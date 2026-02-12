Portronics ची हाय-परफॉर्मन्स पोर्टोनिक्स पॉवर बँक लाँच; अनेक बेस्ट फीचर्सही मिळणार

नवी दिल्ली : सध्या अनेक गॅजेट्स लाँच केले जात आहेत. त्यात प्रसिद्ध कंपनी पोट्रॉनिक्सने त्यांची नवीन हाय-परफॉर्मन्स पॉवर बँक, पोट्रॉनिक्स इग्निस ६५ लाँच केली आहे. ही पॉवर बँक अशा युजर्ससाठी डिझाइन केली आहे जे दिवसभर लॅपटॉप, टॅब्लेट आणि स्मार्टफोनवर काम करतात आणि लवकर चार्जिंगची आवश्यकता असते.
पोर्टोनिक्स पॉवर बँक ही चांगली पॉवर देत आहे. ही पॉवर बँक केवळ स्मार्टफोन आणि टॅब्लेटच नव्हे तर लॅपटॉप सारख्या पॉवर हँगरी डिव्हाइसेसना देखील चार्ज करू शकते. मोठी २००००mAh बॅटरी दीर्घकाळ टिकणारा बॅकअप प्रदान करते. यामध्ये बिल्ट-इन फ्लॅट-ब्रेडेड टाईप-सी केबल आहे जी ६५ वॅट पर्यंत चार्जिंगला सपोर्ट करते. यामुळे वेगळी केबल बाळगण्याची गरज नाहीशी होते आणि ती डोरी म्हणून देखील काम करते. स्मार्ट एलईडी डिजिटल डिस्प्ले रिअल-टाईम बॅटरी टक्केवारी आणि चार्जिंग स्थिती दर्शवितो.
हेदेखील वाचा : Airtel युजर्ससाठी आनंदाची बातमी ! आता कॉल सुरू असतानाच मिळणार ‘फ्रॉड अलर्ट’; एअरटेलचं नवीन AI सुरक्षा कवच
युजर्सला पॉवर लेव्हल सहजपणे ट्रॅक करता येतात. हाय आउटपुट असूनही, त्याची रचना कॉम्पॅक्ट आणि ज्यामुळे प्रवासासाठी अनुकूल आहे, ज्यामुळे ते बॅकपॅक, ऑफिस बॅग किंवा हँड लगेजमध्ये बसणे सोपे होते. ते लॅपटॉप, स्मार्टफोन, टॅब्लेट आणि इअरबडसह अनेक टाइप-सी उपकरणांना सपोर्ट करते. ज्यामुळे एकाच पॉवर बँकेसह अनेक गरजा पूर्ण होतात.
सुरक्षेच्या दृष्टीनेही काळजी
कंपनीने सुरक्षिततेची देखील खूप काळजी घेतली आहे. हे बीआयएस प्रमाणित आहे आणि त्यात ओव्हरचार्ज प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, इंटेलिजेंट टेम्परेचर कंट्रोल आणि अग्निरोधक कवच आहे. ते फ्लाइट-ग्रँट देखील आहे, ज्यामुळे ते हवाई प्रवासादरम्यान वाहून नेणे सुरक्षित होते.