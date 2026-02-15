दमदार फीचर्स आता तुमच्या बजेटमध्ये! लाँचपूर्वीच iPhone 17e चा फर्स्ट लूक व्हायरल, यूजर्सची उत्सुकता वाढली...

महागडा फोन आता तुमच्या बजेटमध्ये! 33,999 रुपयांत लाँच झालेला Samsung स्मार्टफोन केवळ इतक्या रुपयांत खरेदी करा, वाचा फीचर्स
18 फेब्रुवारी रोजी आयफोन 17e भारतासह ग्लोबल मार्केटमध्ये लाँच केला जाणार आहे. युट्यूबवर एका व्हिडीओमध्ये आयफोनची पहिली झलक समोर आली आहे. या व्हिडीओमध्ये आयफोन 17e ची डिझाईन पाहायला मिळत आहे. यासोबतच, आयफोन 17e च्या फीचर्सवर देखील पडदा हटविण्यात आला आहे. असं सांगितलं जात आहे की, आगामी आयफोन 17e हा फेब्रुवारीमध्ये लाँच करण्यात आलेल्या आयफोन 16e चा अपग्रेड असणार आहे. आयफोन 17e मध्ये कोणते बदल पाहायला मिळणार आहेत, याबाबत सविस्तर जाणून घेऊया. (फोटो सौजन्य – YouTube)
आयफोन 17e चा एक कॉन्सॅप्ट डिझाईन असलेला एक व्हिडीओ युट्यूबर Jon Prosser ने शेयर केला आहे. यामध्ये फोनच्या डिझाईनसह कलर ऑप्शनची झलक देखील पाहायला मिळणार आहे. या आफोनमध्ये पहिल्यांदा डायनँमिक आईलँडचा वापर केला जाणार आहे. व्हिडीओमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, आयफोन 16e च्या नॉच फीचरचा वापर अॅपलने आयफोन 17e मध्ये केला नाही. याव्यतिरिक्त, फोनमध्ये फेस अनलॉक फीचर देण्यात आले आहे. आगामी आयफोनमध्ये, MagSafe चार्जिंग सपोर्ट दिला जाण्याची शक्यता आहे. हा फोन ब्लॅक, व्हाइट आणि लॅवेंडर कलर ऑप्शनमध्ये लाँच केला जाऊ शकतो.
युट्यूबवर शेअर करण्यात आलेल्या व्हिडीओनुसार, आयफोन 17e च्या पुढील बाजूला पातळ डिस्प्ले दिला जाणार आहे. तर मागील बाजूला आयफोन 16e प्रमाणेच सिंगल कॅमेरा मॉड्यूल वापरला जाण्याची शक्यता आहे. यासोबतच, LED फ्लॅश लाइट देण्यात आली आहे. या आयफोनच्या डाव्या बाजूला वॉल्यूम कंट्रोल बटनसह एक्शन बटन देखील देण्यात आले आहे. तसेच, पॉवर बटण उजव्या बाजूला देण्यात आले आहे.
iPhone 17e च्या हार्डवेअरबद्दल बोलायचं झालं तर मागील काही दिवसांपासून लीक्स समोर येत आहेत. या लीक्सवर विश्वास ठेवला तर, आगामी बजेट आयफोन A19 Bionic चिपसेटसह लाँच केला जाण्याची शक्यता आहे. गेल्यावर्षी सप्टेंबर महिन्यात कंपनीने आयफोन 17 सिरीज लाँच केली होती. या सिरीजमध्ये याच प्रोसेसरचा वापर करण्यात आला होता. याशिवाय फोनमध्ये 48MP चा रियर आणि 12MP चा सेल्फी कॅमेरा देखील दिला जाण्याची शक्यता आहे. यामध्ये कंपनी इन-हाउस C1x चिपचा वापर करणार आहे, जी सॅटेलाइट कनेक्टिविटीला सपोर्ट करते. फोनच्या डिस्प्लेमध्ये डायनॅमिक आईलँड फीचरव्यतिरिक्त इतर कोणताही मोठा अपग्रेड नाही. iPhone 17e डिव्हाईस 128GB व्हेरिअंटसह 57,000 रुपयांच्या सुरुवातीच्या किंमतीत लाँच करण्याची शक्यता आहे.