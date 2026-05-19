  Major Train Accident In Rishikesh Three Coaches Derail One Coach Left Dangling 20 Feet In The Air

Rishikesh Train Accident: ऋषिकेशमध्ये मोठा रेल्वे अपघात! तीन डबे रुळावरून घसरले; एक डबा 20 फूट हवेत लटकला

उत्तराखंडातील ऋषिकेश येथे उज्जयिनी एक्सप्रेसचे तीन डबे रुळावरून घसरल्याची घटना घडली. त्यातील एक डबा सुमारे 20 फूट रुळांवर लटकला होता. सुदैवाने ट्रेन रिकामी असल्याने मोठी जीवितहानी टळली. रेल्वे विभागाने या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे.

Updated On: May 19, 2026 | 08:29 AM
crime
  • ऋषिकेश स्थानकात उज्जयिनी एक्सप्रेसचे तीन डबे रुळावरून घसरले
  • एक डबा सुमारे 20 फूट रुळांवर लटकला; ट्रेन रिकामी असल्याने दुर्घटना टळली
  • ब्रेक बदलण्याच्या कामादरम्यान अपघात; रेल्वे विभागाकडून चौकशी सुरू
उत्तराखंड: उत्तराखंड येथील ऋषिकेश येथे एक भीषण रेल्वे अपघात झालाय. ट्रेनचे तीन डबे रुळावरून घसरल्याचे समोर आले आहे. हा बघाच इतका भीषण होता की एक डब्बा पूर्णपणे रुळावरून घसरून उलटला आणि सुमारे वीस फूट रुळांवर लटकला. हा अपघात सोमवारी रात्री सुमारे साडेनऊ वाजता योग नगरीत ऋषिकेश स्थानकावर घडला. उज्जयनी एक्सप्रेस असे या अपघाती ट्रेनचे नाव आहे.

कसा झाला अपघात?

नियमित देखभाली दरम्यान ट्रेनचे ब्रेक निकामी झाले होते. ही ट्रेन मंगळवारी म्हणजेच आज सकाळी सुमारे सहा वाजता सुटणार होती. काल रात्री सुमारे साडेनऊ वाजताच्या दरम्यान स्टेशन यार्ड मध्ये ट्रेनचा ब्रेक बदलला जात होता. त्यादरम्यान हा अपघात घडला. ट्रेन क्रमांक 143117 उजनी एक्सप्रेस असे अपघात झालेला ट्रेनचे नाव आहे. अपघाताच्या वेळी ट्रेनमध्ये फक्त लोको पायलट उपस्थित होता. सुदैवाने रूळ बदलले जात असताना आणि ट्रेन रिकामी असताना हा अपघात घडल्याने एक मोठी दुर्घटना टळली.

अपघातानंतर रुळांवर मोठी गर्दी जमली होती. जीआरपीच्या जवानांनी परिषदेचा ताबा घेतला आणि लोकांना घटनास्थळावरून हटवले. रेल्वे विभागाने चौकशी सुरू केली आहे मात्र ट्रेनच्या संचालनाबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. वरिष्ठ रेल्वे अधिकारी अडीच तास घटनास्थळी पोहोचले नाहीत असा आरोप केला जात आहे. रुळांवरून खराब झालेले डबे हटवण्याचे काम सध्या सुरू आहे. रेल्वे स्थानकावरील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात गाडी रुळावरून घसरल्याची घटना कैद झाली आहे. या अपघातामुळे रेल्वे वाहतुकीवर कोणताही परिणाम झालेला नाही, असे रेल्वेचे म्हणणे आहे. याचा एक व्हिडीओ देखील समोर आला आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: हा अपघात कुठे घडला?

    Ans: हा रेल्वे अपघात उत्तराखंडातील योग नगरी ऋषिकेश स्थानकात घडला.

  • Que: अपघाताचे प्राथमिक कारण काय सांगितले जात आहे?

    Ans: ट्रेनचे ब्रेक बदलण्याचे काम सुरू असताना हा अपघात झाल्याचे सांगितले जात आहे.

  • Que: अपघातात जीवितहानी झाली का?

    Ans: नाही, ट्रेन रिकामी असल्यामुळे कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.

Published On: May 19, 2026 | 08:29 AM

