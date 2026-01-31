Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Free Fire Max: गेममध्ये सुरु झाला ‘द ऑनर्ड वन’ इव्हेंट! प्रिमियम रिवॉर्ड्स क्लेम करण्याची संधी, फॉलो करा या स्टेप्स

Garena Free Fire Max Redeem Codes For 31 January 2026: फ्री फायर मॅक्सचा द ऑनर्ड वन एक टास्क बेस्ड इव्हेंट आहे. इव्हेंटमध्ये 1000 गोल्ड आणि रेयर जुजुत्सु कैसेन ग्लू वॉल स्किन मोफत क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे.

Updated On: Jan 31, 2026 | 08:34 AM
  • इव्हेंटमध्ये प्लेयर्सना एक्सक्लूसिव आणि प्रीमियम गेमिंग आइटम्स रिवॉर्ड्स स्वरूपात जिंकण्याची संधी
  • इव्हेंटमध्ये मिळणारे रिवॉर्ड्स क्लेम करण्यासाठी प्लेयर्सना टास्क पूर्ण करावे लागणार
  • इव्हेंटमधून प्लेअर्स अगदी सहज रिवॉर्ड क्लेम करू शकणार आहेत
ऑनलाईन मोबाईल गेम फ्री फायर मॅक्स आणि जुजुत्सु कैसेन सीरीज यांनी केलेल्या कॉलेब्रेशननंतर गेममध्ये नवीन कॅरेक्टर मोर्सची एंट्री झाली आहे. गेम मोड्समध्ये निओन सिटी लाईव्ह झाली आहे. यासोबतच नवीन-नवीन गेमिंग इव्हेंटचे देखील आयोजन केले जात आहे. या इव्हेंटमध्ये प्लेयर्सना एक्सक्लूसिव आणि प्रीमियम गेमिंग आइटम्स रिवॉर्ड्स स्वरूपात जिंकण्याची संधी मिळणार आहे. यांच्या मदतीने प्लेअर्सना गेममध्ये शत्रूंवर विजय मिळवण्यासाठी आणि लेव्हल पूर्ण करण्यासाठी मदत मिळणार आहे. सोबतच या कॅरेक्टर्सना युनिक हेअरस्टाईल देखील मिळते, ज्यामुळे लुक आणखी आकर्षक बनतो. सध्या फ्री फायर मॅक्समध्ये द ऑनर्ड वन इव्हेंट लाईव्ह झाला आहे. या इव्हेंटमध्ये प्लेयर्सना 1000 गोल्ड आणि रेयर जुजुत्सु कैसेन ग्लू वॉल स्किन मोफत क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे.

Realme P4 Power: कंटाळा येईल, पण चार्जिंग संपणार नाही! 10,001mAh ‘टाइटन बॅटरी’ वाला स्मार्टफोन लाँच, प्रतिस्पर्ध्यांना फुटणार घाम

फ्री फायर मॅक्स द ऑनर्ड वन

फ्री फायर मॅक्सचा हा एक टास्क बेस्ड इव्हेंट आहे. सोप्या शब्दात सांगायचे झाले तर या इव्हेंटमध्ये मिळणारे रिवॉर्ड्स क्लेम करण्यासाठी प्लेयर्सना टास्क पूर्ण करावे लागणार आहेत. हा इव्हेंट 23 जानेवारीपासून सुरू झाला असून गेममध्ये 13 फेब्रुवारीपर्यंत लाईव्ह असणार आहे. (फोटो सौजन्य – YouTube)

इव्हेंटमध्ये मिळणार हे रिवॉर्ड्स

  • 1000 गोल्ड
  • डिव्हाईन डॉग: टोटॅलिटी
  • टॅक्टिकल मार्केट प्ले कार्ड
  • जुजुत्सु कैसेन ग्लू वॉल स्किन

प्लेअर्सना पूर्ण करावे लागणार हे टास्क

BR मोडमध्ये अनलिमिटेड व्हॉइडमध्ये दोनवेळा जिंकल्यावर किंवा 12 शत्रूंना नॉक आउट केल्यानंतर 1000 गोल्ड आणि डिव्हाईन डॉग: टोटॅलिटी क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे.

