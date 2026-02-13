Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Movies »
  • Bollywood »
  • Alia Bhatt Says Dont Be Shy Uses The Female Gaze To Look At Things Opens Up On How Film Differs Amazon Prime Video

Don’t Be Shy लंडनमध्ये चर्चेचा विषय; आलिया भट्ट आणि निखिल मधोक एकत्र, महिला-केंद्रित कथेला जागतिक व्यासपीठ

आलिया भट्टचा ‘Don't Be Shy’ लंडनमध्ये चर्चेचा विषय ठरला आहे. महिला दृष्टिकोनातून साकारलेला हा चित्रपट प्राइम व्हिडिओवर प्रदर्शित होणार असल्याचे समजले आहे.

Updated On: Feb 13, 2026 | 12:49 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • Don’t Be Shy लंडनमध्ये चर्चेचा विषय
  • आलिया भट्ट आणि निखिल मधोक एकत्र
  • महिला-केंद्रित कथेला जागतिक व्यासपीठ
 

प्राइम व्हिडिओ आणि इटर्नल सनशाइन प्रोडक्शन्स यांच्या सहकार्याने साकारत असलेल्या Don’t Be Shy या चित्रपटाने आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही आपली छाप पाडली आहे. १२ फेब्रुवारी रोजी लंडन येथे झालेल्या पहिल्या ‘Prime Video Presents: International Originals’ या विशेष कार्यक्रमात आलिया भट्ट आणि निखिल मधोक एकत्र मंचावर दिसले आहे. विशेष म्हणजे, या कार्यक्रमात सादर करण्यात आलेला ‘डोंट बी शाय’ हा एकमेव भारतीय चित्रपट होता, ज्याने सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.

चर्चेदरम्यान या चित्रपटातील पात्रांची मांडणी खास ‘फीमेल गेज’ म्हणजेच महिला दृष्टिकोन लक्षात घेऊन असे करण्यात आले आहे, यावर सविस्तर चर्चा झाली. कथानक २० वर्षांच्या श्यामिली ‘शाय’ दास हिच्या आयुष्याभोवती फिरते. स्वतःचे आयुष्य पूर्णपणे नियंत्रणात असल्याची खात्री बाळगणाऱ्या शायला एका अनपेक्षित वळणामुळे आयुष्य नव्याने समजून घ्यावे लागते. या प्रवासात तिची भावनिक, वैयक्तिक आणि नातेसंबंधातील वाढ प्रेक्षकांसमोर उलगडत जाते.

अजय देवगण यांच्या दमदार आवाजात ‘शतक – संघ के १०० वर्ष’ ट्रेलर रिलीज; जाणून घ्या कधी होणार चित्रपट प्रदर्शित

महिला पात्रांविषयी बोलताना आलिया भट्ट म्हणाली की, ताकदीच्या आणि प्रभावी महिला पात्रांकडे त्यांचा नैसर्गिक कल असतो. मात्र, या चित्रपटात दोन पुरुष पात्रांनाही अत्यंत वेगळ्या आणि ताज्या दृष्टिकोनातून सादर करण्यात आले आहे, ज्यामुळे कथा अधिक समतोल आणि आकर्षक बनली आहे. त्यांच्यानुसार, चित्रपटात क्लासिक टोन आणि आधुनिक आवाज यांचा सुंदर संगम आहे. दिग्दर्शक स्रीती मुखर्जी यांच्या स्वतंत्र शैलीमुळे चित्रपटाला एक वेगळी ऊर्जा प्राप्त झाली आहे आणि प्रेक्षकांसाठी यात एक मोठे आश्चर्य दडलेले आहे.

