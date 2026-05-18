Solo Travel Tips: एकट्याने फिरताना सुरक्षित राहायचंय? तुमच्या ट्रॅव्हल बॅगमध्ये असलेच पाहिजेत ‘हे’ स्मार्ट सेफ्टी गॅजेट्स

Safety Gadget For Solo Traveler: सध्या अनेकांना सोलो ट्रॅव्हलिंगची प्रचंड आवड आहे, मात्र प्रवास करताना सुरक्षितता तितकीच महत्त्वाची ठरते. विशेषतः महिलांसाठी काही स्मार्ट सेफ्टी गॅजेट्स संकटाच्या काळात मोठी मदत करू शकतात.

Updated On: May 18, 2026 | 01:50 PM
  • सेफ्टी अलार्म संकटाच्या वेळी मोठा आवाज करून आजूबाजूच्या लोकांचे लक्ष वेधू शकतो.
  • स्मार्ट ट्रॅकरच्या मदतीने लाईव्ह लोकेशन आणि सामानावर सहज नजर ठेवता येते.
  • पावर बँक आणि वीयरेबल सेफ्टी डिव्हाईस प्रवासात आपत्कालीन परिस्थितीत उपयुक्त ठरू शकतात.
सोलो ट्रॅव्हलिंगची मजा काही वेगळीच असते. सध्याच्या धावपळीच्या जीवनात लोकांना सोलो ट्रॅव्हलिंग करायला प्रचंड आवडते. पर्वत, समुद्रकिनारा आणि धबधब्यांसारख्या ठिकाणी लोकांना सोलो ट्रॅव्हलिंग करायला प्रचंड आवडते. पण सोलो ट्रॅव्हलिंग करताना मजा आणि मस्तीसोबतच आपली सुरक्षा देखील तितकीच महत्त्वाची असते, विशेषत: महिलांसाठी. अशा परिस्थितीत काही गॅझेट्स तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरू शकतात, जे सोलो ट्रॅव्हलिंग करताना तुम्हाला सुरक्षित ठेऊ शकतात. अशा गॅझेट्सबद्दल आता जाणून घेऊया.

सेफ्टी अलार्म

सेफ्टी अलार्म एक छोटं पण महत्त्वाचं गॅझेट आहे. हे गॅझेट प्रवासात घेऊन जाणं आणि त्याचा वापर करणं अत्यंत सोपं आहे. जर तुम्ही एखाद्या संकटात असाल तर अशावेळी सेफ्टी अलार्ममधील बटन दाबून तुम्ही सायरन वाजवू शकता. स्मार्ट अलार्म आजूबाजूच्या लोकांचे लक्ष वेधते आणि त्यांना मदतीसाठी बोलावते. सेफ्टी अलार्मचा वापर करण्यासाठी ना कोणत्या ट्रेनिंगची गरज आहे ना तुम्हाला जास्त शक्तीची गरज पडते. तुम्ही ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवरून सेफ्टी अलार्म खरेदी करू शकता. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

स्मार्ट ट्रॅकर

नावावरून समजते की हे गॅझेट तुम्हाला लोकेशन ट्रॅकिंगसाठी मदत करते. या गॅझेटच्या मदतीने तुम्ही तुमच्यासोबतच तुमच्या सामानावर देखील नजर ठेऊ शकता. ज्यामुळे तुमचे सामान सुरक्षित राहू शकते. सामानावर नजर ठेवण्यासाठी तुम्ही एयरटॅग सारख्या ट्रॅकरचा वापर करू शकता. याशिवाय बाजारात इतर अनेक ट्रॅकर्स देखील उपलब्ध आहे, ज्याच्या मदतीने तुम्ही तुमचे लाईव्ह लोकेशन मित्रांसोबत आणि कुटूंबासोबत शेअर करू शकता. कठीण काळात ही एक अतिशय उपयुक्त गोष्ट आहे.

पावर बँक

हे गॅझेट थेट सुरक्षा प्रदान करत नसले तरी देखील संकटाच्या काळात तुम्हाला बरीच मदत करू शकते. बाजारात टॉर्चलाइट असलेले पावर बँक उपलब्ध आहेत. या पावर बँकच्या मदतीने तुम्ही फोन चार्ज करण्यासोबतच अंधारात रस्ता देखील पाहू शकता. जर तुम्ही अशा एखाद्या ठिकाणी अडकला असाल जिथे अंधार असेल, अशावेळी हे गॅझेट तुमची मदत करू शकते. तसेच तुम्ही तुमच्या मदतीसाठी देखील इतरांना बोलवू शकता.

वीयरेबल सेफ्टी डिव्हाईस

बाजारात हल्ली स्मार्ट बँडसह अनेक पँडेंट देखील उपलब्ध आहेत, जे कठीण काळात तुमचा जीव वाचवू शकतात. यांच्या मदतीने, तुम्ही एक बटन प्रेस करून तुमचे लोकेशन शेअर करू शकता. हे हातात किंवा गळ्यात घातले जात असल्यामुळे, ते सहज हातात येतात, ज्यामुळे गरजेच्या वेळी बॅगेत शोधाशोध करण्याचा त्रास वाचतो.

