Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Technology »
  • Oneplus 15r Price Will Increase In India Soon Company Share Alerts Know Everything Before Shopping Tech News Marathi

OnePlus 15R होणार महाग? भारतात डिव्हाईसची किंमत वाढवण्याचा कंपनीने दिला इशारा, खरेदीपूर्वी वाचा सविस्तर

OnePlus 15R Price Hike: तुम्ही वनप्लस 15आर स्मार्टफोन खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर तुमच्यासाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. या स्मार्टफोनची किंमत भारतात वाढण्याची शक्यता आता वर्तवली जात आहे.

Updated On: Feb 25, 2026 | 02:03 PM
OnePlus 15R होणार महाग? भारतात डिव्हाईसची किंमत वाढवण्याचा कंपनीने दिला इशारा, खरेदीपूर्वी वाचा सविस्तर

OnePlus 15R होणार महाग? भारतात डिव्हाईसची किंमत वाढवण्याचा कंपनीने दिला इशारा, खरेदीपूर्वी वाचा सविस्तर

Follow Us:
Follow Us:
  • OnePlus 15R घ्यायचा विचार आहे? थांबा! भारतात वाढणार आहेत फोनचे दर
  • OnePlus 15R लवकरच महागणार? कंपनीचा संकेत की बाजारातील बदल?
  • OnePlus 15R चाहत्यांसाठी वाईट बातमी, भारतात फोन महाग होण्याची शक्यता
टेक कंपनी वनप्लसने भारतात डिसेंबर 2025 मध्ये OnePlus 15R स्मार्टफोन लाँच केला होता. कंपीनने लेटेस्ट परफॉर्मंस फोक्स्ड स्मार्टफोन अशी ओळख करून देत OnePlus 15R भारतात लाँच केला होता. वनप्लसच्या फ्लॅगशिप लाइनअपच्या बॅनरअंतर्गत 50 हजार रुपयांच्या किंमतीत OnePlus 15R भारतात लाँच करण्यात आला होता. मात्र आता कंपनी भारतात या स्मार्टफोनची किंमत वाढवणार असल्याची शक्यता आहे.

Airtel Recharge Plan: 300GB डेटा आणि तब्बल 84 दिवसांची व्हॅलिडिटी… कंपनीच्या नव्या प्लॅनमध्ये यूजर्सना मिळणार हे फायदे

असं सांगितलं जात आहे की, आता कंपनी भारतात त्यांची रणनिती आणखी मजबूत करण्यावर काम करत आहे. याचं कारण म्हणजे प्रतिस्पर्धी कंपनी आयक्यूने IQOO 15R स्मार्टफोन लाँच केला आहे. IQOO 15R ची किंमत आणि OnePlus 15R ची किंमत यांच्यामध्ये फार फरक नाही. यामुळे आता वनप्लसने स्मार्टफोनची किंमत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत एका टिपस्टरने सोशल मीडियावर पोस्ट देखील शेअर केली आहे. या पोस्टमध्ये फोनची जुनी किंमत आणि नवीन किंमत सांगण्यात आली आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

OnePlus 15R ची किंमत वाढवण्याचा दावा

सूत्रांचा हवाला देत टिप्सटर अभिषेक यादवने त्याच्या एक्स अकाऊंटवर एक पोस्ट शेअर केली आहे. या पोस्टमध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की, वनपलस 15 आर ची किंमत वाढणार आहे. या पोस्टमध्ये स्मार्टफोनच्या किंमतीबाबत सविस्तर माहिती दिली आहे. या पोस्टमध्ये असं सांगण्यात आलं आहे की, 12 जीबी रॅम आणि 256 जीबी स्टोरेज व्हेरिअंटची किंमत 51,999 रुपये होणार आहे. तर 12 जीबी रॅम आणि 512GB जीबी स्टोरेज व्हेरिअंटची किंमत 56,999 रुपये होणार आहे. तसेच आणखी एका टिप्सटरने देखील याबाबत दावा केला केला आहे.