‘Prime Video India’चे डायरेक्टर आणि हेड ऑफ ओरिजिनल्स निखिल मधोक यांनीही या प्रकल्पामागील विचार स्पष्ट केला. त्यांच्या मते, ‘फीमेल-फर्स्ट’ कथानकांना प्रोत्साहन देणे ही त्यांची सातत्यपूर्ण भूमिका राहिली आहे. सक्षम, सूक्ष्मतेने लिहिलेली आणि स्वतःचे निर्णय घेण्याचा अधिकार असलेली महिला पात्रे हे या कथानकाचे वैशिष्ट्य आहे. त्याचबरोबर कॅमेऱ्यासमोर आणि कॅमेऱ्यामागे नव्या प्रतिभेला संधी देणे हीसुद्धा महत्त्वाची बाब आहे. ‘शाय’चे पात्र ज्या संवेदनशीलतेने लिहिले गेले आहे, त्यामुळे हा चित्रपट अनेक स्तरांवर त्यांच्याशी जोडला गेला, असे त्यांनी सांगितले.

‘Alpha’च्या सेटवर एकमेकांना भिडले आलिया आणि बॉबी; दिग्दर्शक आदित्य चोप्राने घेतला मोठा निर्णय

आलिया भट्ट आणि शाहीन भट्ट यांच्या इटर्नल सनशाइन प्रोडक्शन्स या बॅनरखाली, तसेच ग्रिश्मा शाह आणि विकेश भुतानी यांच्या सहनिर्मितीत हा चित्रपट साकारला आहे. लेखन आणि दिग्दर्शन स्रीती मुखर्जी यांनी केले असून, कथा, व्यक्तिरेखा आणि मांडणी यामध्ये नव्या पिढीचा आत्मविश्वास आणि भावनिक प्रामाणिकपणा जाणवतो आहे. ‘डोंट बी शाय’ हा आगामी ओरिजिनल चित्रपट प्राइम व्हिडिओवर भारतासह जगभरातील २४० हून अधिक देश आणि प्रदेशांमध्ये विशेष प्रीमियर होणार आहे. महिला दृष्टिकोनातून सांगितलेली ही तरुणाईची कथा जागतिक प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सज्ज झाली आहे.

Web Title: Alia bhatt says dont be shy uses the female gaze to look at things opens up on how film differs amazon prime video

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 13, 2026 | 12:49 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

अजय देवगण यांच्या दमदार आवाजात ‘शतक – संघ के १०० वर्ष’ ट्रेलर रिलीज; जाणून घ्या कधी होणार चित्रपट प्रदर्शित
1

अजय देवगण यांच्या दमदार आवाजात ‘शतक – संघ के १०० वर्ष’ ट्रेलर रिलीज; जाणून घ्या कधी होणार चित्रपट प्रदर्शित

‘Alpha’च्या सेटवर एकमेकांना भिडले आलिया आणि बॉबी; दिग्दर्शक आदित्य चोप्राने घेतला मोठा निर्णय
2

‘Alpha’च्या सेटवर एकमेकांना भिडले आलिया आणि बॉबी; दिग्दर्शक आदित्य चोप्राने घेतला मोठा निर्णय

‘एकदम बाप चित्रपट…’, शाहिद- तृप्तीच्या केमिस्ट्रीने वेधले लक्ष; समोर आला O’Romeo चा पहिला Review
3

‘एकदम बाप चित्रपट…’, शाहिद- तृप्तीच्या केमिस्ट्रीने वेधले लक्ष; समोर आला O’Romeo चा पहिला Review

अखेर राजपाल यादव यांची सुटका? फेडली एवढी रक्कम; अभिनेत्याच्या वकिलांनी दिला संपूर्ण हिशोब
4

अखेर राजपाल यादव यांची सुटका? फेडली एवढी रक्कम; अभिनेत्याच्या वकिलांनी दिला संपूर्ण हिशोब

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Don’t Be Shy लंडनमध्ये चर्चेचा विषय; आलिया भट्ट आणि निखिल मधोक एकत्र, महिला-केंद्रित कथेला जागतिक व्यासपीठ

Don’t Be Shy लंडनमध्ये चर्चेचा विषय; आलिया भट्ट आणि निखिल मधोक एकत्र, महिला-केंद्रित कथेला जागतिक व्यासपीठ

Feb 13, 2026 | 12:49 PM
जडेजा आणि जयस्वालकडे दुर्लक्ष! हा खेळाडू IPL 2026 मध्ये राजस्थान रॉयल्सचा बनू शकतो नवा कर्णधार

