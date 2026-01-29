Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

वर्कस्पेससाठी पॉवरफुल अपडेट! आता एकाच चार्जरवर 5 डिव्हाइस होणार चार्ज; GaN तंत्रज्ञानासह पोट्रॉनिक्सचा Adaptro 100D भारतात लाँच

घर किंवा ऑफिसमध्ये अनेक डिव्हाइस चार्ज करताना केबल्स आणि ॲडाप्टरचा गोंधळ होतो. हा त्रास कमी करण्यासाठी पोट्रॉनिक्सने नवीन Adaptro 100D चार्जर सादर केला आहे, जो एकाच वेळी अनेक डिव्हाइससाठी स्मार्ट चार्जिंग सोल्युशन देतो

Updated On: Jan 29, 2026 | 01:08 PM
(फोटो सौजन्य: My Mobile India)

  • पोट्रॉनिक्सने भारतीय बाजारात Adaptro 100D भारतात लाँच केले आहे.
  • हे डिव्हाईस Type-C PD आणि दोन USB-A पोर्टसह एकाच वेळी लॅपटॉप, स्मार्टफोनसारखे अनेक डिव्हाइस जलद चार्ज करण्याची सुविधा देते.
  • GaN टेक्नॉलॉजीमुळे ते कमी उष्णता, कॉम्पॅक्ट डिझाइन आणि अधिक कार्यक्षमता देते.
घर असो किंवा ऑफिस लॅपटॉप, फोन, टेब्लेट, पॉवर बँक आणि एअरबड्ससारख्या उपकरणांना चार्ज करण्यासाठी वेगवेगळे ॲडाप्टर आणि केबल्सचा वापर केला जातो. केबल्सच्या गुंतागुंतीमुळे फार गोंधळ उडतो, पण आता हा गोंधळ दूर होणार आहे. कारण पॅट्रोनिक्सने अलीकडेच भारतीय बाजारात आपले नवीनतम चार्जिंग सोल्युशन सादर केले आहे. याला आधुनिक वर्कस्पेससाठी डिझाईन करण्यात आले आहे. चला याच्या स्पेसिफिकेशन्सविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.

इन्व्हर्टर-जनरेटरला रामराम! Ola Electric ने लाँच केली ‘ओला शक्ती’ होम बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टीम; फक्त 2 तासात देणार फुल चार्ज

पोट्रॉनिक्सने त्यांचे नवीन डेस्कटॉप चार्जर, पोट्रॉनिक्स अँडाप्टो १००डी लाँच केले आहे. हे १०० वेंट पाँचर आउटपुटसह एक मल्टी-डिव्हाइस चार्जर आहे, जे विशेषतः आधुनिक वर्कस्पेस आणि होम ऑफिस वापरकर्त्यांसाठी डिझाइन केलेले आहे. यात एकूण पाच चार्जिंग पोर्ट आहेत, ज्यामध्ये तीन टाइप-सी पीडी पोर्ट आणि दोन यूएसबी-ए पोर्ट आहेत, जे वापरकर्त्यांना एकाच वेळी अनेक डिव्हाइस कनेक्ट करण्याची परवानगी देतात. हे चार्जर १०० वेंट पर्यंत जास्तीत जास्त आउटपुट देते, ज्यामुळे लॅपटॉप चार्जिंगसह स्मार्टफोन, टॅब्लेट आणि इतर डिव्हाइस जलद चार्जिंग करता येतात. कंपनीच्या मते, यात बुद्धिमान पॉवर मॅनेजमेंट आहे जे कनेक्ट केलेल्या डिव्हाइसेसच्या संख्येवर आधारित पॉवर स्वयंचलितपणे संतुलित करते.

एअरटेलच्या 36 कोटी ग्राहकांसाठी मोठी भेट; Adobe Express Premium वर्षभर मोफत

गॅलियम नायटाईड तंत्रज्ञानाचा वापर

  • त्याच्या विशिष्ट वैशिष्ट्‌यांपैकी एक म्हणजे त्याचा स्मार्ट एलसीडी डिस्प्ले, हा डिस्प्ले व्होल्टेज, इंटेज आणि चार्जिग अॅक्टिव्हिटीची रिअल-टाइम माहिती प्रदर्शित करतो, ज्यामुळे वापरकर्त्यांना प्रत्येक डिव्हाइस किती पॉवर वापरत आहे हे समजणे सोपे होते.
  • शिवाय, चार्जर GaN (गैलियम नायट्राइड) तंत्रज्ञानाचा वापर करतौ, जो सुधारित ऊर्जा कार्यक्षमता, कमी उष्णता निर्मिती आणि कॉम्पैक्ट
  • डिझाइन ऑफर करण्याचा दावा करती, ते स्वच्छ आणि डेस्क-फ्रेंडली दिसते, ज्यामुळे केबल क्लटर कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
  • कंपनीच्या मते, है चार्जर लैपटॉप, स्मार्टफोन, टॅब्लेट, वेअरेवल्स, इअरबड़ आणि इतर यूएसबी-चालित उपकरणांशी सुसंगत आहे. सुरक्षिततेसाठी, यात ओव्हरव्होल्टेज, ओव्हरकरंट, शॉर्ट सर्किट ओव्हरहीटिमपासून संरक्षण आहे.
 

Published On: Jan 29, 2026 | 01:06 PM

