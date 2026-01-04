Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Free Fire Max: प्लेअर्ससाठी गोल्डन चान्स! प्लॅटिनम डिव्हिनिटी आणि ग्रीन फ्लेम ड्रॅको मोफत मिळवण्याची संधी, फक्त करा हे काम

Garena Free Fire Max Redeem Codes For 4 January 2026: फ्री फायर मॅक्समध्ये आणखी एक नवीन ईव्हेंट लाईव्ह झाला आहे. या ईव्हेंटद्वारे प्लेअर्सना अनेक आकर्षक रिवॉर्ड्स जिंकण्याची संधी मिळणार आहे.

Jan 04, 2026 | 08:46 AM
  • Platinum Divinity आणि Green Flame Draco स्किन फ्री मिळवण्याची संधी
  • गेमर्ससाठी मोठा धमाका!
  • Free Fire Max मध्ये दुर्मिळ स्किन्सचा पाऊस!
फ्री फायर मॅक्समध्ये वेपन स्किन लवर्ससाठी स्पेशल इवो वॉल्ट ईव्हेंट आता लाईव्ह झाला आहे. या खास ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना डेमॉनिक ग्रिन सारखे अल्ट्रा-प्रीमियम गन स्किन जिंकण्याची संधी मिळणार आहे. याचा वापर तुमच्या गनची वापर वाढवण्यासाठी केला जाऊ शकतो. यासोबतच तुमच्या गनला एक युनिक लूकसुद्धा मिळणार आहे. या स्किनशिवाय प्लेअर्सना ईव्हेंटमध्ये गोल्ड रॉयल वाउचर, क्रेट आणि टॅक्टिकल मार्केट सारखे रिवॉर्ड्स देखील अनलॉक करण्याची संधी मिळणार आहे.

फ्री फायर मॅक्स इवो वॉल्ट

फ्री फायर मॅक्सचा इवो वॉल्ट लक रॉयल इव्हेंट आहे. यामध्ये प्लॅटिनम डिव्हिनिटीपासून डेमॉनिक ग्रिन स्किन पर्यंत प्लेअर्सना अनेक रिवॉर्ड्स जिंकण्याची संधी मिळणार आहे. यासोबतच ईव्हेंटमध्ये युनिव्हर्सल इव्हो टोकन क्रेट, लक रॉयल-गोल्ड रॉयल वाउचर, टीम बूस्टर आणि सुपर लॅग पॉकेट देखील मिळणार आहे. हे रिवॉर्ड्स प्लेअर्सन स्पिन करून अनलॉक करू शकणार आहेत.

ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना मिळणार हे रिवॉर्ड्स

  • MP5-प्लॅटिनम डिव्हिनिटी
  • M1014-ग्रीन फ्लेम ड्रॅगन
  • FAMAS-डेमॉनिक ग्रिन
  • M60-ड्रीमब्रेकर
  • टॅक्टिकल मार्केट
  • युनिव्हर्सल इव्हो टोकन क्रेट
  • लक रॉयल व्हाउचर
  • टीम बूस्टर
  • सुपर लेग पॉकेट
  • एन्हॅन्स हॅमर

स्पिन करण्यासाठी किती डायमंड खर्च करावे लागणार?

फ्री फायर मॅक्सच्या इवो वॉल्ट ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्स स्पिन करू रिवॉर्ड्स जिंकू शकणार आहेत. यामध्ये पहिल्यांदा स्पिन करण्यासाठी 20 डायमंड खर्च करावे लागणार आहे. तर 5 वेळा स्पिन करण्यासाठी 90 डायमंड्सचा वापर करावा लागणार आहे.

असं क्लेम करा रिवॉर्ड

  • तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये फ्री फायर मॅक्स ओपन करा.
  • आता होम स्क्रीनमधील स्टोअर सेक्शनमध्ये जा.
  • आता इवो वॉल्ट सेक्शनवर क्लिक करा.
  • आता स्पिन बटनवर क्लिक करा.

आता तुम्हाला रिवॉर्ड क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे.

स्पिन व्यतिरिक्त, वर नमूद केलेले रिवॉर्ड एक्सचेंजद्वारे देखील मिळवता येतात. 5 टोकनच्या बदल्यात ड्रीमब्रेकर, ग्रीन फ्लेम ड्रॅको आणि प्लॅटिनम डिव्हिनिटी स्किन्स मिळतात.

गेममध्ये किती दिवस लाईव्ह असणार इवो वॉल्ट ईव्हेंट?

फ्री फायर मॅक्सचा इवो वॉल्ट ईव्हेंट अलीकडेच गेममध्ये लाईव्ह झाला आहे. हा ईव्हेंट पुढील 29 दिवस गेममध्ये लाईव्ह असणार आहे. यादरम्यान स्पिन करून प्लेअर्सना बंपर रिवॉर्ड्स अनलॉक करण्याची संधी मिळणार आहे.

फ्री फायर मॅक्सचे आजचे रिडीम कोड्स जाणून घ्या

  • FFICJGW9NKYT
  • XF4SWKCH6KY4
  • FFEV0SQPFDZ9
  • FFPSTXV5FRDM
  • FFX4QKNFSM9Y
  • FFXMTK9QFFX9
  • FFW2Y7NQFV9S
  • FHY645TR2Q34GDR3
  • FYHR56YR56G5R6FT
  • FGJ487XE6GDRT9G3
  • FV1P9C4J7H5F3SBM
  • FB1Z6U8N9A7O5TRS
  • FIYUJUT7UKYFFDSU
  • F7FGYJUR76JUT6HK
  • FFPURTQPFDZ9
  • FFNRWTQPFDZ9
  • FF4MTXQPFDZ9
  • FNYJ8X55GRTHY14G
  • FR6YHR67HY5TRY43
  • FH87KJHG19EMBRF3

टीप: गरेनाने रिलीज केलेले फ्री फायर मॅक्सचे रिडीम कोड्स मर्यादित कालावधीसाठी व्हॅलिड असतात. हे कोड प्रदेशानुसार बदलतात. जर गेमिंग कोड रिडीम केला गेला नाही, तर त्याचा अर्थ कोड एक्सपायर झाला आहे. हे कोड पहिल्या 500 प्लेअर्ससाठी रिलीज केले जातात.

Jan 04, 2026 | 08:46 AM

