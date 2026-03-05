Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • Us Minuteman Iii Doomsday Missile Test California Iran War Tensions

Doomsday Missile: जगाच्या अंतासाठी एकच मिनिट पुरेसा! अमेरिकेने केली हिरोशिमा अणुबॉम्बपेक्षा 20 पट जास्त घातक क्षेपणास्त्र चाचणी

इराणसोबत सुरू असलेल्या युद्धादरम्यान, अमेरिकेने कॅलिफोर्नियाच्या किनाऱ्यावर डूम्सडे बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्राची चाचणी केली. Minuteman III म्हणून ओळखले जाणारे हे क्षेपणास्त्र अमेरिकेचे सर्वात जुने ICBM आहे.

Updated On: Mar 05, 2026 | 12:00 PM
us minuteman iii doomsday missile test california iran war tensions

Doomsday Missile Test: अमेरिकेने केली हिरोशिमा अणुबॉम्बपेक्षा २० पट जास्त घातक असलेल्या विनाशकारी डूम्सडे क्षेपणास्त्राची चाचणी ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • महाविनाशक चाचणी
  • इराण युद्धाची पार्श्वभूमी
  • अचूक मारा

US Minuteman III missile test March 2026 : जगाचे डोळे सध्या इराण आणि अमेरिका यांच्यातील युद्धाकडे (Iran-Israel War )लागले असतानाच, अमेरिकेने आपल्या भात्यातील सर्वात जुन्या पण सर्वात घातक ‘ब्रह्मास्त्राची’ यशस्वी चाचणी करून शत्रू राष्ट्रांना मोठा इशारा दिला आहे. मंगळवारी रात्री ११ वाजता, जेव्हा संपूर्ण जग झोपेत होते, तेव्हा अमेरिकेच्या कॅलिफोर्नियातील व्हँडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेसवरून ‘मिनिटमन III’ (Minuteman III) हे आंतरखंडीय बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र (ICBM) आकाशात झेपावले. याला ‘डूम्सडे मिसाईल’ (प्रलय आणणारे क्षेपणास्त्र) म्हटले जाते, कारण यात एकाच वेळी संपूर्ण शहर राख करण्याची क्षमता आहे.

काय आहे ‘GT 254’ ऑपरेशन?

अमेरिकन स्पेस फोर्सच्या माहितीनुसार, या चाचणीला ‘GT 254’ असे नाव देण्यात आले होते. हे क्षेपणास्त्र कोणत्याही अणुबॉम्बशिवाय (Unarmed) डागण्यात आले होते. सांता बारबराजवळील तळावरून सुटल्यानंतर या रॉकेटने हजारो किलोमीटरचा प्रवास केला आणि पश्चिम-मध्य पॅसिफिक महासागरातील मार्शल बेटांजवळ आपल्या निर्धारित लक्ष्यावर अचूक मारा केला. ‘ग्लोबल स्ट्राईक कमांड’ने स्पष्ट केले की, ही चाचणी अनेक वर्षांपासून नियोजित होती, मात्र इराणसोबतच्या तणावामुळे याला आता विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Strait Of Hormuz: ‘होर्मुझ आता इराणच्या बापाचं नाही!’ ट्रम्प यांचा डाव यशस्वी समुद्रात उतरवले नौदल; भारताचा तेल पुरवठा होणार ‘सेफ’

हिरोशिमापेक्षा २० पट जास्त घातक!

मिनिटमन III ची ताकद ऐकून कोणाचाही थरकाप उडेल. दुसऱ्या महायुद्धात जपानच्या हिरोशिमावर जो अणुबॉम्ब टाकण्यात आला होता, त्यापेक्षा २० पट अधिक शक्तिशाली अणुवस्त्रे वाहून नेण्याची क्षमता या एका क्षेपणास्त्रात आहे. १३,००० किलोमीटरची अफाट रेंज असल्यामुळे अमेरिकेत बसून रशिया, चीन किंवा इराणमधील कोणत्याही कोपऱ्यात हे क्षेपणास्त्र काही मिनिटांत मृत्यूचा वर्षाव करू शकते. अमेरिकेकडे सध्या अशी साधारणपणे ४०० क्षेपणास्त्रे तैनात आहेत, जी २४ तास हाय-अलर्टवर असतात.

credit – social media and Twitter

‘मिनिटमन’ हे नाव का पडले?