BR मोडमध्ये अनलिमिटेड व्हॉइडमध्ये 10 वेळा जिंकल्यावर किंवा 50 शत्रूंना नॉक आउट केल्यानंतर टॅक्टिकल मार्केट प्ले कार्ड क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे.

BR मोडमध्ये अनलिमिटेड व्हॉइडमध्ये 21 वेळा जिंकल्यावर किंवा 110 शत्रूंना नॉक आउट केल्यानंतर जुजुत्सू कायसेन स्किन क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे.

रिवॉर्ड क्लेम करण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स?

फ्री फायर मॅक्समध्ये लाईव्ह असलेल्या इव्हेंटमधून प्लेअर्स अगदी सहज रिवॉर्ड क्लेम करू शकणार आहेत. यासाठी तुम्हाला खाली दिलेल्या स्टेप्स फॉलो कराव्या लागणार आहेत.

  • सर्वात आधी तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये फ्री फायर मॅक्स गेम ओपन करा.
  • आता इव्हेंट सेक्शनवर जा.
  • टास्क वाचा आणि पूर्ण करा.
  • यानंतर रिवॉर्ड क्लेम करण्यासाठी पुन्हा इव्हेंट सेक्शनमध्ये जा.

हे आहेत आजचे रिडीम कोड्स

  • XZJZE25WEFJJ
  • ​FFCMCPSJ99S3
  • ​FFGYBGD8H1H4
  • ​FF7MUY4ME6SC
  • ​BR43FMAPYEZZ
  • ​ZZZ76NT3PDSH
  • ​FFPURTQPFDZ9
  • ​4ST1ZTBZBRP9
  • ​FF9MJ31CXKRG
  • ​FFW2Y7NQFV9S
  • ​FFMC2SJLKXSB
  • ​F7FGYJUR76JUT6HK
  • ​D6F8G1L3M7R9XKY
१४ कोटींहून अधिक युजर्सचे पासवर्ड लीक, तुमचे Gmail अकाउंट धोक्यात? सुरक्षेसाठी फॉलो करा या स्टेप्स
  • ​Y9X5K1H4C6P2W3TN
  • ​P9O1I2U3Y4T5R6E7
  • ​4N8M2XL9R1G3LHK
  • ​WD2ATK3ZEA55
  • ​HFNSJ6W74Z48
  • ​RD3TZK7WME65
  • ​F8YC4TN6VKQ9
  • ​V44ZX8Y7GJ52
  • ​XN7TP5RM3K49
  • ​ZRW3J4N8VX56
  • ​TFX9J3Z2RP64
  • ​VNY3MQWNKEGU
  • ​U8S47JGJH5MG
  • ​FFIC33NTEUKA
  • ​ZZATXB24QES8
  • ​UPQ7X5NMJ64V
  • ​J3ZKQ57Z2P2P
  • ​3IBBMSL7AK8G
  • ​B3G7A22TWDR7X
  • ​6KWMFJVMQQYG
  • ​EYH2W3XK8UPG
  • ​FJ6AT3ZREM45
  • ​FFN9Y6XY4Z89
  • ​MN3XK4TY9EP1
  • ​MCPW3D28VZD6
  • ​V427K98RUCHZ
  • ​FFPLUFBVSLOT

टीप: गरेनाने रिलीज केलेले फ्री फायर मॅक्सचे रिडीम कोड्स मर्यादित कालावधीसाठी व्हॅलिड असतात. हे कोड प्रदेशानुसार बदलतात. जर गेमिंग कोड रिडीम केला गेला नाही, तर त्याचा अर्थ कोड एक्सपायर झाला आहे. हे कोड पहिल्या 500 प्लेअर्ससाठी रिलीज केले जातात.

Published On: Jan 31, 2026 | 08:34 AM

