BGMI 4.5 Update: गेममध्ये होणार Ferrari च्या स्पोर्ट्स कार्सची एंट्री! नव्या ईव्हेंटने बदलणार प्लेअर्सचा अनुभव; जाणून घ्या सविस्तर

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बीजीएमआय आणि फेरारी यांच्या कोलॅब्रेशननंतर प्लेयर्सना गेममध्ये 4 जबरदस्त गाड्या, नवीन थीम असणारे इव्हेंट, एक्सक्लूसिव इन-गेम रिवॉर्ड्स आणि अनेक खास गोष्टी अनुभवता येणार आहे. कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, हे भारताच्या 26 करोडहून अधिक बीजीएमआय प्लेअर्ससाठी आतापर्यंतचे सर्वात मोठे अपडेट असणार आहे. (फोटो सौजन्य – AI Created)
या अपडेटनंतर गेममध्ये फेरारी कंपनीचे 4 मॉडेल्स मिळणार आहे. यामध्ये फेरारी रोमा, फेरारी पुरोसांग्वे, फेरारी लाफेरारी, फेरारी SF90 XX स्पाइडर यांचा समावेश असणार आहे. क्राफ्टन इंडियाच असे म्हणणं आहे की, या सर्व गाड्यांचे डिझाईन आणि लूक गेममध्ये अगदी खऱ्या फेरारीसारखा वाटणार आहे. तसेच गेमर्सना या कार कंपनीचे अनेक सिग्नेचर कलर्स देखील पाहायला मिळणार आहेत.
फेराची गाड्यांचा अनुभव घेण्यासाठी प्लेअर्सना गेममध्ये या गाड्यांची खरेदी करावी लागणार आहे. म्हणजेच प्लेअर्सना या गाड्या मोफत मिळणार नाहीत. हा खास ईव्हेंट 16 जुलै ते 7 सप्टेंबर दरम्यान सुरु राहणार आहे. प्लेअर्सना या गाड्या अनलॉक करण्यासाठी सुमारे 2 महिन्यांचा वेळ मिळणार आहे. अद्याप क्राफ्टन इंडियाने गेममधील या गाड्यांची किंमत किंवा त्या खरेदी करण्यासाठी कोणत्या स्टेप्स फॉलो कराव्या लागणार आहेत, याबाबत कोणतीही माहिती शेअर केली नाही. क्राफ्टन इंडियाने शेअर केलेल्या माहितीनुसार, या कोलॅब्रेशनचा ट्रेलर, ईव्हेंट शेड्यूल आणि नवीन अपडेट्स लवकरच बीजीएमआयच्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाऊंटवर शेअर केले जाणार आहे. प्लेअर्सना अपेक्षा आहे की, बीजीएमआयचे 4.5 अपडेट आणि फेरारी इव्हेंट एकाच वेळी येऊ शकते.