या क्षेपणास्त्राचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे याचा ‘रिस्पॉन्स टाइम’. आदेश मिळाल्यानंतर अवघ्या एका मिनिटाच्या आत हे क्षेपणास्त्र डागण्यासाठी सज्ज होते, म्हणूनच याला ‘मिनिटमन’ असे नाव देण्यात आले आहे. १९७० पासून अमेरिकेच्या ताफ्यात असलेले हे क्षेपणास्त्र अमेरिकेच्या ‘न्यूक्लियर ट्रायड’चा (जमीन, समुद्र आणि हवेतून अणुहल्ला करण्याची क्षमता) एक महत्त्वाचा हिस्सा आहे. २०३० पर्यंत अमेरिका याला नवीन ‘सेंटिनेल’ क्षेपणास्त्राने बदलणार आहे, पण तोपर्यंत मिनिटमन III हेच अमेरिकेचे मुख्य संरक्षक कवच असणार आहे.

credit – social media and Twitter

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Ashmolean Museum: सांस्कृतिक वारसा परततोय! 500 वर्ष जुनी ‘ती’ पवित्र मूर्ती इंग्लंडहून मायदेशी परतणार; लंडनमध्ये भव्य हस्तांतरण

इराणला दिलेला राजनैतिक इशारा?

जरी अमेरिकन लष्करी अधिकारी लेफ्टनंट कर्नल केरी रे यांनी याला ‘नियमित चाचणी’ म्हटले असले, तरी जागतिक तज्ज्ञांच्या मते ही वेळ निवडीमागे मोठे राजकारण आहे. इराणसोबत सुरू असलेल्या युद्धात अमेरिकेने आपली अण्वस्त्र सज्जता दाखवून इराण आणि त्यांच्या समर्थकांना बॅकफूटवर नेण्याचा प्रयत्न केला आहे. या चाचणीमुळे अमेरिकेच्या मित्रराष्ट्रांचा आत्मविश्वास वाढला असून शत्रू गोटात मात्र भीतीचे वातावरण आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: मिनिटमन III (Minuteman III) क्षेपणास्त्राची रेंज किती आहे?

    Ans: या क्षेपणास्त्राची रेंज साधारणपणे १३,००० किलोमीटर आहे, ज्यामुळे ते एका खंडावरून दुसऱ्या खंडावर मारा करू शकते.

  • Que: हे क्षेपणास्त्र हिरोशिमा अणुबॉम्बपेक्षा किती शक्तिशाली आहे?

    Ans: हे क्षेपणास्त्र हिरोशिमावर टाकलेल्या अणुबॉम्बपेक्षा २० पट अधिक घातक अणुवस्त्रे वाहून नेण्यास सक्षम आहे.

  • Que: ही चाचणी कोणत्या ठिकाणी करण्यात आली?

    Ans: ही चाचणी कॅलिफोर्नियातील व्हँडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस (Vandenberg Space Force Base) येथून करण्यात आली.

Web Title: Us minuteman iii doomsday missile test california iran war tensions

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 05, 2026 | 12:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Donald Trump: इराणचा बदला अन् पाकिस्तानी मोहरा! हॉटेलच्या खोलीत ‘असा’ ठरला ट्रम्पच्या हत्येचा मास्टरप्लॅन; बनले युद्धाचे कारण
1

Donald Trump: इराणचा बदला अन् पाकिस्तानी मोहरा! हॉटेलच्या खोलीत ‘असा’ ठरला ट्रम्पच्या हत्येचा मास्टरप्लॅन; बनले युद्धाचे कारण

Ashmolean Museum: सांस्कृतिक वारसा परततोय! 500 वर्ष जुनी ‘ती’ पवित्र मूर्ती इंग्लंडहून मायदेशी परतणार; लंडनमध्ये भव्य हस्तांतरण
2

Ashmolean Museum: सांस्कृतिक वारसा परततोय! 500 वर्ष जुनी ‘ती’ पवित्र मूर्ती इंग्लंडहून मायदेशी परतणार; लंडनमध्ये भव्य हस्तांतरण

Strait Of Hormuz: ‘होर्मुझ आता इराणच्या बापाचं नाही!’ ट्रम्प यांचा डाव यशस्वी समुद्रात उतरवले नौदल; भारताचा तेल पुरवठा होणार ‘सेफ’
3

