Mobile Charging Tips: चार्जिंगशी संबंधित ‘ही’ एक चूक तुमचा फोन करू शकते खराब, आजच बदला तुमची सवय; अन्यथा होईल मोठे नुकसान

आधुनिक स्मार्टफोनमध्ये लिथियम-आयन किंवा लिथियम-पॉलिमर बॅटरी असतात, ज्यांचे चार्जिंग लाईफ मर्यादित असते. १००% चार्ज झाल्यानंतरही फोन चार्जरशी कनेक्ट राहिल्यास, बॅटरी वारंवार मायक्रो-चार्जिंग सायकलमधून जाते. याचा बॅटरीच्या आरोग्यावर परिणाम होतो आणि बॅटरी लाईफ लवकर कमी होते.
रात्रभर तुमचा फोन चार्जिंगवर ठेवल्याने फोन आणि चार्जर जास्त गरम होऊ शकतात. जर फोन उशी, ब्लँकेट किंवा गादीवर ठेवला असेल तर वेंटिलेशनच्या अभावामुळे उष्णता वाढते. या अतिउष्णतेमुळे कधीकधी शॉर्ट सर्किट, आग किंवा अगदी स्फोट देखील होऊ शकतात, विशेषतः जर स्थानिक किंवा कमी दर्जाचा चार्जर वापरला गेला तर.
रात्रीच्या वेळी इलेक्ट्रिक व्होल्टेजमधील चढउतार सामान्य आहेत. जर फोन सतत चार्ज होत असेल, तर हे चढउतार बॅटरी, चार्जिंग पोर्ट किंवा मदरबोर्डला नुकसान पोहोचवू शकतात. झोपताना याकडे दुर्लक्ष केल्याने धोका आणखी वाढतो.
दीर्घकाळ चार्जिंग केल्याने फोनची चार्जिंग सिस्टम आणि काही हार्डवेअर सतत सक्रिय राहतात. यामुळे फोनवर अतिरिक्त ताण येतो. हळूहळू, फोन मंदावतो, अॅप्स हळूहळू उघडतात आणि हँग आणि लॅग सारख्या समस्या उद्भवू शकतात.
फोनला प्रत्येक वेळी १००% चार्ज करणे आवश्यक नाही. तज्ञांच्या मते, बॅटरी २०% ते ८०% दरम्यान ठेवणे चांगले. यामुळे बॅटरीवर कमी ताण येतो आणि तिचे आयुष्य वाढते. अनेक नवीन स्मार्टफोनमध्ये ऑप्टिमाइझ केलेले किंवा अॅडॉप्टिव्ह चार्जिंग वैशिष्ट्य देखील असते, जे बॅटरी सुरक्षितपणे चार्ज करते.
चार्जिंग करताना नेहमी मूळ किंवा प्रमाणित चार्जर आणि केबल वापरा. चार्जिंग करताना फोन उशी किंवा ब्लँकेटखाली ठेवू नका. जर फोन जास्त गरम झाला तर ताबडतोब चार्जिंग थांबवा. तुमचा फोन रात्रभर चालू ठेवण्याऐवजी दिवसा किंवा संध्याकाळी चार्ज करण्याचा प्रयत्न करा. आवश्यक असल्यास, तुम्ही स्मार्ट प्लग किंवा टाइमर वापरू शकता जो बॅटरी पूर्ण भरल्यावर पॉवर बंद करतो.
