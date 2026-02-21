AI Impact Expo 2026: विकसित भारता’चे स्वप्न होणार साकार! AI मुळे वाढणार जगाचा जीडीपी… क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा यांचा दावा
टेक कंपनी नथिंगने शेअर केलेल्या माहितीनुसार, स्थानिक अधिकऱ्यांच्या मदतीने दुकांनावर छापा टाकण्यात आला आणि मोठ्या प्रमाणात नकली नथिंग प्रोडक्ट्स जप्त करण्यात आले. हे नकली प्रोडक्ट्स नथिंग आणि सीएमएफच्या खऱ्या प्रोडक्ट्ससारखेच दिसत होते. यामुळे सामान्य ग्राहक अगदी सहज यावर विश्वास ठेवायचे आणि नकली प्रोडक्ट्स खरेदी करायचे. कंपनीचं म्हणणं आहे की, अशा सहसा छोट्या स्टोअर्सवर नकली प्रोडक्ट्सची सर्वात जास्त विक्री केली जात होती. कारण या ठिकाणी ग्राहक ब्रँडची सत्यता तपासत नाहीत. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
नथिंगचे को- फाऊंडर आणि नथिंग इंडिया प्रेसीडेंट अकिस इव्हँजेलिडिस यांनी या प्रकरणी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, गेल्या काही वर्षांपासून कंपनीच्या नकली प्रोडक्ट्सबाबत सतत तक्रारी केल्या जात होत्या. सीएमएफ बड्स आणि हेडफोन प्रो सारखे प्रिमियम प्रोडक्ट्स लोकल मार्केटमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत, ही अत्यंत चुकीची गोष्ट आहे, असं अकिस इव्हँजेलिडिस म्हणाले. आश्चर्याची गोष्टी म्हणजे काही दुकांनामध्ये असे प्रोडक्ट्स देखील विक्रीसाठी उपलब्ध होते, जे अद्याप लाँच देखील झाले नाहीत. मात्र देखील हे प्रोडक्ट्स नथिंग आणि सीएमएफ ब्रँडिंगसह विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. तर काही खोट्या एक्सेसरीजमध्ये अनरिलिज्ड कलर व्हेरिअंट देखील पाहायला मिळाले आहेत.
कंपनीने इशारा दिला आहे की, खोटे प्रोडक्ट्स खरेदी केल्यास केवळ पैसेच वाया जात नाहीत तर सुरक्षेवर देखील प्रश्नचिन्ह निर्माण होतं. कारण नकली प्रोडक्ट्सची व्यवस्थित सुरक्षा चाचणी केली जात नाही. यामध्ये खराब वायरिंग किंवा लो क्वालिटी कॉम्पोनेंट असू शकतात. फॉल्टी चार्जर किंवा इयरबड्समुळे तुमचे फोन खराब होऊ शकतात आणि तुम्हाला अतिरिक्त खर्च करावा लागू शकतो. काही घटनांमध्ये ओवरहीटिंगची समस्या देखील निर्माण होते. त्यामुळे प्रोडक्ट्स खरेदी करताना काळजी घेतली पाहिजे, अन्यथा तुमचे पैसे वाया जातील, तसेच तुमची सुरक्षा देखील धोक्यात येऊ शकते.