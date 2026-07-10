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BGMI 4.5 Update: गेममध्ये होणार Ferrari च्या स्पोर्ट्स कार्सची एंट्री! नव्या ईव्हेंटने बदलणार प्लेअर्सचा अनुभव; जाणून घ्या सविस्तर

Updated On: Jul 10, 2026 | 08:58 AM IST
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सारांश

BGMI Update: बीजीएमआय प्लेयर्ससाठी मोठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. क्राफ्टन इंडियाने आगामी BGMI 4.5 अपडेटमध्ये फेरारीसोबत विशेष कोलॅब्रेशनची घोषणा केली असून, या अपडेटमुळे गेममध्ये सुपरकार्ससह अनेक नवीन फीचर्स आणि खास इव्हेंटचा अनुभव मिळणार आहे.

BGMI 4.5 Update: गेममध्ये होणार Ferrari च्या स्पोर्ट्स कार्सची एंट्री! नव्या ईव्हेंटने बदलणार प्लेअर्सचा अनुभव; जाणून घ्या सविस्तर

BGMI 4.5 Update: गेममध्ये होणार Ferrari च्या स्पोर्ट्स कार्सची एंट्री! नव्या ईव्हेंटने बदलणार प्लेअर्सचा अनुभव; जाणून घ्या सविस्तर

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विस्तार
  • बीजीएमआय 4.5 अपडेटमध्ये पहिल्यांदाच फेरारीसोबत कोलॅब्रेशन होणार असून 16 जुलै ते 7 सप्टेंबरदरम्यान खास इव्हेंट आयोजित केला जाणार आहे.
  • प्लेयर्सना चार सुपरकार्ससह नवीन थीम, फोटो झोन आणि एक्सक्लूसिव्ह रिवॉर्ड्सचा अनुभव मिळणार आहे.
  • फेरारी कार्स मोफत मिळणार नसून त्या गेममध्ये अनलॉक किंवा खरेदी कराव्या लागतील, मात्र त्यांची किंमत अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही.
BGMI New Event: बीजीएमआय प्लेअर्ससाठी अतिशय आनंदाची बातमी आहे. गेमिंग कंपनी क्राफ्टन इंडियाने घोषणा केली आहे की आगामी बीजीएमआय 4.5 अपडेटमध्ये फेरारी कार्स पाहायला मिळू शकतात. असं पहिल्यांदाच होणार आहे की इटलीची स्पोर्ट्स कार कंपनी बीजीएमआय गेमचा भाग असणार आहे. कंपनीचा आगामी इव्हेंट 16 जुलै ते 7 सप्टेंबर दरम्यान आयोजित केला जाणार आहे.

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बीजीएमआय आणि फेरारी यांच्या कोलॅब्रेशननंतर प्लेयर्सना गेममध्ये 4 जबरदस्त गाड्या, नवीन थीम असणारे इव्हेंट, एक्सक्लूसिव इन-गेम रिवॉर्ड्स आणि अनेक खास गोष्टी अनुभवता येणार आहे. कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, हे भारताच्या 26 करोडहून अधिक बीजीएमआय प्लेअर्ससाठी आतापर्यंतचे सर्वात मोठे अपडेट असणार आहे. (फोटो सौजन्य – AI Created)

प्लेयर्सना कोणते फेरारी मॉडेल्स अनुभवता येणार?

या अपडेटनंतर गेममध्ये फेरारी कंपनीचे 4 मॉडेल्स मिळणार आहे. यामध्ये फेरारी रोमा, फेरारी पुरोसांग्वे, फेरारी लाफेरारी, फेरारी SF90 XX स्पाइडर यांचा समावेश असणार आहे. क्राफ्टन इंडियाच असे म्हणणं आहे की, या सर्व गाड्यांचे डिझाईन आणि लूक गेममध्ये अगदी खऱ्या फेरारीसारखा वाटणार आहे. तसेच गेमर्सना या कार कंपनीचे अनेक सिग्नेचर कलर्स देखील पाहायला मिळणार आहेत.

गाड्यांव्यतिरिक्त गेममध्ये आणखी काय मिळणार?

  • फेरारी गाड्यांव्यतिरिक्त बीजीएमआय 4.5 अपडेटमध्ये अनेक खास फीचर्सचा समावेश केला जाणार आहे.
  • फेरारी गाड्यांसोबत फोटो क्लिक करण्यासाठी प्लेयर्सना खास फेरारी-थीम फोटो झोन मिळणार आहे.
  • गेममध्ये मित्रांसोबत स्क्रीनशॉट आणि व्हिडिओ बनवण्यासाठी यामध्ये टीममेट ॲनिमेशन देखील मिळणार आहे.
  • या खास फीचर्ससह हे कोलॅब्रेशन बीजीएमआयचे आतापर्यंतचे सर्वात मोठ्या इव्हेंटपैकी एक मानला जात आहे.
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फरारी कार्स मोफत मिळणार का?

फेराची गाड्यांचा अनुभव घेण्यासाठी प्लेअर्सना गेममध्ये या गाड्यांची खरेदी करावी लागणार आहे. म्हणजेच प्लेअर्सना या गाड्या मोफत मिळणार नाहीत. हा खास ईव्हेंट 16 जुलै ते 7 सप्टेंबर दरम्यान सुरु राहणार आहे. प्लेअर्सना या गाड्या अनलॉक करण्यासाठी सुमारे 2 महिन्यांचा वेळ मिळणार आहे. अद्याप क्राफ्टन इंडियाने गेममधील या गाड्यांची किंमत किंवा त्या खरेदी करण्यासाठी कोणत्या स्टेप्स फॉलो कराव्या लागणार आहेत, याबाबत कोणतीही माहिती शेअर केली नाही. क्राफ्टन इंडियाने शेअर केलेल्या माहितीनुसार, या कोलॅब्रेशनचा ट्रेलर, ईव्हेंट शेड्यूल आणि नवीन अपडेट्स लवकरच बीजीएमआयच्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाऊंटवर शेअर केले जाणार आहे. प्लेअर्सना अपेक्षा आहे की, बीजीएमआयचे 4.5 अपडेट आणि फेरारी इव्हेंट एकाच वेळी येऊ शकते.

Web Title: Bgmi 45 update ferrari collaboration announced 4 supercars and exclusive event coming soon

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Published On: Jul 10, 2026 | 08:58 AM

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