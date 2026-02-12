Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  • British Woman Shot Dead By Father After Arguing Over Trump

Donald Trump वरुन पेटला वाद ; रागातून पोटच्या मुलीच्या छातीत थेट झाडली गोळी

Father killed Daughter over Arguging on Trump : अमेरिकेत एक हादरवून टाकणारी घटना घडली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांना विरोध करणे तरुणीला महागात पडले आहे. तिच्या वडिलांनीच तिची थेट छातीत गोळी झाडून हत्या केली आहे.

Updated On: Feb 12, 2026 | 03:07 PM
Donald Trump ला विरोध करण पडलं महागात; रागातून पोटच्या मुलीचाच घेतला बळी, नेमकं काय घडलं? (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • ट्रम्प यांना विरोध करणं पडलं महागात
  • रागाच्या भरात पोटच्या मुलीचाच घेतला बळी
  • नेमकं काय घडलं?
Women shot dead by Father After Arguing over Trump : वॉशिंग्टन : अमेरिकेत (America) एक धक्कादायक घटना घडली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांच्यावरुन झालेल्या वादात एका वडिलांनी आपल्या पोटच्या मुलीची थेट गोळी झाडून हत्या केली आहे. या घटनेने संपूर्ण अमेरिकेत खळबळ उडाली आहे.

अमेरिकेत इमिग्रेशन कारवाईत हिंसाचार ; ICE अधिकाऱ्याच्या गोळीबारात एक महिला ठार, VIDEO

कधी आणि कुठे घडली घटना?

मिळालेल्या माहितीनुसाप, २३ वर्षीय ब्रिटिश महिला लुसी हॅरिसन हिची गोळी झाडून हत्या करण्यात आली आहे. १० जानेवारी २०२५ रोजी टेक्सासच्या डलासजवळी प्रॉस्पर परिसरात ही घटना घडली होती. लुसी आणि तिचा प्रियकर सॅम लिटरसोबत टेक्सासला आले होते. ती आपल्या वडिल क्रिस हॅरिसन आणि इतर कुटुंबीयांसोबत राहत होती. सध्या हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले असून खटल्यादरम्यान तपशीला अनेक धक्कादायक खुलासे झाले आहेत.

नेमकं काय घडलं?

न्यायालयत लुसी हॅरिसनच्या प्रियकर सॅमन लिटरने दिलेल्या साक्षीनुसार, १० जानेवारी २०२५ रोजी सकाळी तो आणि लुसी विमानतळाकडे निघाले होते. यावेळी लुसी आणि तिच्या वडिलांमध्ये डोनाल्ड ट्रम्पवरुन जोरदार वाद झाला. वादादरम्यान लुसीने वडिलांना तिच्यासोबत झालेल्या लैंगिक अत्याचाराबाबत कसे वाटले असा अत्यंत संवेदनशील प्रश्न केला होता. यावर तिच्या वडिलांनी जे उत्तर दिले ते ऐकून लुसीला प्रचंड धक्का बसला होता. तिच्या वडिलांनी घरात अजून दोन मुली आहे आणि या घटनेने त्यांना फरक पडणार नाही असे त्यांनी म्हटले.

हे ऐकून लुसी तिथून घराच्या वरच्या मजल्यावर गेली. यावेळी तिचे वडिल क्रिस हॅरिसन देखील तिच्यामागे गेले होते. यानंतर त्यांना सुमारे अर्ध्या तासाने गोळीचा आवाज आला. सॅमने सांगितले की, गोळीचा आवाज ऐकून तो जेव्हा रुममध्ये गेला त्यावेळी लुसी बाथरुमच्या दराजवळ रक्तबंबाळ होऊन पडली होती. तिच्या छातीत गोळी झाडण्यात आली  होती. या घटनेने सध्या अमेरिका नव्हे तर संपूर्ण जग हादरले आहे.

आरोपीने मान्य केला गुन्हा

मीडिया रिपोर्टनुसार, क्रिस हॅरिसनने घटनेच्या दिवशी ५०० मिली व्हाइट वाइन प्यायली होती. तसेच त्यांनी आपणच मुलीवर गोळी झाडल्याचेही न्यायालयात कबूल केले आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, क्रिस हॅरिसन यापूर्वीही मद्यपान करायचा. त्याने नाशा मुक्ती केंद्रातून उपचारही घेतले होते. क्रिसने या कृत्याची जबाबादारी स्वीकारली असून नुकसानीचा भार आयुष्यभर सहन करेल असे म्हटले आहे. सध्या या प्रकरणाबाबत आणखी तपास सुरु आहे.

अमेरिकेच्या न्यायालयाने ICE अधिकाऱ्यांना झापलं; ५ वर्षांच्या चिमुरडा आणि वडिलांच्या सुटकेचे दिले आदेश, ट्रम्पला झटका

Web Title: British woman shot dead by father after arguing over trump

Published On: Feb 12, 2026 | 03:06 PM

Topics:  

