इन्व्हर्टर-जनरेटरला रामराम! Ola Electric ने लाँच केली ‘ओला शक्ती’ होम बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टीम; फक्त 2 तासात देणार फुल चार्ज

आता क्रोम स्वतः करणार ब्राउजिंग! Gemini AI मुळे ट्रिप प्लॅनपासून ईमेलपर्यंत सगळं ऑटो
वैशिष्ट्ये काय?
यात ऑटोमोटिव्ह-ग्रेड सुरक्षा वैशिष्ट्ये आहेत आणि वीज खंडित असताना अखंड बैंकअप सुनिश्चित करून शून्य-मिलीसेकद त्वरित बदलण्यास समर्थन देते. ही प्रणाली २००ही ते २४०कीच्या इनपुट व्होल्टेज श्रेणीमध्ये कार्य करते. ती आयपी६७- रेटेड, गळती प्रतिरोधक बैटरीने सुसज्ज आहे जी धूळ, पाणी आणि पावसाळ्याच्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी डिझाइन केलेली आहे.
एअरटेलच्या 36 कोटी ग्राहकांसाठी मोठी भेट; Adobe Express Premium वर्षभर मोफत
देखभालीचा खर्च शून्य…
कंपनीचा दावा आहे की या प्रणालीचा चालू आणि देखभालीचा खर्च जवळजवळ शून्य आहे, ती रिअल टाइम बॅटरी स्थिती आणि ऊर्जा प्रवाह देखरेखीला समर्थन देते. ही प्रणाली कंपनीचा दावा आहे की या प्रणालीचा चालू आणि देखभालीचा खर्च जवळजवळ शून्य आहे, ती रिअल टाइम बॅटरी स्थिती आणि ऊर्जा प्रवाह देखरेखीला समर्थन देते. ही प्रणाली वापरकर्त्यांच्या ऊर्जा वापराच्या पद्धतीचे विश्लेषण करू शकते आणि ऊर्जा कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी अंतर्दृष्टी प्रदान करू शकते, ज्यामुळे वीज खर्च कमी होण्यास मदत होते. ही प्रणाली एसी, रेफ्रिजरेटर, इंडक्शन कुकर, फार्म पंप आणि कम्युनिकेशनसारख्या उपकरणांना पींवर देऊ शकते. चार्जिंग वेळ दोन तासांपर्यंत आहे आणि पूर्ण लोडवर बैंकअप १.५ तासांपर्यंत असू शकतो.
डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.