जडेजा आणि जयस्वालकडे दुर्लक्ष! हा खेळाडू IPL 2026 मध्ये राजस्थान रॉयल्सचा बनू शकतो नवा कर्णधार

Feb 13, 2026 | 12:44 PM
Mumbai Fire News : मुंबईतील ४५ मजली इमारतीला भीषण आग, काही जण अडकल्याची भीती, पाहा VIDEO

Mumbai Fire News : मुंबईतील ४५ मजली इमारतीला भीषण आग, काही जण अडकल्याची भीती, पाहा VIDEO

Feb 13, 2026 | 12:35 PM
Who is Tarik Rahman: कुटंबाचे राजकारण संपवले, वयाच्या चौथ्या वर्षी तुरुंगवासची शिक्षा…: कोण आहेत तारिक रहमान?

Who is Tarik Rahman: कुटंबाचे राजकारण संपवले, वयाच्या चौथ्या वर्षी तुरुंगवासची शिक्षा…: कोण आहेत तारिक रहमान?

Feb 13, 2026 | 12:28 PM
RERA फक्त बिल्डरच्या हितासाठीच? सुप्रीम कोर्टाचे परखड निरीक्षण; रचना पुनर्विचाराची गरज

RERA फक्त बिल्डरच्या हितासाठीच? सुप्रीम कोर्टाचे परखड निरीक्षण; रचना पुनर्विचाराची गरज

Feb 13, 2026 | 12:25 PM
नागपुरात बाप-लेकीला ट्रकने चिरडले; बारावीची परीक्षा ठरली अखेरची..

नागपुरात बाप-लेकीला ट्रकने चिरडले; बारावीची परीक्षा ठरली अखेरची..

Feb 13, 2026 | 12:20 PM
“तुमच्या सारख्या गद्दारांपेक्षा ते निष्ठावंत…; मुस्लीम महापौरवरुन टीका करणाऱ्या शिदेंवर संजय राऊतांचा घणाघात

“तुमच्या सारख्या गद्दारांपेक्षा ते निष्ठावंत…; मुस्लीम महापौरवरुन टीका करणाऱ्या शिदेंवर संजय राऊतांचा घणाघात

Feb 13, 2026 | 12:06 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Feb 12, 2026 | 07:57 PM
Thane : नव्या कामगार कायद्यांविरोधात अंगणवाडी सेविकांचे आंदोलन

Thane : नव्या कामगार कायद्यांविरोधात अंगणवाडी सेविकांचे आंदोलन

Feb 12, 2026 | 07:48 PM
Kalyan : “लोकलमधील गर्दी टाळण्यासाठी समांतर रस्त्याचे काम सुरु करा” – राजेश मोरे

Kalyan : “लोकलमधील गर्दी टाळण्यासाठी समांतर रस्त्याचे काम सुरु करा” – राजेश मोरे

Feb 12, 2026 | 07:30 PM
Parbhani : “सर्वधर्मसमभाव समोर ठेवूनच आम्ही मुस्लिम महापौर निवडला”- राहुल पाटील

Parbhani : “सर्वधर्मसमभाव समोर ठेवूनच आम्ही मुस्लिम महापौर निवडला”- राहुल पाटील

Feb 12, 2026 | 07:23 PM
Pune News : MIT-WPU मध्ये बांगलादेशी फूड स्टॉलची तोडफोड,BJP युवा मोर्चा कार्यकर्त्यांचा राडा

Pune News : MIT-WPU मध्ये बांगलादेशी फूड स्टॉलची तोडफोड,BJP युवा मोर्चा कार्यकर्त्यांचा राडा

Feb 12, 2026 | 07:17 PM
Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Feb 12, 2026 | 02:54 PM
Jalna : ट्रेड डीलच्या अफवांमुळे सोयाबीनचे दर घसरले

Jalna : ट्रेड डीलच्या अफवांमुळे सोयाबीनचे दर घसरले

Feb 12, 2026 | 02:51 PM