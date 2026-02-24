Crime News: तरुणाला नोकरीचे आमिष दाखवले अन्…; वैभववाडीमध्ये घडले काय?

तरुणाला नोकरीचे आमिष दाखवून फसवणूक
तरुणाची राष्ट्रीय सायबर विभागाकडे तक्रार
वैभववाडी तालुक्यात घडली धक्कादायक घटना
वैभववाडी: वैभववाडी तालुक्यातील एका उच्चशिक्षित तरुणाला वर्क फ्रॉम होम नोकरीचे आमिष दाखवून १५ हजार रुपयांना गंडा (Cyber Crime) घातला. याप्रकरणी संबंधित तरुणाने राष्ट्रीय सायबर विभागाकडे तक्रार नोंदवली आहे. पीडित तरुणाच्या व्हॉट्स अॅपवर एका अनोळखी क्रमांकावरून मेसेज आला होता. सुरुवातीला (Crime) विश्वास संपादन करण्यासाठी कंपनीने त्याला केवळ २०० रुपये जमा करण्यास सांगितले.
तरुणाने २०० रुपये भरल्यानंतर त्याला परतावा म्हणून ३०० रुपये मिळाले कंपनीवर विश्वास बसारेत्या तरुणाला त्यानंतर ५ हजार रुपये भरण्यास सांगण्यात आले, तरुणाने यूपीआयद्वारे ५ हजार रुपये भरले, मात्र त्याचा मोबदला मागितला असता कंपनीने पुन्हा १० हजार रुपये भरण्याची अट घातानी, अशा प्रकारे तरुणाने एकूण १५ हजार रुपये कंपनीकडे जमा केले. या बदल्यात त्याला २१ हजार ६९९ रुपये मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, जेव्हा त्याने या रक्कमेची मागणी केली, तेव्हा कंपनीने त्याला पुन्हा ३० हजार रुपये भरण्यास सांगितले. यावेळी आपली फसवणूक होत असल्याचे तरुणाच्या लक्षात आले.
आयटी क्षेत्रातील नोकरी म्हणजे मोठा पगार आणि स्थिर करिअर, अशी (Pune Crime) सर्वसाधारण धारणा असताना पुण्यात धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. नोकरी देण्याच्या आमिषाने उमेदवारांकडून १ ते ३ लाख रुपये उकळून प्रत्यक्षात पगार व प्रकल्प न देण्याचा प्रकार उघडकीस आला असून अनेक तरुणांची फसवणूक झाल्याची तक्रार करण्यात आली आहे.
आयटी कर्मचाऱ्यांची संघटना आयटी कर्मचाऱ्यांसाठी मंच (FITE) यांच्या वतीने पुण्यातील एका आयटी कंपनीविरोधात विमान नगर पोलिस स्टेशन येथे अधिकृत तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. संबंधित कंपनीकडे कोणतेही ठोस प्रकल्प किंवा ग्राहक नसतानाही नोकरीची हमी देत मोठी रक्कम घेतल्याचा आरोप आहे. सुरुवातीला नियुक्ती दिल्याचे सांगितले गेले; मात्र प्रत्यक्षात काम, पगार किंवा सातत्यपूर्ण रोजगार देण्यात आला नाही. काहींना अल्पावधीतच काम न देता सेवेतून कमी करण्यात आल्याचेही समोर आले आहे. हजारो नोकरी इच्छुकांना लक्ष्य केल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला असून पोलिस तपास सुरू आहे. तरुणांचे आर्थिक नुकसान आणि करिअरवर होणारा परिणाम लक्षात घेता अशा रॅकेटविरोधात कठोर कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.