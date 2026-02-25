Airtel Recharge Plan: 300GB डेटा आणि तब्बल 84 दिवसांची व्हॅलिडिटी... कंपनीच्या नव्या प्लॅनमध्ये यूजर्सना मिळणार हे फायदे

यूजर्सना लागली लॉटरी! YouTube च्या प्रिमियम लाईट प्लॅनमध्ये मोठा बदल, केवळ 89 रुपयांत मिळणार ‘या’ सुविधा…
मिळालेल्या माहितीनुसार, भारती एयरटेलने लाँच केलेल्या या रिचार्ज प्लॅनची किंमत 1099 रुपये आहे. हा एक प्रीपेड रिचार्ज प्लॅन आहे. कंपनीने लाँच केलेल्या नवीन प्रीपेड रिचार्ज प्लॅनमध्ये यूजर्सना अनलिमिटेड व्हॉईस कॉलिंग, अनलिमिटेड डेटासह रोज 100 एसएमएस मिळणार आहे. कंपनीने लाँच केलेल्या या नव्या रिचार्ज प्लॅनची व्हॅलिडीटी 84 दिवसांची आहे. या प्लॅनमध्ये यूजर्सना अनलिमिटेड 4G आणि 5G डेटा मिळणार आहे. तथापी, 5G डेटा पात्र यूजर्ससाठीच असणार आहे. या प्लॅनमध्ये 5G डेटा त्याच यूजर्सना मिळणार आहे, ज्यांच्याकडे 5G फोन आहे आणि ज्यांच्या क्षेत्रामध्ये 5G नेटवर्क आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
या प्लॅनमध्ये प्रत्येक 28 दिवसांसाठी यूजर्सना 300GB डेटा मिळणार आहे. कंपनीने लाँच केलेल्या या प्लॅनची किंमत 1099 रुपये आहे आणि यामध्ये 84 दिवसांची व्हॅलिडीटी ऑफर केली जाणार आहे. एअरटेलने या योजनेसोबत काही ओटीटी (ओव्हर-द-टॉप) फायदे देखील दिले असते तर बरे झाले असते, असं देखील काही यूजर्सनी म्हटलं आहे. एड-ऑन बेनिफिट्समध्ये फ्री हेलोट्यून्स दिले जाणार आहेत. प्लेअर्सना रोज 100 एसएमएस मिळणार आहेत. यानंतर 1 रुपये लोकलसाठी आणि 1.5 रुपये एसटीडीसाठी प्रति एसएमएस खर्च करावे लागणार आहेत.
भारती एयरटेलने अलीकडेच ग्राहकांसाठी एडोब एक्सप्रेस प्रीमियम बंडल सादर केला आहे. यामध्ये ग्राहकांना एडोब एक्सप्रेस प्रीमियमचा फ्री एक्सेस दिला जाणार आहे. ज्याची किंमत 4000 रुपये प्रति वर्ष आहे. हे एक AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) पावर्ड प्रोडक्ट आहे, ज्याच्या मदतीने यूजर्स व्हिडीओ आणि फोटो तयार करू शकणार आहेत. यामुळे क्रिएटिव्ह पद्धतीने एडिटिंग केले जाऊ शकते.
एयरटेलने अलीकडेच काही इतर प्लॅन देखील सादर केले आहे, जे अनलिमिटेड 4G डेटा ऑफर करतात. या प्लॅन्सची किंमत 399 रुपये आणि 449 रुपये आहे. कंपनी 300GB डेटा ऑफर करतो, परंतु हा प्लॅन फक्त 28 दिवसांसाठी व्हॅलिड आहे. 449 रुपयांच्या प्लॅनमध्ये 28 दिवसांसाठी जिओहॉटस्टार मोबाइल सबस्क्रिप्शन, सोनी लिव्ह प्रीमियम आणि एयरटेल एक्सस्ट्रीम प्ले सबस्क्रिप्शनचा भाग म्हणून 20 हून अधिक ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रवेश देखील समाविष्ट आहे.