • Que: अपघातात किती जणांचा मृत्यू झाला?

    Ans: या अपघातात 12 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे.

  • Que: वऱ्हाडी मंडळी कुठे जात होती?

    Ans: वऱ्हाडी मंडळी बालाराम दांडेकर यांच्या साखरपुड्यासाठी जात होती.

Published On: May 19, 2026 | 09:02 AM

