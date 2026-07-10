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Bitcoin Crash: डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मुलाच्या हट्टीपणामुळे 5700 कोटींचा चुना, ‘तो’ निर्णय आणि क्रिप्टो कंपनीचा झाला गेम

Updated On: Jul 10, 2026 | 06:49 PM IST
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सारांश

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मुलाच्या एका वादग्रस्त धोरणामुळे किंवा हट्टीपणामुळे मोठा दणका बसला आहे. संबंधित क्रिप्टो प्रोजेक्टला तब्बल ५,७०० कोटी रुपयांचे म्हणजेच अंदाजे अब्जावधी डॉलर्स नुकसान सोसावे लागले आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मुलाच्या हट्टीपणामुळे 5700 कोटींचा चुना
  • त्या निर्णयाचा बसला मोठा फटका
  • क्रिप्टो कंपनीचा झाला गेम
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे पुत्र एरिक ट्रम्प यांच्या मालकीची क्रिप्टोकरन्सी कंपनी, अमेरिकन बिटकॉइन कॉर्प, सध्या मोठ्या संकटात आहे. बिटकॉइनच्या घसरणीमुळे आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स AI ची मागणी वाढत असल्यामुळे, गुंतवणूकदारांनी अशा कंपन्यांना पसंती दिली, ज्या आपल्या पायाभूत सुविधांचे AI डेटा सेंटर्समध्ये रूपांतर करू शकतील. या सगळ्याचा परिणाम म्हणजे 5700 कोटींचा चुना लागला आहे. नेमकी काय आहे परिस्थिती ? आणि ट्रम्प यांच्या लेकाने नेमका काय केला हट्टीपणा सविस्तर जाणून घेऊयात.

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अमेरिकन बिटकॉइन कॉर्प आपल्या जुन्या क्रिप्टो धोरणालाच चिकटून राहिली. परिणामी, कंपनीच्या शेअर्समध्ये त्यांच्या उच्चांकावरून ९५% पेक्षा जास्त घसरण झाली आहे. ब्लूमबर्गच्या मते, गेल्या १० महिन्यांत एरिक ट्रम्प यांच्या हिश्श्याचे बाजारमूल्य ६०० दशलक्ष डॉलर्स म्हणजेच सुमारे ५७०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त घसरण झाली आहे.

रिव्हर्स स्टॉक स्प्लिट आवश्यक

नॅसडॅकवरील आपले लिस्टिंग टिकवून ठेवण्यासाठी, कंपनीला १:१५ रिव्हर्स स्टॉक स्प्लिटचा अवलंब करावा लागला आणि बुधवारी तिच्या शेअरची किंमत आतापर्यंतच्या नीचांकी पातळीवर पोहोचली.

कंपनीची भूमिका काय आहे?

AI साठी आपली पायाभूत सुविधा भाड्याने देऊन इतर अमेरिकन मायनिंग कंपन्यांच्या जसे की रायट प्लॅटफॉर्म्स आणि सायफर डिजिटल शेअर्समध्ये यावर्षी सरासरी ६०% पेक्षा जास्त वाढ झाली असताना, अमेरिकन बिटकॉइन कॉर्पच्या शेअर्समध्ये ७७% घट झाली आहे.
असे असूनही, कंपनीचे अधिकारी आणि एरिक ट्रम्प यांचा विश्वास आहे की क्रिप्टोकरन्सीमधून अखेरीस सर्वाधिक परतावा मिळेल आणि मंदीच्या काळात ती जमा करणे फायदेशीर आहे. अलीकडील एका पॉडकास्टमध्ये, एरिक ट्रम्प यांनी सांगितले की कंपनीची आपली हिस्सेदारी विकण्याची कोणतीही योजना नाही आणि त्यांनी गुंतवणूकदारांना एप्रिलमध्ये होणाऱ्या बिटकॉइन कॉन्फरन्स २०२६ मध्ये आत्मविश्वास कायम ठेवण्याचे आवाहन केले.

बिटकॉइनची सद्यस्थिती काय?

गेल्या काही काळापासून, बिटकॉइनमध्ये वाढीपेक्षा घसरणच जास्त दिसून येत आहे. अलीकडेच, त्याची किंमत $६०,००० च्या खाली घसरली. सध्या, त्याचा व्यापार सुमारे $६४,००० वर होत आहे. गेल्या वर्षभरात बिटकॉइनमध्ये ४०% पेक्षा जास्त घसरण झाली आहे.

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Web Title: Donald trumps sons stubbornness led to a loss of rs 5700 crore

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Published On: Jul 10, 2026 | 06:49 PM

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