Strait Of Hormuz: ‘होर्मुझ आता इराणच्या बापाचं नाही!’ ट्रम्प यांचा डाव यशस्वी समुद्रात उतरवले नौदल; भारताचा तेल पुरवठा होणार ‘सेफ’

US-Israel Iran War : युद्धाच्या संकटात भारताला मोठा दिलासा; तेलाची चिंता तूर्त मिटणार, रशिया देणार मदतीचा हात…
4

US-Israel Iran War : युद्धाच्या संकटात भारताला मोठा दिलासा; तेलाची चिंता तूर्त मिटणार, रशिया देणार मदतीचा हात…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Doomsday Missile: जगाच्या अंतासाठी एकच मिनिट पुरेसा! अमेरिकेने केली हिरोशिमा अणुबॉम्बपेक्षा 20 पट जास्त घातक क्षेपणास्त्र चाचणी

Doomsday Missile: जगाच्या अंतासाठी एकच मिनिट पुरेसा! अमेरिकेने केली हिरोशिमा अणुबॉम्बपेक्षा 20 पट जास्त घातक क्षेपणास्त्र चाचणी

Mar 05, 2026 | 12:00 PM
Mumbai Real Estate: मुंबईत मोठ्या घरांची मागणी वाढली; ५ कोटींपेक्षा महागड्या घरांकडे खरेदीदारांचा कल

Mumbai Real Estate: मुंबईत मोठ्या घरांची मागणी वाढली; ५ कोटींपेक्षा महागड्या घरांकडे खरेदीदारांचा कल

Mar 05, 2026 | 11:57 AM
Pune ZP : पुणे जिल्हा परिषदेत भाजपचा गटनेता कोण? ‘या’ सदस्यांची नावे चर्चेत

Pune ZP : पुणे जिल्हा परिषदेत भाजपचा गटनेता कोण? ‘या’ सदस्यांची नावे चर्चेत

Mar 05, 2026 | 11:56 AM
US-Israel Iran War: ‘माझ्यासोबत, माझी मुलगी देखील…’ युद्धाच्या तणावपूर्ण परिस्थितीत दुबईत अडकली लारा दत्ता

US-Israel Iran War: ‘माझ्यासोबत, माझी मुलगी देखील…’ युद्धाच्या तणावपूर्ण परिस्थितीत दुबईत अडकली लारा दत्ता

Mar 05, 2026 | 11:52 AM
दमदार बास, स्टायलिश डिझाइन! रापूचे दोन नवे ब्लूटूथ साउंडबार मार्केटमध्ये लाँच, RGB लाइटिंगचा जबरदस्त अनुभव मिळणार

दमदार बास, स्टायलिश डिझाइन! रापूचे दोन नवे ब्लूटूथ साउंडबार मार्केटमध्ये लाँच, RGB लाइटिंगचा जबरदस्त अनुभव मिळणार

Mar 05, 2026 | 11:45 AM
Nitish Kumar Tweet: नितीश कुमार मुख्यमंत्रिपद सोडणार? बिहारच्या राजकारणात काय आहे गेम चेंजर प्लॅन!

Nitish Kumar Tweet: नितीश कुमार मुख्यमंत्रिपद सोडणार? बिहारच्या राजकारणात काय आहे गेम चेंजर प्लॅन!

Mar 05, 2026 | 11:42 AM
Madhyapradesh: मध्यप्रदेश हादरला! अनैतिक संबंधांच्या संशयातून 18 महिन्यांच्या चिमुकलीची हत्या; मृतदेह १० दिवस घरातच ठेवला आणि…

Madhyapradesh: मध्यप्रदेश हादरला! अनैतिक संबंधांच्या संशयातून 18 महिन्यांच्या चिमुकलीची हत्या; मृतदेह १० दिवस घरातच ठेवला आणि…

Mar 05, 2026 | 11:41 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

Mar 04, 2026 | 03:33 PM
SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

Mar 04, 2026 | 03:29 PM
Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Mar 03, 2026 | 07:38 PM
Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Mar 03, 2026 | 07:25 PM
Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Mar 03, 2026 | 07:13 PM
Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Mar 03, 2026 | 07:07 PM
Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Mar 03, 2026 | 06:44 PM