दुसऱ्या टिप्सटरने सांगितलं आहे की, OnePlus 15R च्या किंमतीत 3 ते 4 हजार रुपयांची वाढ होणार आहे. नवीन दाव्यांनुसार, OnePlus 15R च्या या दाव्यांबद्दलची परिस्थिती सर्वत्र स्पष्ट होईल आणि वाढलेल्या किमती या दिवसापासूनच या फोनवर लागू होतील. वनप्लसचा हा मध्यम बजेटचा फ्लॅगशिप फोन महाग होण्यापूर्वी तुम्ही तो खरेदी करण्याचा विचार करू शकता.

भारत सरकारचा मोठा निर्णय! ‘या’ 5 ओटीटी अ‍ॅप्सवर घातली बंदी, अश्लील कंटेंट दाखवल्याने केली कारवाई

स्मार्टफोनची लाँच किंमत काय होती?

वनप्लस 15आरचे 12GB + 256GB व्हेरिअंट भारतात 47,999 रुपयांच्या सुरुवातीच्या किंमतीत लाँच करण्यात आले होते. तर 12GB + 512GB कॉफिगरेशनची सुरुवातीची किंमत भारतात 52,999 रुपये होती. मात्र आता लवकरच डिव्हाईसच्या किंमती वाढणार आहेत. 12 जीबी रॅम आणि 256 जीबी स्टोरेज व्हेरिअंटची किंमत 51,999 रुपये आणि 12 जीबी रॅम आणि 512GB जीबी स्टोरेज व्हेरिअंटची किंमत 56,999 रुपये होणार आहे. म्हणजेच डिव्हाईसच्या किंमतीत सुमारे 4 ते 5 रुपयांची वाढ केली जाणार आहे. किंमती वाढण्यापूर्वी जर फोन खरेदी केला तर ग्राहकांना अ‍ॅक्सिस आणि एचडीएफसी बँक कार्डवर सवलती मिळू शकतात, ज्यामुळे या मध्यम-फ्लॅगशिप फोनची प्रभावी किंमत अनुक्रमे 44,999 रुपये आणि 47,999 रुपये झाली आहे.

Web Title: Oneplus 15r price will increase in india soon company share alerts know everything before shopping tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 25, 2026 | 02:03 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Airtel Recharge Plan: 300GB डेटा आणि तब्बल 84 दिवसांची व्हॅलिडिटी… कंपनीच्या नव्या प्लॅनमध्ये यूजर्सना मिळणार हे फायदे
1

Airtel Recharge Plan: 300GB डेटा आणि तब्बल 84 दिवसांची व्हॅलिडिटी… कंपनीच्या नव्या प्लॅनमध्ये यूजर्सना मिळणार हे फायदे

यूजर्सना लागली लॉटरी! YouTube च्या प्रिमियम लाईट प्लॅनमध्ये मोठा बदल, केवळ 89 रुपयांत मिळणार ‘या’ सुविधा…
2

यूजर्सना लागली लॉटरी! YouTube च्या प्रिमियम लाईट प्लॅनमध्ये मोठा बदल, केवळ 89 रुपयांत मिळणार ‘या’ सुविधा…

भारत सरकारचा मोठा निर्णय! ‘या’ 5 ओटीटी अ‍ॅप्सवर घातली बंदी, अश्लील कंटेंट दाखवल्याने केली कारवाई
3

भारत सरकारचा मोठा निर्णय! ‘या’ 5 ओटीटी अ‍ॅप्सवर घातली बंदी, अश्लील कंटेंट दाखवल्याने केली कारवाई

Tech Tips: हातात स्मार्टवॉच, पण तरीही लागतेय फोनची गरज? डिव्हाईस खरंच कामाचं की फक्त फॅशनपुरतंच? खरेदीपूर्वीच वाचा
4

Tech Tips: हातात स्मार्टवॉच, पण तरीही लागतेय फोनची गरज? डिव्हाईस खरंच कामाचं की फक्त फॅशनपुरतंच? खरेदीपूर्वीच वाचा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
OnePlus 15R होणार महाग? भारतात डिव्हाईसची किंमत वाढवण्याचा कंपनीने दिला इशारा, खरेदीपूर्वी वाचा सविस्तर

