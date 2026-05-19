Rishikesh Train Accident: ऋषिकेशमध्ये मोठा रेल्वे अपघात! तीन डबे रुळावरून घसरले; एक डबा 20 फूट हवेत लटकला

कसा झाला अपघात?
नियमित देखभाली दरम्यान ट्रेनचे ब्रेक निकामी झाले होते. ही ट्रेन मंगळवारी म्हणजेच आज सकाळी सुमारे सहा वाजता सुटणार होती. काल रात्री सुमारे साडेनऊ वाजताच्या दरम्यान स्टेशन यार्ड मध्ये ट्रेनचा ब्रेक बदलला जात होता. त्यादरम्यान हा अपघात घडला. ट्रेन क्रमांक 143117 उजनी एक्सप्रेस असे अपघात झालेला ट्रेनचे नाव आहे. अपघाताच्या वेळी ट्रेनमध्ये फक्त लोको पायलट उपस्थित होता. सुदैवाने रूळ बदलले जात असताना आणि ट्रेन रिकामी असताना हा अपघात घडल्याने एक मोठी दुर्घटना टळली.
अपघातानंतर रुळांवर मोठी गर्दी जमली होती. जीआरपीच्या जवानांनी परिषदेचा ताबा घेतला आणि लोकांना घटनास्थळावरून हटवले. रेल्वे विभागाने चौकशी सुरू केली आहे मात्र ट्रेनच्या संचालनाबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. वरिष्ठ रेल्वे अधिकारी अडीच तास घटनास्थळी पोहोचले नाहीत असा आरोप केला जात आहे. रुळांवरून खराब झालेले डबे हटवण्याचे काम सध्या सुरू आहे. रेल्वे स्थानकावरील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात गाडी रुळावरून घसरल्याची घटना कैद झाली आहे. या अपघातामुळे रेल्वे वाहतुकीवर कोणताही परिणाम झालेला नाही, असे रेल्वेचे म्हणणे आहे. याचा एक व्हिडीओ देखील समोर आला आहे.
#WATCH | Rishikesh, Uttarakhand | Morning visuals from the spot where three coaches of the Ujjaini Express derailed in the Khand village area near the Yog Nagari Rishikesh Railway Station yesterday night. No passengers were on board the train at the time of the accident. pic.twitter.com/TRjraIEi1G — ANI (@ANI) May 19, 2026
Ans: हा रेल्वे अपघात उत्तराखंडातील योग नगरी ऋषिकेश स्थानकात घडला.
Ans: ट्रेनचे ब्रेक बदलण्याचे काम सुरू असताना हा अपघात झाल्याचे सांगितले जात आहे.
Ans: नाही, ट्रेन रिकामी असल्यामुळे कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.