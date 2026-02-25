OnePlus 15R होणार महाग? भारतात डिव्हाईसची किंमत वाढवण्याचा कंपनीने दिला इशारा, खरेदीपूर्वी वाचा सविस्तर

Airtel Recharge Plan: 300GB डेटा आणि तब्बल 84 दिवसांची व्हॅलिडिटी… कंपनीच्या नव्या प्लॅनमध्ये यूजर्सना मिळणार हे फायदे
असं सांगितलं जात आहे की, आता कंपनी भारतात त्यांची रणनिती आणखी मजबूत करण्यावर काम करत आहे. याचं कारण म्हणजे प्रतिस्पर्धी कंपनी आयक्यूने IQOO 15R स्मार्टफोन लाँच केला आहे. IQOO 15R ची किंमत आणि OnePlus 15R ची किंमत यांच्यामध्ये फार फरक नाही. यामुळे आता वनप्लसने स्मार्टफोनची किंमत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत एका टिपस्टरने सोशल मीडियावर पोस्ट देखील शेअर केली आहे. या पोस्टमध्ये फोनची जुनी किंमत आणि नवीन किंमत सांगण्यात आली आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
सूत्रांचा हवाला देत टिप्सटर अभिषेक यादवने त्याच्या एक्स अकाऊंटवर एक पोस्ट शेअर केली आहे. या पोस्टमध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की, वनपलस 15 आर ची किंमत वाढणार आहे. या पोस्टमध्ये स्मार्टफोनच्या किंमतीबाबत सविस्तर माहिती दिली आहे. या पोस्टमध्ये असं सांगण्यात आलं आहे की, 12 जीबी रॅम आणि 256 जीबी स्टोरेज व्हेरिअंटची किंमत 51,999 रुपये होणार आहे. तर 12 जीबी रॅम आणि 512GB जीबी स्टोरेज व्हेरिअंटची किंमत 56,999 रुपये होणार आहे. तसेच आणखी एका टिप्सटरने देखील याबाबत दावा केला केला आहे.
🚨 EXCLUSIVE: OnePlus 15R New MOP Pricing Confirmed (From March 1, 2026) • 12GB + 256GB — ₹51,999
• 12GB + 512GB — ₹56,999 Price revision going live from March 1 across channels. https://t.co/QSNQX5ZLPQ — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) February 24, 2026
दुसऱ्या टिप्सटरने सांगितलं आहे की, OnePlus 15R च्या किंमतीत 3 ते 4 हजार रुपयांची वाढ होणार आहे. नवीन दाव्यांनुसार, OnePlus 15R च्या या दाव्यांबद्दलची परिस्थिती सर्वत्र स्पष्ट होईल आणि वाढलेल्या किमती या दिवसापासूनच या फोनवर लागू होतील. वनप्लसचा हा मध्यम बजेटचा फ्लॅगशिप फोन महाग होण्यापूर्वी तुम्ही तो खरेदी करण्याचा विचार करू शकता.
वनप्लस 15आरचे 12GB + 256GB व्हेरिअंट भारतात 47,999 रुपयांच्या सुरुवातीच्या किंमतीत लाँच करण्यात आले होते. तर 12GB + 512GB कॉफिगरेशनची सुरुवातीची किंमत भारतात 52,999 रुपये होती. मात्र आता लवकरच डिव्हाईसच्या किंमती वाढणार आहेत. 12 जीबी रॅम आणि 256 जीबी स्टोरेज व्हेरिअंटची किंमत 51,999 रुपये आणि 12 जीबी रॅम आणि 512GB जीबी स्टोरेज व्हेरिअंटची किंमत 56,999 रुपये होणार आहे. म्हणजेच डिव्हाईसच्या किंमतीत सुमारे 4 ते 5 रुपयांची वाढ केली जाणार आहे. किंमती वाढण्यापूर्वी जर फोन खरेदी केला तर ग्राहकांना अॅक्सिस आणि एचडीएफसी बँक कार्डवर सवलती मिळू शकतात, ज्यामुळे या मध्यम-फ्लॅगशिप फोनची प्रभावी किंमत अनुक्रमे 44,999 रुपये आणि 47,999 रुपये झाली आहे.