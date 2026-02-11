boAt ने महिलांना दिलं खास सरप्राईज! दमदार फीचर्ससह लाँच केलं नवं स्मार्टवॉच, स्टाईल आणि फिटनेस आता एकाच ठिकाणी

boAt क्रोम आयरिस स्मार्टवॉचची किंमत 3,499 रुपये आहे. हे डिव्हाईस ग्राहक हे स्मार्टवॉच अॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट, बोट इंडिया वेबसाईट आणि देशभरातील निवडक रिटेल स्टोअर्सवर विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. हे स्मार्टवॉच अॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट, बोट इंडिया वेबसाइट आणि देशभरातील निवडक रिटेल स्टोअर्सवर विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. boAt क्रोम आयरिस स्मार्टवॉच मेटल गोल्ड, रोज पिंक, वेलवेट वाइन, सिल्क स्किन आणि फ्रॉस्टेड स्काई कलर ऑप्शनमध्ये खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. (फोटो सौजन्य – X)
boAt क्रोम आयरिसमध्ये ऐमोलेड डिस्प्ले आहे, ज्याचे जिसका रेजोल्यूशन 466×466 पिक्सेल आहे. स्क्रीन ऑलवेज-ऑन डिस्प्लेला सपोर्ट करते आणि 1000 निट्सपर्यंत पीक ब्राइटनेस ऑफर करते. बोट क्रोम आयरिसच्या हेल्थ आणि वेलनेस फीचर्समध्ये हार्ट रेट मॉनिटरिंग, SpO2 ट्रॅकिंग, स्लीप ट्रॅकिंग, गाइडेड ब्रीदिंग मोड, स्टेप्स आणि कॅलोरीसाठी डेली एक्टिविटी ट्रॅकिंग आणि मेंस्ट्रुअल साइकिल ट्रॅकिंग यांचा समावेश आहे. हे डिव्हाईस अनेक स्पोर्ट्स मोड सपोर्टसह लाँच करण्यात आले आहे.
boAt क्रोम आयरिस वॉच क्लाउड-बेस्ड वॉच फेस, कस्टमाइजेबल मेन्यू लेआउट आणि नेविगेशनसाठी 2.5D यूजर इंटरफेसला देखील सपोर्ट करते. एक्स्ट्रा स्मार्ट टूल्समध्ये म्युझिक आणि कॅमेरा कंट्रोल, कॅलकुलेटर, गेम्स, वेदर फोरकास्ट आणि स्टॉपवॉच, अलार्म आणि टाइमर सारखे फंक्शन्स समाविष्ट आहेत. स्मार्टवॉचमध्ये 180mAh बॅटरी देण्यात आली आहे. याबाबत असा दावा केला जात आहे की, हे पावर-सेविंग मोडमध्ये पाच दिवसांची बॅटरी लाईफ ऑफर करते. कंपनीने सांगितलं आहे की, स्मार्टवॉच जीरोपासून 100 परसेंटपर्यंत चार्ज होण्यासाठी 2 तासांचा कालावधी लागतो. कनेक्टिविटीसाठी यामध्ये ब्लूटूथ कॉलिंग सपोर्ट आहे. स्मार्टवॉचमध्ये डस्ट आणि वॉटर रेजिस्टेंससाठी IP68 रेटिंग आहे.