Airtel युजर्ससाठी आनंदाची बातमी! आता कॉल सुरू असतानाच मिळणार ‘फ्रॉड अलर्ट’; एअरटेलचं नवीन AI सुरक्षा कवच

आजकाल, फसवणूक करणारे नाविन्यपूर्ण पद्धती वापरून लोकांना लक्ष्य करत आहेत. ते डिलिव्हरी, बँक अपडेट, केवायसी किंवा ग्राहक समर्थनाच्या नावाखाली कॉल करतात आणि जलद संभाषणानंतर लोकांकडून ओटीपीची मागणी करतात. बरेच लोक विचार न करता ओटीपी शेअर करतात, ज्यामुळे नंतर त्यांच्या बँक खात्याचा किंवा डिजिटल सेवा माहितीचा गैरवापर होतो.
एअरटेलची नवीन प्रणाली कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित आहे. जर कॉल दरम्यान बँकेकडून ओटीपी तुमच्या फोनवर आला तर, सिस्टम तुम्हाला ताबडतोब अलर्ट करेल, तुम्हाला चेतावणी देईल की कॉल करताना ओटीपी शेअर करणे धोकादायक असू शकते. हे वापरकर्त्याला ताबडतोब अलर्ट करेल की परिस्थिती संशयास्पद असू शकते.
कंपनी म्हणते की हे वैशिष्ट्य विशेषतः संभाव्य फसव्या परिस्थिती ओळखण्यासाठी डिझाइन केले आहे. त्याचा उद्देश लोकांना वेळेत सतर्क करणे आणि त्यांना फसवणुकीला बळी पडण्यापासून रोखणे आहे. डिजिटल सुरक्षा मजबूत करण्याच्या दिशेने हे पाऊल एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जाते.
गेल्या दोन वर्षांत, एअरटेलने अनेक एआय-आधारित सुरक्षा उपाय लागू केले आहेत. यामध्ये धोकादायक आणि संशयास्पद लिंक्स ब्लॉक करणे, स्पॅम कॉल ओळखणे आणि वापरकर्त्यांना लवकर चेतावणी देणे समाविष्ट आहे. कंपनीच्या मते, या उपायांमुळे नेटवर्कवरील फसवणुकीच्या घटना कमी झाल्या आहेत.
एअरटेलची नवीन एआय फ्रॉड अलर्ट सिस्टम हरियाणामध्ये सक्रिय करण्यात आली आहे. कंपनी ते टप्प्याटप्प्याने अंमलात आणत आहे आणि पुढील दोन आठवड्यांत देशभरातील ग्राहकांना ते उपलब्ध करून देण्याची योजना आहे. भविष्यात, हे वैशिष्ट्य लाखो वापरकर्त्यांना ओटीपीशी संबंधित फसवणूक टाळण्यास मदत करू शकते.
