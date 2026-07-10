Bitcoin Crash: डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मुलाच्या हट्टीपणामुळे 5700 कोटींचा चुना, ‘तो’ निर्णय आणि क्रिप्टो कंपनीचा झाला गेम

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अमेरिकन बिटकॉइन कॉर्प आपल्या जुन्या क्रिप्टो धोरणालाच चिकटून राहिली. परिणामी, कंपनीच्या शेअर्समध्ये त्यांच्या उच्चांकावरून ९५% पेक्षा जास्त घसरण झाली आहे. ब्लूमबर्गच्या मते, गेल्या १० महिन्यांत एरिक ट्रम्प यांच्या हिश्श्याचे बाजारमूल्य ६०० दशलक्ष डॉलर्स म्हणजेच सुमारे ५७०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त घसरण झाली आहे.
नॅसडॅकवरील आपले लिस्टिंग टिकवून ठेवण्यासाठी, कंपनीला १:१५ रिव्हर्स स्टॉक स्प्लिटचा अवलंब करावा लागला आणि बुधवारी तिच्या शेअरची किंमत आतापर्यंतच्या नीचांकी पातळीवर पोहोचली.
AI साठी आपली पायाभूत सुविधा भाड्याने देऊन इतर अमेरिकन मायनिंग कंपन्यांच्या जसे की रायट प्लॅटफॉर्म्स आणि सायफर डिजिटल शेअर्समध्ये यावर्षी सरासरी ६०% पेक्षा जास्त वाढ झाली असताना, अमेरिकन बिटकॉइन कॉर्पच्या शेअर्समध्ये ७७% घट झाली आहे.
असे असूनही, कंपनीचे अधिकारी आणि एरिक ट्रम्प यांचा विश्वास आहे की क्रिप्टोकरन्सीमधून अखेरीस सर्वाधिक परतावा मिळेल आणि मंदीच्या काळात ती जमा करणे फायदेशीर आहे. अलीकडील एका पॉडकास्टमध्ये, एरिक ट्रम्प यांनी सांगितले की कंपनीची आपली हिस्सेदारी विकण्याची कोणतीही योजना नाही आणि त्यांनी गुंतवणूकदारांना एप्रिलमध्ये होणाऱ्या बिटकॉइन कॉन्फरन्स २०२६ मध्ये आत्मविश्वास कायम ठेवण्याचे आवाहन केले.
गेल्या काही काळापासून, बिटकॉइनमध्ये वाढीपेक्षा घसरणच जास्त दिसून येत आहे. अलीकडेच, त्याची किंमत $६०,००० च्या खाली घसरली. सध्या, त्याचा व्यापार सुमारे $६४,००० वर होत आहे. गेल्या वर्षभरात बिटकॉइनमध्ये ४०% पेक्षा जास्त घसरण झाली आहे.
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