Don’t Be Shy लंडनमध्ये चर्चेचा विषय; आलिया भट्ट आणि निखिल मधोक एकत्र, महिला-केंद्रित कथेला जागतिक व्यासपीठ

प्राइम व्हिडिओ आणि इटर्नल सनशाइन प्रोडक्शन्स यांच्या सहकार्याने साकारत असलेल्या Don’t Be Shy या चित्रपटाने आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही आपली छाप पाडली आहे. १२ फेब्रुवारी रोजी लंडन येथे झालेल्या पहिल्या ‘Prime Video Presents: International Originals’ या विशेष कार्यक्रमात आलिया भट्ट आणि निखिल मधोक एकत्र मंचावर दिसले आहे. विशेष म्हणजे, या कार्यक्रमात सादर करण्यात आलेला ‘डोंट बी शाय’ हा एकमेव भारतीय चित्रपट होता, ज्याने सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.
चर्चेदरम्यान या चित्रपटातील पात्रांची मांडणी खास ‘फीमेल गेज’ म्हणजेच महिला दृष्टिकोन लक्षात घेऊन असे करण्यात आले आहे, यावर सविस्तर चर्चा झाली. कथानक २० वर्षांच्या श्यामिली ‘शाय’ दास हिच्या आयुष्याभोवती फिरते. स्वतःचे आयुष्य पूर्णपणे नियंत्रणात असल्याची खात्री बाळगणाऱ्या शायला एका अनपेक्षित वळणामुळे आयुष्य नव्याने समजून घ्यावे लागते. या प्रवासात तिची भावनिक, वैयक्तिक आणि नातेसंबंधातील वाढ प्रेक्षकांसमोर उलगडत जाते.
महिला पात्रांविषयी बोलताना आलिया भट्ट म्हणाली की, ताकदीच्या आणि प्रभावी महिला पात्रांकडे त्यांचा नैसर्गिक कल असतो. मात्र, या चित्रपटात दोन पुरुष पात्रांनाही अत्यंत वेगळ्या आणि ताज्या दृष्टिकोनातून सादर करण्यात आले आहे, ज्यामुळे कथा अधिक समतोल आणि आकर्षक बनली आहे. त्यांच्यानुसार, चित्रपटात क्लासिक टोन आणि आधुनिक आवाज यांचा सुंदर संगम आहे. दिग्दर्शक स्रीती मुखर्जी यांच्या स्वतंत्र शैलीमुळे चित्रपटाला एक वेगळी ऊर्जा प्राप्त झाली आहे आणि प्रेक्षकांसाठी यात एक मोठे आश्चर्य दडलेले आहे.
‘Prime Video India’चे डायरेक्टर आणि हेड ऑफ ओरिजिनल्स निखिल मधोक यांनीही या प्रकल्पामागील विचार स्पष्ट केला. त्यांच्या मते, ‘फीमेल-फर्स्ट’ कथानकांना प्रोत्साहन देणे ही त्यांची सातत्यपूर्ण भूमिका राहिली आहे. सक्षम, सूक्ष्मतेने लिहिलेली आणि स्वतःचे निर्णय घेण्याचा अधिकार असलेली महिला पात्रे हे या कथानकाचे वैशिष्ट्य आहे. त्याचबरोबर कॅमेऱ्यासमोर आणि कॅमेऱ्यामागे नव्या प्रतिभेला संधी देणे हीसुद्धा महत्त्वाची बाब आहे. ‘शाय’चे पात्र ज्या संवेदनशीलतेने लिहिले गेले आहे, त्यामुळे हा चित्रपट अनेक स्तरांवर त्यांच्याशी जोडला गेला, असे त्यांनी सांगितले.
आलिया भट्ट आणि शाहीन भट्ट यांच्या इटर्नल सनशाइन प्रोडक्शन्स या बॅनरखाली, तसेच ग्रिश्मा शाह आणि विकेश भुतानी यांच्या सहनिर्मितीत हा चित्रपट साकारला आहे. लेखन आणि दिग्दर्शन स्रीती मुखर्जी यांनी केले असून, कथा, व्यक्तिरेखा आणि मांडणी यामध्ये नव्या पिढीचा आत्मविश्वास आणि भावनिक प्रामाणिकपणा जाणवतो आहे. ‘डोंट बी शाय’ हा आगामी ओरिजिनल चित्रपट प्राइम व्हिडिओवर भारतासह जगभरातील २४० हून अधिक देश आणि प्रदेशांमध्ये विशेष प्रीमियर होणार आहे. महिला दृष्टिकोनातून सांगितलेली ही तरुणाईची कथा जागतिक प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सज्ज झाली आहे.