AI Impact Expo 2026: AI समिटमध्ये झळकला ८ वर्षांचा रणवीर! सुंदर पिचाई आणि सॅम ऑल्टमनसोबत भेट… कामगिरी पाहून व्हाल हैराण

रणवीर सचदेवाने एआय समेटमध्ये सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. इंडिया AI इम्पॅक्ट समिट 2026 मध्ये रणवीर सचदेवा सर्वात कमी वय असलेला कीनोट स्पीकर ठरला. मंगल ग्रहाच्या शोधासाठी एक प्रोटोटाइप रॉकेट कॉन्सेप्ट बनवले होते.

Updated On: Feb 21, 2026 | 12:30 PM
  • AI मंचावर छोट्या रणवीरची मोठी झेप! पिचाई आणि ऑल्टमनही झाले प्रभावित?
  • सुंदर पिचाई आणि सॅम ऑल्टमनसोबत 8 वर्षांच्या मुलाची चर्चा
  • AI समिटमध्ये भारताचा छोटा हिरो; रणवीर सचदेवाची कामगिरी चर्चेत
दिल्लीतील भारत मंडपम येथे एआय समिट 2026 चे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात अनेक दिग्गज सहभागी झाले होते. पंतप्रधान नरेंद्री मोदी यांनी आयोजित कार्यक्रमात विविध विषयांवर भाष्य केले. तसेच या कार्यक्रमात आलेल्या ग्लोबल टेक लीडर्ससोबत त्यांनी चर्चा देखील केली. एआय समिट 2026 मधे एका 8 वर्षांच्या मुलाने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. हा मुलगा म्हणजे कोडर रणवीर सचदेवा. दिल्लीमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या इंडिया AI इम्पॅक्ट समिट 2026 मध्ये रणवीर सचदेवा सर्वात कमी वय असलेला कीनोट स्पीकर ठरला. यावेळी त्याने ग्लोबल टेक लीडर्स आणि पॉलिसीमेकर्ससोबत चर्चा केली. त्याने जुन्या भारतीय फिलॉसफी आणि मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यांचा मेळ आणि भारताचा AI दृष्टिकोन इतर देशांपेक्षा कसा वेगळा आहे, याबाबत देखील सांगितलं.

AI Impact Expo 2026: द्विपक्षीय सहकार्यापासून उदयोन्मुख तंत्रज्ञानापर्यंत… पंतप्रधानांनी समेटमध्ये साधला जागतिक नेत्यांशी संवाद

माध्यमांशी संवाद साधताना रणवीर म्हणाला की, त्याचे सेशन भारताची सिविलाइजेशनल नॉलेज सिस्टम आणि नवीन AI टेक्नोलॉजी यांच्यामध्ये संबंध निर्माण करण्यावर फोकस करत होते. त्यांनी यावर देखील चर्चा केली की, देशातील वेगवेगळ्या स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन्समध्ये AI कसे डेव्हलप होत आहे आणि यावेळी त्याने भारताच्या खास डेव्हलपमेंट मॉडेलवर जोर दिला. त्याने सांगितलं की, तो AI साक्षरता वाढवण्यासाठी आणि भारताच्या आर्थिक विकासात योगदान देण्यासाठी लाँच करण्यात आलेल्या नवीन इंडियन AI मॉडेलवर काम करत आहे. (फोटो सौजन्य – instagram) 

एआय समिटदरम्यान रणवीरने गुगलचे सिईओ सुंदर पिचाई आणि ओपनएआयचे सिईओ सॅम ऑल्टमॅन यांची भेट घेतली. या भेटीचे फोटो त्याने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इंस्टाग्रामवर शेअर केले आहेत. रणवीरने यापूर्वी सेल्सफोर्सचे सीईओ मार्क बेनिओफ आणि आयटीयूचे सरचिटणीस डोरेन बोगदान मार्टिन यांच्याशी चर्चा केली होती. 2024 मध्ये त्याेने संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांचीही भेट घेतली. 2023 हे त्याच्या सर्वात अविस्मरणीय क्षणांपैकी एक आहे. यावेळी रणीवर दिल्लीतील स्टोअर उद्घाटनप्रसंगी अ‍ॅपल सीईओ टिम कुक यांना भेटला होता. जिथे त्याने केवळ 5 वर्ष वयात त्याच्या कोडींग क्षमतांचे प्रदर्शन केले होते.

AI Impact Expo 2026: रोडवर नाही, आता आकाशात प्रवास! भारतात हवाई टॅक्सीची एंट्री, फक्त ८ मिनिटांत ३६ किमी उड्डाण

टेक समिट्सव्यतिरिक्त रणवीरची वेगळी ओळख म्हणजे 2022 मध्ये ग्लोबल रीडिंग चॅलेंजमध्ये ‘सुपर प्रेजेंटर’ म्हणून त्याला सुवर्ण पदक मिळाले होते. तो सहा वर्षांचा असताना जगातील सर्वात तरुण TEDx वक्ता बनला. रिपोर्ट्सनुसार, त्याने मंगल ग्रहाच्या शोधासाठी एक प्रोटोटाइप रॉकेट कॉन्सेप्ट बनवले होते. ज्याला NASA च्या जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरीने मान्यता दिली होती.

