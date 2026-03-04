Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
WhatsApp Update: काय सांगता! आता 3 नाही तर 20 चॅट्स होणार Pin… केवळ या यूजर्सना मिळणार प्रीमियम फीचर

व्हॉट्सअ‍ॅप एक नवीन फीचर घेऊन येण्याचे प्लॅनिंग करत आहे. नवीन फीचर रोलआऊट झाल्यानंतर यूजर्स एकाच वेळी 20 चॅट्स पिन करू शकणार आहेत. एक प्रीमियम फीचर असणार आहे, ज्याचा वाापर करण्यासाठी पैसे खर्च करावे लागतील.

Updated On: Mar 04, 2026 | 02:16 PM
  • WhatsApp यूजर्ससाठी खुशखबर! 20 चॅट्स Pin करण्याचा पर्याय
  • WhatsApp मध्ये मोठी क्रांती!
  • सगळ्यांना नाही मिळणार नवीन फीचर
मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म व्हॉट्सअ‍ॅप वापरणाऱ्या यूजर्ससाठी एक आनंदाची बातमी आहे. कंपनी एका नवीन फीचरची चाचणी करत आहे. हे फीचर आतापर्यंतचं सर्वात खास फीचर ठरणार आहे. आपण व्हॉट्सअ‍ॅपवर आपल्यासाठी महत्त्वाच्या असणाऱ्या चॅट्स पिन करून ठेवतो. कधी 1 तर कधी 2 चॅट्स आपण पिन करतो. कंपनीने प्रत्येक व्हॉट्सअ‍ॅप यूजरला 3 चॅट्स पिन करण्याची लिमिट सेट केली आहे. अशावेळी जेव्हा आपल्याला 5 किंवा 6 चॅट्स पिन करायच्या असतात, तेव्हा गोंधळ होतो. नक्की कोणत्या चॅट्स पिन करायच्या आणि कोणत्या नाही, हेच समजत नाही. यूजर्सची हीच समस्या लक्षात घेऊन व्हॉट्सअ‍ॅप एक नवीन फीचर घेऊन येण्याचे प्लॅनिंग करत आहे.

आजपासून नवा डिजिटल नियम लागू! सिम कार्डशिवाय नाही चालणार WhatsApp-Telegram, डेस्कटॉप लॉगिनवरही परिणाम

कंपनीच्या नवीन फीचरची चाचणी सुरु

कंपनी एका नवीन फीचरवर काम करत असून हे फीचर लवकरच रिलीज केले जाणार आहे. नवीन फीचर रोलआऊट झाल्यानंतर यूजर्स एकाच वेळी 20 चॅट्स पिन करू शकणार आहेत. आतापर्यंत केवळ 3 चॅट्स पिन करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. मात्र आता ही लिमीट वाढवण्यात आली आहे. आता यूजर्स थेट 20 व्हॉट्सअ‍ॅप चॅट्स पिन करू शकणार आहेत. लेटेस्ट लीक रिपोर्टमध्ये या नवीन फीचरबाबत माहिती देण्यात आली आहे. हे फीचर सर्वांसाठी रिलीज केले जाणार नाही. केवळ प्रिमियम यूजर्सना व्हॉट्सअ‍ॅपच्या या नवीन फीचरचा एक्सेस मिळणार आहे. असं देखील सांगितलं जात आहे की, कंपनी लवकरच एक पेड सब्सक्रिप्शन प्लॅन देखील सादर करू शकते. हा प्लॅन खरेदी करणाऱ्या यूजर्सना अनेक प्रीमियम फीचर्सचा एक्सेस दिला जाणार आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

व्हॉट्सअ‍ॅप चॅट्स पिन फीचर

Wabetainfo ने त्यांच्या लेटेस्ट रिपोर्टमध्ये व्हॉट्सअ‍ॅप बिटा फॉर अँड्रॉईड 2.26.9.9 अपडेटबाबत माहिती शेअर करत सांगितलं आहे की, नवीन पिन चॅट्स फीचर यूजर्ससाठी अतिशय खास ठरणार आहे. रिपोर्ट्समध्ये असं सांगण्यात आलं आहे की, व्हॉट्सअ‍ॅपवर चॅट्स पिन करण्याची संख्या आता वाढणार आहे. आतापर्यंत यूजर्स फक्त तीन महत्त्वाच्या चॅट पिन करू शकत होते, परंतु भविष्यात ही संख्या 20 पर्यंत वाढणार आहे. अहवालात या वैशिष्ट्याचा स्क्रीनशॉट देखील शेअर करण्यात आला आहे. या आगामी फीचरसाठी यूजर्स अतिशय उत्सुक आहेत. स्क्रीनशॉटमध्ये पाहू शकता की, यूजर्सना एक नवीन पॉप-अप दिसेल, जो त्यांना सूचित करेल की ते आता व्हॉट्सअ‍ॅपवर 20 पर्यंत चॅट पिन करू शकतात.

WhatsApp New Rule: भारत सरकारने घेतला मोठा निर्णय! आता सिमशिवाय नाही चालणार व्हॉट्सअ‍ॅप, काय आहे नवा नियम? जाणून घ्या

असं सांगितलं जात आहे की, हे एक प्रीमियम फीचर असणार आहे, ज्याचा वापर केवळ व्हॉट्सअ‍ॅप पेड सब्सक्राइबर्स करू शकणार आहेत. हो, काही काळापूर्वी असे उघड झाले होते की मेटा लवकरच त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर पेड सबस्क्रिप्शन सादर करणार आहे, ज्यामुळे यूजर्सना अनेक प्रीमियम फीचर्सचा एक्सेस मिळेल. यामध्ये आयकॉन कस्टमाइज करण्यापासून अ‍ॅपचा रंग बदलण्यापर्यंत विविध सुविधा मिळणार आहेत. याशिवाय, आता असे कळले आहे की मासिक शुल्क भरून, वापरकर्त्यांना 20 चॅट पिन करण्याची सुविधा मिळेल.

Published On: Mar 04, 2026 | 02:15 PM

