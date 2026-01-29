Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

इन्व्हर्टर-जनरेटरला रामराम! Ola Electric ने लाँच केली ‘ओला शक्ती’ होम बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टीम; फक्त 2 तासात देणार फुल चार्ज

ओला इलेक्ट्रिकने भारतात त्यांची नवीन होम बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टीम ‘ओला शक्ती’ लाँच केली आहे. ही प्रणाली घर, शेती आणि लहान व्यवसायांसाठी उपयुक्त असून इन्व्हर्टर आणि डिझेल जनरेटरला पर्याय म्हणून डिझाइन करण्यात आली आहे.

Updated On: Jan 29, 2026 | 12:16 PM
(फोटो सौजन्य: X)

  • ओला शक्ती ही पूर्णपणे भारतीय डिझाइन आणि उत्पादनावर आधारित असून 4680 भारत सेल बॅटरी तंत्रज्ञानाचा वापर करते.
  • वीज खंडित होताच शून्य-मिलीसेकंदात वीज पुरवठा सुरू होतो; IP67 रेटिंग आणि ऑटोमोटिव्ह-ग्रेड सेफ्टी फीचर्स मिळतात.
  • जवळजवळ शून्य देखभाल खर्च, रिअल-टाइम एनर्जी मॉनिटरिंग आणि केवळ 2 तासांत फुल चार्ज होण्याची क्षमता.
ओला इलेवट्रिकने त्यांची नवीन होम बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ओला शक्ती लाँच केली आहे. याची खासियत म्हणजे हे डिव्हाइस घर, शेती आणि लहान व्यवसायांसाठी डिझाइन करण्यात आले आहे. याला पोर्टेबल आणि ऑन-डिमांड एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशन म्हणून वापरली जाऊ शकते. कंपनीच्या मते, ही पूर्णपणे भारतीय डिझाइन केलेली, इंजिनिअर केलेली आणि उत्पादित निवासी बीईएसएस आहे, जी ओलाच्या स्थानिक पातळीवर विकसित केलेल्या ४६८० भारत सेलवर आधारित आहे. कंपनी म्हणते की हे विशेषतः पारंपारिक लीड-अॅबसिड इन्वार्टर किंवा डिझेल जनरेटरला पर्याय शोधणाऱ्या वापरकल्पांसाठी डिझाइन केलेले आहे.

आता क्रोम स्वतः करणार ब्राउजिंग! Gemini AI मुळे ट्रिप प्लॅनपासून ईमेलपर्यंत सगळं ऑटो

वैशिष्ट्ये काय?

यात ऑटोमोटिव्ह-ग्रेड सुरक्षा वैशिष्ट्‌ये आहेत आणि वीज खंडित असताना अखंड बैंकअप सुनिश्चित करून शून्य-मिलीसेकद त्वरित बदलण्यास समर्थन देते. ही प्रणाली २००ही ते २४०कीच्या इनपुट व्होल्टेज श्रेणीमध्ये कार्य करते. ती आयपी६७- रेटेड, गळती प्रतिरोधक बैटरीने सुसज्ज आहे जी धूळ, पाणी आणि पावसाळ्याच्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी डिझाइन केलेली आहे.

एअरटेलच्या 36 कोटी ग्राहकांसाठी मोठी भेट; Adobe Express Premium वर्षभर मोफत

देखभालीचा खर्च शून्य…

कंपनीचा दावा आहे की या प्रणालीचा चालू आणि देखभालीचा खर्च जवळजवळ शून्य आहे, ती रिअल टाइम बॅटरी स्थिती आणि ऊर्जा प्रवाह देखरेखीला समर्थन देते. ही प्रणाली कंपनीचा दावा आहे की या प्रणालीचा चालू आणि देखभालीचा खर्च जवळजवळ शून्य आहे, ती रिअल टाइम बॅटरी स्थिती आणि ऊर्जा प्रवाह देखरेखीला समर्थन देते. ही प्रणाली वापरकर्त्यांच्या ऊर्जा वापराच्या पद्धतीचे विश्लेषण करू शकते आणि ऊर्जा कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी अंतर्दृष्टी प्रदान करू शकते, ज्यामुळे वीज खर्च कमी होण्यास मदत होते. ही प्रणाली एसी, रेफ्रिजरेटर, इंडक्शन कुकर, फार्म पंप आणि कम्युनिकेशनसारख्या उपकरणांना पींवर देऊ शकते. चार्जिंग वेळ दोन तासांपर्यंत आहे आणि पूर्ण लोडवर बैंकअप १.५ तासांपर्यंत असू शकतो.

Published On: Jan 29, 2026 | 12:16 PM

