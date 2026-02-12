आलीsss हो आली MG Majestor आली! फीचर्स आणि इंजिन असे की थेट Toyota Fortuner ला भरेल धडकी

Majestor मध्ये कंपनीने कोणत्या फीचर्ससह आली? त्यात कोणते शक्तिशाली इंजिन आहे? ही कार कधी लाँच केली जाऊ शकते? किती किंमतीला दिली जाऊ शकते? त्याबद्दल आपण जाणून घेऊयात.
कंपनीकडून या एसयूव्हीमध्ये अनेक प्रीमियम आणि अत्याधुनिक फीचर्स देण्यात आले आहेत. यामध्ये 12.3 इंचाचा मोठा इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 360 डिग्री कॅमेरा, JBL साऊंड सिस्टम, एंबियंट लाईटिंग, डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, व्हेंटिलेटेड सीट्स, पॅनोरमिक सनरूफ, मसाज फंक्शन असलेल्या सीट्स, लेव्हल 2 ADAS, 19 इंच अलॉय व्हील्स, रियर कनेक्टेड टेल लॅम्प्स आणि स्मोक एबोनी थीम यांसारखी आकर्षक फीचर्स देण्यात आली आहेत.
MG कडून मेजेस्टर एसयूव्ही दोन लिटर क्षमतेच्या टर्बो इंजिनसह सादर करण्यात आली आहे. हे इंजिन 213 बीएचपी इतकी ताकद आणि 478 न्यूटन मीटर टॉर्क निर्माण करते. यासोबत आठ-स्पीड ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन देण्यात आले असून 4X4 ड्राइव्हची सुविधाही उपलब्ध आहे, ज्यामुळे ऑफ-रोडिंगचा अनुभव अधिक सक्षम होतो.
सध्या या एसयूव्हीचे अनावरण करण्यात आले असून लवकरच ती भारतीय बाजारात अधिकृतपणे लाँच केली जाणार आहे. लाँचवेळीच तिच्या किंमतीची घोषणा केली जाईल. अंदाजे तिची एक्स-शोरूम किंमत 40 ते 50 लाख रुपयांच्या दरम्यान असू शकते. कंपनीकडून प्री-रिझर्वेशनची सुविधाही सुरू करण्यात आली आहे.
JSW MG कडून मेजेस्टरला D+ एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये सादर केले जाणार आहे. लाँचनंतर ही कार थेट स्पर्धा Toyota Fortuner Legender, Skoda Kodiaq आणि Volkswagen Tayron R Line यांसारख्या प्रीमियम एसयूव्हींशी होणार आहे.