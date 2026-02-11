Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Airtel युजर्ससाठी आनंदाची बातमी! आता कॉल सुरू असतानाच मिळणार ‘फ्रॉड अलर्ट’; एअरटेलचं नवीन AI सुरक्षा कवच

तुमचा ओटीपी शेअर करण्यासारखी साधी चूक तुमच्या बँक खात्यातून पैसे काढून टाकू शकते. ऑनलाइन फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांना प्रतिसाद म्हणून, एअरटेलने एक नवीन एआय सिस्टम लाँच केली आहे जी तुम्हाला कॉल दरम्यानच अलर्ट करते.

Updated On: Feb 11, 2026 | 05:50 PM
Airtel AI Fraud Alert: ऑनलाइन फसवणुकीच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे आणि सर्वात मोठे नुकसान लोक चुकून ओटीपी (OTP) शेअर करतात. फसवणूक करणारे कधीकधी बँक अधिकारी, कधीकधी डिलिव्हरी किंवा ग्राहक सेवा अधिकारी म्हणून स्वतःला सादर करतात आणि लोकांना फसवतात. या धोक्यापासून बचाव करण्यासाठी, एअरटेलने (Airtel) आपल्या ग्राहकांचे संरक्षण करण्यासाठी एक नवीन एआय-संचालित फसवणूक अलर्ट सिस्टम सुरू केली आहे, जी कॉल दरम्यान तुम्हाला वेळेत अलर्ट करू शकते.

ओटीपी फसवणूक ही एक मोठी समस्या

आजकाल, फसवणूक करणारे नाविन्यपूर्ण पद्धती वापरून लोकांना लक्ष्य करत आहेत. ते डिलिव्हरी, बँक अपडेट, केवायसी किंवा ग्राहक समर्थनाच्या नावाखाली कॉल करतात आणि जलद संभाषणानंतर लोकांकडून ओटीपीची मागणी करतात. बरेच लोक विचार न करता ओटीपी शेअर करतात, ज्यामुळे नंतर त्यांच्या बँक खात्याचा किंवा डिजिटल सेवा माहितीचा गैरवापर होतो.

AI त्वरित अलर्ट प्रदान करेल

एअरटेलची नवीन प्रणाली कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित आहे. जर कॉल दरम्यान बँकेकडून ओटीपी तुमच्या फोनवर आला तर, सिस्टम तुम्हाला ताबडतोब अलर्ट करेल, तुम्हाला चेतावणी देईल की कॉल करताना ओटीपी शेअर करणे धोकादायक असू शकते. हे वापरकर्त्याला ताबडतोब अलर्ट करेल की परिस्थिती संशयास्पद असू शकते.

फसवणूक रोखण्यासाठी विशेष तयारी

कंपनी म्हणते की हे वैशिष्ट्य विशेषतः संभाव्य फसव्या परिस्थिती ओळखण्यासाठी डिझाइन केले आहे. त्याचा उद्देश लोकांना वेळेत सतर्क करणे आणि त्यांना फसवणुकीला बळी पडण्यापासून रोखणे आहे. डिजिटल सुरक्षा मजबूत करण्याच्या दिशेने हे पाऊल एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जाते.

सुरक्षा वैशिष्ट्ये आधीच अंमलात आणली आहेत

गेल्या दोन वर्षांत, एअरटेलने अनेक एआय-आधारित सुरक्षा उपाय लागू केले आहेत. यामध्ये धोकादायक आणि संशयास्पद लिंक्स ब्लॉक करणे, स्पॅम कॉल ओळखणे आणि वापरकर्त्यांना लवकर चेतावणी देणे समाविष्ट आहे. कंपनीच्या मते, या उपायांमुळे नेटवर्कवरील फसवणुकीच्या घटना कमी झाल्या आहेत.

सध्या येथे सुरू, लवकरच सर्वांसाठी उपलब्ध

एअरटेलची नवीन एआय फ्रॉड अलर्ट सिस्टम हरियाणामध्ये सक्रिय करण्यात आली आहे. कंपनी ते टप्प्याटप्प्याने अंमलात आणत आहे आणि पुढील दोन आठवड्यांत देशभरातील ग्राहकांना ते उपलब्ध करून देण्याची योजना आहे. भविष्यात, हे वैशिष्ट्य लाखो वापरकर्त्यांना ओटीपीशी संबंधित फसवणूक टाळण्यास मदत करू शकते.

Published On: Feb 11, 2026 | 05:50 PM

Feb 11, 2026 | 05:50 PM
