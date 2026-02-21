AI Impact Expo 2026: AI समिटमध्ये झळकला ८ वर्षांचा रणवीर! सुंदर पिचाई आणि सॅम ऑल्टमनसोबत भेट... कामगिरी पाहून व्हाल हैराण

AI Impact Expo 2026: द्विपक्षीय सहकार्यापासून उदयोन्मुख तंत्रज्ञानापर्यंत… पंतप्रधानांनी समेटमध्ये साधला जागतिक नेत्यांशी संवाद
माध्यमांशी संवाद साधताना रणवीर म्हणाला की, त्याचे सेशन भारताची सिविलाइजेशनल नॉलेज सिस्टम आणि नवीन AI टेक्नोलॉजी यांच्यामध्ये संबंध निर्माण करण्यावर फोकस करत होते. त्यांनी यावर देखील चर्चा केली की, देशातील वेगवेगळ्या स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन्समध्ये AI कसे डेव्हलप होत आहे आणि यावेळी त्याने भारताच्या खास डेव्हलपमेंट मॉडेलवर जोर दिला. त्याने सांगितलं की, तो AI साक्षरता वाढवण्यासाठी आणि भारताच्या आर्थिक विकासात योगदान देण्यासाठी लाँच करण्यात आलेल्या नवीन इंडियन AI मॉडेलवर काम करत आहे. (फोटो सौजन्य – instagram)
एआय समिटदरम्यान रणवीरने गुगलचे सिईओ सुंदर पिचाई आणि ओपनएआयचे सिईओ सॅम ऑल्टमॅन यांची भेट घेतली. या भेटीचे फोटो त्याने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इंस्टाग्रामवर शेअर केले आहेत. रणवीरने यापूर्वी सेल्सफोर्सचे सीईओ मार्क बेनिओफ आणि आयटीयूचे सरचिटणीस डोरेन बोगदान मार्टिन यांच्याशी चर्चा केली होती. 2024 मध्ये त्याेने संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांचीही भेट घेतली. 2023 हे त्याच्या सर्वात अविस्मरणीय क्षणांपैकी एक आहे. यावेळी रणीवर दिल्लीतील स्टोअर उद्घाटनप्रसंगी अॅपल सीईओ टिम कुक यांना भेटला होता. जिथे त्याने केवळ 5 वर्ष वयात त्याच्या कोडींग क्षमतांचे प्रदर्शन केले होते.
टेक समिट्सव्यतिरिक्त रणवीरची वेगळी ओळख म्हणजे 2022 मध्ये ग्लोबल रीडिंग चॅलेंजमध्ये ‘सुपर प्रेजेंटर’ म्हणून त्याला सुवर्ण पदक मिळाले होते. तो सहा वर्षांचा असताना जगातील सर्वात तरुण TEDx वक्ता बनला. रिपोर्ट्सनुसार, त्याने मंगल ग्रहाच्या शोधासाठी एक प्रोटोटाइप रॉकेट कॉन्सेप्ट बनवले होते. ज्याला NASA च्या जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरीने मान्यता दिली होती.