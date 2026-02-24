Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
MWC 2026: टेक ईव्हेटंसाठी बार्सिलोना सज्ज! कोणती कंपनी करणार सर्वात मोठा धमाका? जाणून घ्या सविस्तर

मोबाईल वर्ल्ड काँग्रेस 2026 मध्ये टेक कंपन्या अनेक मोठ्या घोषणा करण्याची शक्यता आहे. आगामी ईव्हेंटकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या ईव्हेंटमध्ये 2,900 हून अधिक एग्जीबिटर्स सहभागी होणार असल्याची माहिती आहे.

Updated On: Feb 24, 2026 | 10:58 AM
  • ईव्हेंटमध्ये अनेक मोठ्या टेक कंपन्या सहभागी होणार
  • नथिंग फोन (4a) सीरीज लाँच करणार
  • टेक्नोने मोबाईल वर्ल्ड काँग्रेस (MWC) 2026 मध्ये भागिदारी केली
सर्वात मोठा टेक ईव्हेंट मोबाईल वर्ल्ड काँग्रेस (MWC) 2026 ची घोषणा करण्यात आली आहे. हा ईव्हेंट 2 मार्च ते 5 मार्च या तीन दिवसांसाठी आयोजित केला जाणार आहे. समोर आलेल्या माहितीनुसार, मोबाईल वर्ल्ड काँग्रेस 2026 मध्ये 2,900 हून अधिक एग्जीबिटर्स, 930 हून अधिक स्टार्टअप्स आणि 1,09,000 हून अधिक विजिटर्स सहभागी होणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. या ईव्हेंटमध्ये अनेक मोठ्या टेक कंपन्या सहभागी होणार आहेत. तसेच या कंपन्या ईव्हेंटमध्ये स्मार्टफोन, टॅब्लेट्स आणि इतर गॅझेट्स सादर करणार आहेत. याबाबत आता सविस्तर जाणून घेऊया.

MWC 2026: काउंटडाऊन सुरू! ‘या’ दिवशी होणार मोठ्या टेक ईव्हेंटचे आयोजन, AI आणि 6G वर असणार फोकस… The IQ Era थीमने वेधलं लक्ष

मोबाईल वर्ल्ड काँग्रेस (MWC) 2026 मध्ये कोणत्या कंपन्या होणार सहभागी?

मिळालेल्या माहितीनुसार, आयोजित करण्यात आलेल्या मोबाईल वर्ल्ड काँग्रेस (MWC) 2026 मध्ये शाओमी, नथिंग, टेक्नो, सॅमसंग, ओनरसह इतर कंपन्या देखील सहभाग घेणार आहेत. याबाबत सविस्त जाणून घेऊया. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

शाओमी

टेक कंपनी शाओमी 28 फेब्रुवारी रोजी म्हणजेच मोबाईल वर्ल्ड काँग्रेस (MWC) 2026 च्या काही दिवसांपूर्वीच शाओमी 17 आणि शाओमी 17 अल्ट्रा ग्लोबली लाँच करणार आहे. तर या ईव्हेंटमध्ये कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोजेक्ट संबंधित काही मोठ्या घोषणा करण्याची शक्यता देखील वर्तवण्यात आली आहे. त्यामुळे कंपनीच्या या घोषणांकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

नथिंग

नथिंग 5 मार्च रोजी लंदनममध्ये नथिंग फोन (4a) सीरीज लाँच करणार आहे. याबाबत अधिकृत घोषणा देखील करण्यात आली आहे. असं सांगितलं जात आहे की, मोबाईल वर्ल्ड काँग्रेस (MWC) 2026 मध्ये कंपनी अधिकृतपणे त्यांच्या नवीन डिव्हाईसची झलक दाखवू शकतात.

टेक्नो

टेक्नोने मोबाईल वर्ल्ड काँग्रेस (MWC) 2026 मध्ये भागिदारी केली असल्याची पुष्टी केली आहे. कंपनी आगामी टेक ईव्हेंटमध्ये नीअरिंग द कनेक्शन ऑफ इंटेलिजन्स थीमअंतर्गत AI आधारित स्मार्टफोन, AIoT डिव्हाईस आणि नवीन इनोवेशन सादर करण्याची शक्यता आहे.

सॅमसंग

सॅमसंग यावेळी नेटवर्क टेक्नोलॉजीवर खास फोकस करत आहे. कंपनी O-RAN रेडियोसाठी नवीन इन-हाउस चिप, मॅसिव मायमो रेडियो आणि AI आधारित रॅन सॉफ्टवेयर सादर करणार असल्याची शक्यता आहे. यासोबतच 6G टेक्नोलॉजी संबंधित काही डेमो देखील सादर केले जाऊ शकतात. याशिवाय Galaxy S26 सीरीजची झलक आगामी ईव्हेंटमध्ये सर्वांना पाहायला मिळणार आहे.

ओनर

Honor ईव्हेंटमध्ये नवीन टॅब्लेट आणि लॅपटॉप सादर करणार आहे. यासोबतच रोबोट फोन नावाचे एक कॉन्सेप्ट डिव्हाईस सादर केली जाण्याची चर्चा आहे. ज्यामध्ये रोबोटिक गिंबल कॅमेरा दिला जाऊ शकतो.

क्वालकॉम आणि मीडियाटेक

क्वालकॉम MWC 2026 मध्ये त्यांची 6G टेक्नोलॉजी आणि लाइव एप्लिकेशन सादर करण्याची तयारी करत आहे. तर मीडियाटेक 4 मार्च रोजी एआय फॉर लाईफ कीनोटद्वारे नवीन AI इनोवेशन सादर करण्याची शक्यता आहे.

आधारसाठी ‘Invisible Shield’ लाँच! फसवणूक रोखण्यासाठी होणार मदत, कसं करणार काम? जाणून घ्या सविस्तर

इतर टेक ब्रँड्स

विवो एक डेडिकेटेड व्लॉगिंग कॅमेरा सादर करणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. Lenovo त्यांचे कॉन्सेप्ट लॅपटॉप ईव्हेंटमध्ये सादर करु शकतो. एचएमडी, हुआवेई आणि टीसीएल देखील नवीन प्रोडक्ट्ससह या ईव्हेंटमध्ये सहभागी होऊ शकतात.

Published On: Feb 24, 2026 | 10:58 AM

MWC 2026: टेक ईव्हेटंसाठी बार्सिलोना सज्ज! कोणती कंपनी करणार सर्वात मोठा धमाका? जाणून घ्या सविस्तर

