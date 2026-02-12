Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
आलीsss हो आली MG Majestor आली! फीचर्स आणि इंजिन असे की थेट Toyota Fortuner ला भरेल धडकी

अखेर भारतीय ऑटो बाजारात अखेर एमजी मोटर्सची पॉवरफुल एसयूव्ही MG Majestor सादर झाली आहे. ही एसयूव्ही थेट टोयोटा फॉर्च्युनर सोबत स्पर्धा करणार आहे.

Updated On: Feb 12, 2026 | 03:09 PM
फोटो सौजन्य: Morris Garages India/ X.com

फोटो सौजन्य: Morris Garages India/ X.com

  • MG Motors ने सादर केली त्यांची नवीन एसयूव्ही
  • MG Majestor असे या कारचे नाव
  • जाणून घ्या या नवीन एसयूव्हीचे फीचर्स, इंजिन आणि बरंच काही
भारतीय बाजारात SUV सेगमेंटमध्ये अनेक उत्तम कार ऑफर होत असतात. 2025 मध्ये ग्राहकांनी देखील सर्वाधिक एसयूव्ही कार खरेदी केल्या आहेत. ग्राहकांचा एसयूव्ही वाहनांकडे असणारा हा ओढा पाहता, अनेक ऑटो कंपन्या उत्तमोत्तम एसयूव्ही लाँच करताय. नुकतेच MG Motors या ब्रिटिश ऑटो कंपनीने त्यांची नवीन एसयूव्ही MG Majestor सादर केली आहे. ही एसयूव्ही थेट टोयोटा फॉर्च्युनरसोबत स्पर्धा करणार आहे.

Majestor मध्ये कंपनीने कोणत्या फीचर्ससह आली? त्यात कोणते शक्तिशाली इंजिन आहे? ही कार कधी लाँच केली जाऊ शकते? किती किंमतीला दिली जाऊ शकते? त्याबद्दल आपण जाणून घेऊयात.

फीचर्स

कंपनीकडून या एसयूव्हीमध्ये अनेक प्रीमियम आणि अत्याधुनिक फीचर्स देण्यात आले आहेत. यामध्ये 12.3 इंचाचा मोठा इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 360 डिग्री कॅमेरा, JBL साऊंड सिस्टम, एंबियंट लाईटिंग, डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, व्हेंटिलेटेड सीट्स, पॅनोरमिक सनरूफ, मसाज फंक्शन असलेल्या सीट्स, लेव्हल 2 ADAS, 19 इंच अलॉय व्हील्स, रियर कनेक्टेड टेल लॅम्प्स आणि स्मोक एबोनी थीम यांसारखी आकर्षक फीचर्स देण्यात आली आहेत.

दमदार इंजिन

MG कडून मेजेस्टर एसयूव्ही दोन लिटर क्षमतेच्या टर्बो इंजिनसह सादर करण्यात आली आहे. हे इंजिन 213 बीएचपी इतकी ताकद आणि 478 न्यूटन मीटर टॉर्क निर्माण करते. यासोबत आठ-स्पीड ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन देण्यात आले असून 4X4 ड्राइव्हची सुविधाही उपलब्ध आहे, ज्यामुळे ऑफ-रोडिंगचा अनुभव अधिक सक्षम होतो.

कधी होणार लाँच?

सध्या या एसयूव्हीचे अनावरण करण्यात आले असून लवकरच ती भारतीय बाजारात अधिकृतपणे लाँच केली जाणार आहे. लाँचवेळीच तिच्या किंमतीची घोषणा केली जाईल. अंदाजे तिची एक्स-शोरूम किंमत 40 ते 50 लाख रुपयांच्या दरम्यान असू शकते. कंपनीकडून प्री-रिझर्वेशनची सुविधाही सुरू करण्यात आली आहे.

कोणाशी होणार स्पर्धा?

JSW MG कडून मेजेस्टरला D+ एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये सादर केले जाणार आहे. लाँचनंतर ही कार थेट स्पर्धा Toyota Fortuner Legender, Skoda Kodiaq आणि Volkswagen Tayron R Line यांसारख्या प्रीमियम एसयूव्हींशी होणार आहे.

Published On: Feb 12, 2026 | 03:09 PM

