WhatsApp Update: काय सांगता! आता 3 नाही तर 20 चॅट्स होणार Pin... केवळ या यूजर्सना मिळणार प्रीमियम फीचर

कंपनी एका नवीन फीचरवर काम करत असून हे फीचर लवकरच रिलीज केले जाणार आहे. नवीन फीचर रोलआऊट झाल्यानंतर यूजर्स एकाच वेळी 20 चॅट्स पिन करू शकणार आहेत. आतापर्यंत केवळ 3 चॅट्स पिन करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. मात्र आता ही लिमीट वाढवण्यात आली आहे. आता यूजर्स थेट 20 व्हॉट्सअॅप चॅट्स पिन करू शकणार आहेत. लेटेस्ट लीक रिपोर्टमध्ये या नवीन फीचरबाबत माहिती देण्यात आली आहे. हे फीचर सर्वांसाठी रिलीज केले जाणार नाही. केवळ प्रिमियम यूजर्सना व्हॉट्सअॅपच्या या नवीन फीचरचा एक्सेस मिळणार आहे. असं देखील सांगितलं जात आहे की, कंपनी लवकरच एक पेड सब्सक्रिप्शन प्लॅन देखील सादर करू शकते. हा प्लॅन खरेदी करणाऱ्या यूजर्सना अनेक प्रीमियम फीचर्सचा एक्सेस दिला जाणार आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
📝 WhatsApp beta for Android 2.26.9.9: what’s new? WhatsApp is working on a premium feature that allows users to pin up to 20 chats, and it will be available in a future update!https://t.co/RcTeJkrK3M pic.twitter.com/Z4Zpiri0Vi — WABetaInfo (@WABetaInfo) March 4, 2026
Wabetainfo ने त्यांच्या लेटेस्ट रिपोर्टमध्ये व्हॉट्सअॅप बिटा फॉर अँड्रॉईड 2.26.9.9 अपडेटबाबत माहिती शेअर करत सांगितलं आहे की, नवीन पिन चॅट्स फीचर यूजर्ससाठी अतिशय खास ठरणार आहे. रिपोर्ट्समध्ये असं सांगण्यात आलं आहे की, व्हॉट्सअॅपवर चॅट्स पिन करण्याची संख्या आता वाढणार आहे. आतापर्यंत यूजर्स फक्त तीन महत्त्वाच्या चॅट पिन करू शकत होते, परंतु भविष्यात ही संख्या 20 पर्यंत वाढणार आहे. अहवालात या वैशिष्ट्याचा स्क्रीनशॉट देखील शेअर करण्यात आला आहे. या आगामी फीचरसाठी यूजर्स अतिशय उत्सुक आहेत. स्क्रीनशॉटमध्ये पाहू शकता की, यूजर्सना एक नवीन पॉप-अप दिसेल, जो त्यांना सूचित करेल की ते आता व्हॉट्सअॅपवर 20 पर्यंत चॅट पिन करू शकतात.
असं सांगितलं जात आहे की, हे एक प्रीमियम फीचर असणार आहे, ज्याचा वापर केवळ व्हॉट्सअॅप पेड सब्सक्राइबर्स करू शकणार आहेत. हो, काही काळापूर्वी असे उघड झाले होते की मेटा लवकरच त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर पेड सबस्क्रिप्शन सादर करणार आहे, ज्यामुळे यूजर्सना अनेक प्रीमियम फीचर्सचा एक्सेस मिळेल. यामध्ये आयकॉन कस्टमाइज करण्यापासून अॅपचा रंग बदलण्यापर्यंत विविध सुविधा मिळणार आहेत. याशिवाय, आता असे कळले आहे की मासिक शुल्क भरून, वापरकर्त्यांना 20 चॅट पिन करण्याची सुविधा मिळेल.