World Cancer Day 2026: भारतातील Breast Cancer वर 4 उपचारपद्धती, जगण्याची शक्यता वाढवण्यास करतील मदत

मुंबईतील एचसीजी कॅन्सर सेंटरच्या मेडिकल ऑन्कोलॉजीच्या एचओडी डॉ. इंदू आंबुलकर म्हणाल्या, ”आज स्तनाच्या कर्करोगातून वाचणे उपचार पूर्ण करण्यापर्यंत मर्यादित राहिलेले नाही. तपासणी, निदान व उपचारांमध्ये प्रगतीमुळे आजाराच्या विविध टप्प्यांवर मोठ्या प्रमाणात उत्तम परिणाम निदर्शनास येत आहेत. यामुळे अनेक रूग्ण आजारावर उत्तमप्रकारे नियंत्रण ठेवून जीवन जगत आहेत. तसेच, उपचारांचे निर्णय आता अधिकाधिक वैयक्तिकपणे घेतले जात आहेत, ज्यामध्ये ट्यूमरची रचना, आजार पुन्हा होण्याचा धोका आणि रुग्णाचे एकूण आरोग्य व जीवनातील टप्पा यांचा प्रामुख्याने विचार केला जातो. ही उपचारपद्धत जगण्याची शक्यता वाढवण्यासोबत जीवनाचा दर्जा सुधारण्यास देखील मदत करते. यामुळे रूग्ण पुढील जीवनाचे नियोजन करू शकतात, सक्रिय राहू शकतात आणि कर्करोगावरील उपचारादरम्यान व उपचारानंतर उत्तम जीवन जगण्यावर लक्ष केंद्रित करू शकतात.”
Early Breast Cancer: कॅन्सरचे निदान झाल्यानंतर लवकर उपचार करणे आवश्यक, जाणून घ्या तज्ज्ञांनी दिलेली सविस्तर माहिती
Breast Cancer वरील 4 उपचारपद्धती
खाली स्तनाच्या कर्करोगावरील आधुनिक उपचारपद्धतींचे चार मार्ग दिले आहेत, जे भारतातील रूग्णांची जगण्याची शक्यता वाढवू शकतात: