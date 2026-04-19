BCCI चा मोठा निर्णय! Ajit Agarkar युग कायम ? BCCIकडून कार्यकाळ वाढवण्याची शक्यता; 2027 वर्ल्ड कपपर्यंत मोठी जबाबदारी

बीसीसीआयचे मुख्य निवडकर्ता अजित आगरकर यांच्याबाबत एक मोठी बातमी समोर आली आहे. वृत्तानुसार, बीसीसीआय त्यांचा कार्यकाळ वाढण्याची शक्यता आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, बीसीसीआयचे मुख्य निवडकर्ता अजित आगरकर यांचा करार जून २०२६ मध्ये संपत असून, त्यांना मुदतवाढ दिली जाईल. या वृत्तानुसार, आगरकर यांचा करार एका वर्षासाठी, म्हणजेच जून २०२७ पर्यंत वाढवला जाईल. आगरकर यांच्या कार्यकाळात भारताने तीन आयसीसी ट्रॉफी जिंकल्या: टी-२० विश्वचषक २०२४, चॅम्पियन्स ट्रॉफी २०२५ आणि टी-२० विश्वचषक २०२६. भारताने मायदेशात झालेल्या २०२३ च्या एकदिवसीय विश्वचषक स्पर्धेच्या अंतिम फेरीतही प्रवेश केला होता, आणि २०२७ मध्ये होणाऱ्या या स्पर्धेच्या पुढील आवृत्तीच्या पार्श्वभूमीवर, बीसीसीआय त्यांना कायम ठेवण्यास उत्सुक असल्याचे वृत्त आहे.
अहवालात, बीसीसीआयच्या एका अधिकाऱ्याने म्हटले आहे की, “आगरकर यांच्या कार्यकाळात संघातील स्थित्यंतर खूप सुरळीत झाले आणि मोठे निर्णय घेताना संघाने कोणताही संकोच दाखवला नाही. त्यांनी आपले काम सुरू ठेवावे असे मंडळाला वाटले. बीसीसीआयचे अधिकारी आयपीएल सामन्यांदरम्यान त्यांच्याशी संवाद साधतील आणि त्यांना माहिती देत राहतील.”
बीसीसीआय आगरकर यांचा कार्यकाळ अत्यंत यशस्वी मानले जाते. त्यांच्या कार्यकाळात भारतीय संघाने मोठ्या स्पर्धांमध्ये सातत्याने उत्कृष्ट कामगिरी केली. भारताने आयसीसी पुरुष टी-२० विश्वचषक २०२४, आयसीसी चॅम्पियन्स ट्रॉफी २०२५ आणि आयसीसी पुरुष टी-२० विश्वचषक २०२६ यांसारखी मोठी विजेतेपदे पटकावली. इतकेच नव्हे तर, संघ आयसीसी विश्वचषक २०२३ च्या अंतिम फेरीत पोहोचला होता. तसेच आगरकर यांच्या कार्यकाळात भारतीय संघात एक सुरळीत स्थित्यंतर झाले आहे. वरिष्ठ आणि तरुण खेळाडूंमध्ये संतुलन साधण्यात आले, तसेच अनेक धाडसी निवड निर्णयांनी संघाला एक नवीन दिशा दिली. संघाच्या ‘निर्भय दृष्टिकोना’त आणि सातत्यपूर्ण यशामध्ये आगरकर यांच्या रणनीती आणि निवड धोरणाने मोठी भूमिका बजावली आहे. म्हणूनच बीसीसीआय आता त्यांचा करार वाढवण्यासाठी पूर्णपणे तयार आहे.
जर हा निर्णय अधिकृत झाला, तर २०२७ च्या विश्वचषकापर्यंत अजित आगरकर पुन्हा एकदा भारतीय संघाच्या निवड प्रक्रियेचे प्रमुख असतील. आगरकर यांच्याबद्दल बोलायचे झाल्यास, ते जुलै २०२३ मध्ये भारतीय संघाचे मुख्य निवडकर्ता बनले. त्यांनी भारतासाठी कसोटी, एकदिवसीय आणि टी-२० क्रिकेटही खेळले आहे.
