जडेजा आणि जयस्वालकडे दुर्लक्ष! हा खेळाडू IPL 2026 मध्ये राजस्थान रॉयल्सचा बनू शकतो नवा कर्णधार

The new captain of Rajasthan Royals : भारतामध्ये सध्या विश्वचषकाची धमाकेदार सुरूवात झाली आहे. भारताच्या संघाने पहिल्या दोन्ही सामन्यामध्ये विजय मिळवून विश्वचषकाच्या सुपर ८ मध्ये मजबूत पकड निर्माण केली आहे. विश्वचषक झाल्यानंतर भारतीय त्याचबरोबर परदेशी खेळाडू हे आयपीएलमध्ये वेगवेगळ्या संघासाठी खेळताना दिसणार आहेत. अनेक संघामध्ये ट्रेड झाले आहेत त्यामुळे आता राजस्थान राॅयल्ससाठी खेळणार संजू सॅमसन हा आता आरआरमध्ये खेळताना दिसणार नाही.
आयपीएल २०२६ च्या आधी राजस्थान रॉयल्ससाठी नवीन कर्णधाराचा शोध संपत असल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या हंगामापर्यंत संजू सॅमसन संघाचा कर्णधार होता, परंतु आता तो चेन्नई सुपर किंग्जमध्ये सामील झाला आहे. अनुभवी रवींद्र जडेजा आणि तरुण यशस्वी जयस्वाल कर्णधारपदाच्या शर्यतीत होते, परंतु व्यवस्थापनाने दोघांनाही बाजूला केले आहे. संघाने अशा खेळाडूला कर्णधार म्हणून नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे ज्याने भारतासाठी फक्त नऊ टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत.
T20 World Cup 2026 : नामिबिया क्रिकेट प्रमुखांनी ICC अध्यक्ष जय शाह यांचे केले कौतुक! म्हणाले – त्यांनी संपूर्ण चित्र बदलले…
ईएसपीएन क्रिकइन्फोनुसार, नवीन हंगामापूर्वी रियान परागची राजस्थान रॉयल्सचा कर्णधार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. रियान परागने आयपीएल २०२५ मध्ये राजस्थानचे नेतृत्वही केले होते. संजू सॅमसनच्या दुखापतीमुळे त्याला बदली खेळाडू म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. तथापि, त्याच्या नेतृत्वाखाली संघाची कामगिरी खराब होती. गेल्या हंगामात, संघाने १४ पैकी फक्त चार सामने जिंकले आणि नववे स्थान मिळवले.
Riyan Parag is set to be named the next Rajasthan Royals captain pic.twitter.com/zdu1QhXqyD — ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) February 13, 2026
रियान परागने २०१९ मध्ये राजस्थान रॉयल्सकडून आयपीएल कारकिर्दीला सुरुवात केली. त्याने आतापर्यंत आयपीएलचे सात हंगाम खेळले आहेत, त्या सर्व हंगामात त्याने राजस्थानचे प्रतिनिधित्व केले आहे. त्याने त्याच्या आयपीएल कारकिर्दीत ८४ सामने खेळले आहेत, ७२ डावांमध्ये १,५६६ धावा केल्या आहेत. या काळात त्याची सरासरी २६.१० आहे आणि त्याचा स्ट्राईक रेट १४१ आहे. गेल्या दोन हंगामात त्याची बॅट आयपीएलमध्ये प्रसिद्ध आहे. गेल्या हंगामात त्याने १४ सामन्यांमध्ये ३९३ धावा केल्या. यावेळी, कर्णधारपद स्वीकारल्यानंतर त्याच्यावरील दबाव वाढू शकतो.