OnePlus 15R होणार महाग? भारतात डिव्हाईसची किंमत वाढवण्याचा कंपनीने दिला इशारा, खरेदीपूर्वी वाचा सविस्तर

Feb 25, 2026 | 02:03 PM
Nanded News : ‘महाज्योती’चे प्रशिक्षणच झाले ठप्प; इंटरनेटची अस्थिरता, वारंवार खंडित होणारी वीजपुरवठा व्यवस्था

Nanded News : ‘महाज्योती’चे प्रशिक्षणच झाले ठप्प; इंटरनेटची अस्थिरता, वारंवार खंडित होणारी वीजपुरवठा व्यवस्था

Feb 25, 2026 | 01:55 PM
Samruddhi Mahamarg 1150 Crore Scam: समृद्धी महामार्गात १,१५० कोटी रुपयांचा घोटाळा!  दानवेंचा  भुमरेंवर गंभीर आरोप

Samruddhi Mahamarg 1150 Crore Scam: समृद्धी महामार्गात १,१५० कोटी रुपयांचा घोटाळा!  दानवेंचा  भुमरेंवर गंभीर आरोप

Feb 25, 2026 | 01:54 PM
परदेशातही रणबीर कपूरचा डंका; ‘Ramayana’ च्या स्क्रीनिंगला प्रेक्षकांची गर्दी, सोशल मीडियावर पहिला Review

परदेशातही रणबीर कपूरचा डंका; ‘Ramayana’ च्या स्क्रीनिंगला प्रेक्षकांची गर्दी, सोशल मीडियावर पहिला Review

Feb 25, 2026 | 01:53 PM
Trump 2026: मैत्री की गळ्याचा फास? डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा काढली पाकिस्तानची लायकी; ‘या’ एका विधानाने जागतिक स्तरावर फजिती

Trump 2026: मैत्री की गळ्याचा फास? डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा काढली पाकिस्तानची लायकी; ‘या’ एका विधानाने जागतिक स्तरावर फजिती

Feb 25, 2026 | 01:48 PM
Dombivli Crime: 10 बिअर व 45 गोळ्यांचे केले सेवन…, डोंबिवलीत नामांकित डॉक्टरचा आत्महत्येचा प्रयत्न; कारण काय?

Dombivli Crime: 10 बिअर व 45 गोळ्यांचे केले सेवन…, डोंबिवलीत नामांकित डॉक्टरचा आत्महत्येचा प्रयत्न; कारण काय?

Feb 25, 2026 | 01:47 PM
वाहतूक कोंडीतून होणार सुटका! दहिसर पथकर नाका येथे सॅटेलाइट शुल्कवसुली यंत्रणा उभारणार

वाहतूक कोंडीतून होणार सुटका! दहिसर पथकर नाका येथे सॅटेलाइट शुल्कवसुली यंत्रणा उभारणार

Feb 25, 2026 | 01:47 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Feb 24, 2026 | 08:18 PM
Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Feb 24, 2026 | 08:08 PM
Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Feb 24, 2026 | 07:59 PM
Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Feb 24, 2026 | 07:53 PM
Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Feb 24, 2026 | 07:48 PM
Latur Unseasonal Rainfall : अवकाळी पावसात घराचे पत्रे उडाले ,मूकबधीर कुटुंबाची दैना

Latur Unseasonal Rainfall : अवकाळी पावसात घराचे पत्रे उडाले ,मूकबधीर कुटुंबाची दैना

Feb 24, 2026 | 07:43 PM
शोकसभेत फडणवीसांकडून अजितदादांच्या कार्याला भावपूर्ण श्रद्धांजली, कामाचं केलं भरभरून कौतुक

शोकसभेत फडणवीसांकडून अजितदादांच्या कार्याला भावपूर्ण श्रद्धांजली, कामाचं केलं भरभरून कौतुक

Feb 24, 2026 | 03:27 PM