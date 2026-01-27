Apple चा नवा AirTag लाँच! आधीपेक्षा जास्त रेंज, सिक्युरिटी आणि स्मार्ट ट्रॅकिंग... वाचा डिव्हाईसमध्ये काय आहे खास

JIO Recharge Plan: OTT पाहणाऱ्यांसाठी बेस्ट डील! जिओच्या या ऑफर्सने मनोरंजन होणार डबल, खर्च करावे लागणार केवळ इतके रुपये
कंपनीने लाँच केलेल्या नवीन AirTag वर्जनची किंमत 4 हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे. नवीन AirTag वर्जनचा लुक आणि साईज पूर्णपणे आधीसारखेच आहे. म्हणजेच हे डिव्हाईस कॉम्पॅक्ट डिझाईनसह उपलब्ध आहे आणि तुम्ही हे मेटल ट्रॅकर बॅग, वॉलेट किंवा की-चेनवर अगदी सहजपणे लावले जाऊ शकते. मात्र यावेळी कंपनीने या डिव्हाईसच्या इंटरनल हार्डवेयरमध्ये मोठा बदल केला आहे. कंपनीने दावा केला आहे की, नवीन AirTag आता 50 टक्क्यांहून जास्त रेंज ऑफर करणार आहे. याचा अर्थ असा आहे की, यूजर्स आधापेक्षा जास्त दूर ठेवलेल्या वस्तू देखील अगदी सहज ट्रॅक करू शकता. या वाढीव श्रेणीमागील कारण म्हणजे अॅपलची दुसऱ्या पिढीतील अल्ट्रा वाइडबँड (UWB) चिप, जी आयफोन 17, आयफोन एअर, अॅपल वॉच अल्ट्रा 3 आणि वॉच सिरीज 11 मध्ये दिसते. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
एवढंच नाही तर नवीन AirTag मध्ये एक अपग्रेडेड स्पीकर देखील देण्यात आले आहे, ज्याचा आवाज आधीच्या मॉडेलच्या तुलनेत दुप्पट दूरपर्यंत एकू येतो. यामुळे तुमच्या हरवलेल्या वस्तू शोधणं आणखी सोपं होतं. याव्यतिरिक्त, तुम्ही आता तुमच्या अॅपल वॉचसह या AirTag चा मागोवा घेऊ शकता. हे पहिलेच आहे. तथापि, हे वैशिष्ट्य फक्त अॅपल वॉच सिरीज 9, अल्ट्रा 2 किंवा त्याहून नवीन मॉडेलमध्येच काम करते.
हे नवीन AirTag अॅपलच्या Find My अॅपद्वारे कनेक्ट होते आणि काम करते. हे ब्लूटूथद्वारे जवळपासच्या कोणत्याही अॅपल डिव्हाइसला सिग्नल पाठवू शकेल. याचा अर्थ असा की जेव्हा हरवलेला एअरटॅग आयफोन किंवा मॅकच्या रेंजमध्ये येतो तेव्हा त्याचे स्थान अपडेट केले जाईल आणि मालकाला पाठवले जाईल. वापरकर्ते लॉस्ट मोडमध्ये कस्टम मेसेज आणि संपर्क क्रमांक देखील प्रदर्शित करू शकतील.
Ans: Apple AirTag हे एक छोटे ट्रॅकिंग डिव्हाइस आहे, ज्याच्या मदतीने चावी, बॅग, वॉलेट किंवा इतर वस्तू Find My अॅपद्वारे शोधता येतात.
Ans: AirTag Apple च्या Find My नेटवर्कचा वापर करते. जवळपासचा iPhone, iPad किंवा Mac तुमच्या AirTag चा लोकेशन सिग्नल सुरक्षितपणे Apple सर्व्हरवर पाठवतो.
Ans: नाही. AirTag मध्ये GPS नसून Bluetooth आणि Ultra Wideband (UWB) टेक्नॉलॉजी वापरली जाते.