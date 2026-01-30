Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Technology »
  • Faded Wheel Event Live In Free Fire Max Players Will Get Chance To Win Malevolent Shrine Effect Tech News Marathi

Free Fire Max: कंपनीचं प्लेअर्ससाठी खास सरप्राईज! गेममध्ये Faded Wheel इव्हेंट लाईव्ह, मॅलेवोलंट श्राइन इफेक्ट क्लेम करण्याची संधी

Garena Free Fire Max Redeem Codes For 30 January 2026: फ्री फायर मॅक्समध्ये फेडेड व्हील इव्हेंट लाईव्ह झाला आहे. इव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना स्पिन करून रिवॉर्ड्स जिंकण्याची संधी मिळणार आहे.

Updated On: Jan 30, 2026 | 08:53 AM
Free Fire Max: कंपनीचं प्लेअर्ससाठी खास सरप्राईज! गेममध्ये Faded Wheel इव्हेंट लाईव्ह, मॅलेवोलंट श्राइन इफेक्ट क्लेम करण्याची संधी

Free Fire Max: कंपनीचं प्लेअर्ससाठी खास सरप्राईज! गेममध्ये Faded Wheel इव्हेंट लाईव्ह, मॅलेवोलंट श्राइन इफेक्ट क्लेम करण्याची संधी

Follow Us:
Follow Us:
  • गेममध्ये फेडेड व्हील इव्हेंट लाईव्ह
  • प्लेअर्सना 8 रिवॉर्ड्स क्लेम करण्याची संधी मिळणार
  • इव्हेंटमध्ये स्पिनवर डिस्काऊंट मिळणार
फ्री फायर मॅक्समध्ये एक नवीन इव्हेंट सुरू झाला आहे. हा एक फेडेड व्हील इव्हेंट आहे. या इव्हेंटमध्ये सहभागी होऊन प्लेअर्सना मॅलेवोलंट श्राइन इफेक्ट मोफत क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे. फेडेड व्हील हा गेममधील एक लक रॉयल इव्हेंट आहे. या इव्हेंटमध्ये प्लेयर्सना सर्वात आधी लिस्टमधील असे दोन रिवॉर्ड्स काढून टाकावे लागणार आहेत, ज्यांची त्यांना गरज नाही. या नंतर प्लेअर्ससमोर 8 रिवॉर्ड्सची लिस्ट दिसेल. आता तुम्हाला 8 वेळा स्पिन करून तुमचं नशीब आजमावत येणार आहे. यासाठी तुम्हाला 8 वेळा स्पिन करावे लागणार आहे. स्पिन करण्यासाठी किती डायमंड खर्च करावे लागणार आणि या इव्हेंटमध्ये कोणते रिवॉर्ड्स मिळणार याबाबत जाणून घेऊया.

TECH EXPLAINED: AI Voice Assistant म्हणजे काय? कसं करतं काम? वापरण्यापूर्वी वाचा सविस्तर

फ्री फायर मॅक्स फेडेड व्हील इव्हेंट

गेममध्ये फेडेड व्हील इव्हेंट लाईव्ह झाला आहे. या इव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना स्पिन करून रिवॉर्ड्स जिंकण्याची संधी मिळणार आहे. प्रत्येक स्पिनानंतर तुम्हाला एक रिवॉर्ड मिळणार आहे. स्पिन करण्यासाठी तुम्हाला इन गेम करन्सी डायमंड खर्च करावे लागणार आहे. (फोटो सौजन्य – YouTube) 

स्पिनची किंमत

फेडेड व्हील इव्हेंटमध्ये पहिल्यांदा स्पिन करण्यासाठी 9 डायमंड्स खर्च करावे लागणार आहेत. तर दुसऱ्यांदा स्पिन करण्यासाठी 19 डायमंड्स, तिसऱ्या स्पिनसाठी 39 डायमंड्स, चार वेळा स्पिन करण्यासाठी 69 डायमंड्स, पाच वेळा स्पिन करण्यासाठी 99 डायमंड्स, सहावेळा स्पिन करण्यासाठी 149 डायमंड्स, सातवेळा स्पिन करण्यासाठी 199 डायमंड्स आणि आठ वेळा स्पिन करण्यासाठी 499 डायमंड्स खर्च करावे लागणार आहेत. या इव्हेंटमध्ये स्पिनवर डिस्काऊंट मिळत आहे. त्यामुळे पहिल्या स्पीनची किंमत 4 डायमंड्स, दुसऱ्या स्पिनची किंमत 9 डायमंड्स, तिसऱ्या स्पिनची किंमत 39 डायमंड्स, चौथ्या स्पीनची किंमत 69 डायमंड्स, पाचव्या स्पिनची किंमत 99 डायमंड्स, सहाव्या स्पिनची किंमत 149 डायमंड्स, सातव्या स्पिनची किंमत 199 डायमंड्स आणि आठव्या स्पीनची 499 डायमंड्स आहे.

रिवॉर्ड्स

  • मॅलेव्होलंट श्राइन इफेक्ट
  • जुजुत्सु युनिव्हर्सल टोकन
  • 2x जुजुत्सु युनिव्हर्सल टोकन
  • क्यूब फ्रॅगमेंट
  • पेट फूड
  • वेक्टर टोंटिंग स्माईल वेपन लूट क्रेट
  • शार्प टॅक्टिशियन (यूएसपी + यूएसपी-२) वेपन लूट क्रेट
  • 2x जुजुत्सु युनिव्हर्सल टोकन

इव्हेंट क्लेम करण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स

  • सर्वात आधी तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये फ्री फायर मॅक्स गेम ओपन करा.
  • या स्क्रीनवर दिसणाऱ्या स्टोअर सेक्शनवर जा.
  • इथे तुम्हाला फेडेड व्हील इव्हेंट बॅनर दिसेल त्यावर क्लिक करा.

हे आहेत आजचे रिडीम कोड्स

  • Y9X5K1H4C6P2W3TN
  • FF9MJ31CXKRG
  • FFW2Y7NQFV9S
  • 4N8M2XL9R1G3LHK
  • WD4XJ7WQZ42A
  • FFMCB7XLVNKC
  • B3G7A22TNDR7X
  • 4ST1ZTBZBRP9
  • 6KMMFJMMQQYG
  • ​EYH2W3XK8UPG
Apple चा नवा AirTag लाँच! आधीपेक्षा जास्त रेंज, सिक्युरिटी आणि स्मार्ट ट्रॅकिंग… वाचा डिव्हाईसमध्ये काय आहे खास
  • FFIC33NTEUKA
  • HFNSJ6W74Z48
  • TFX9J3Z2RP64
  • WD2ATK3ZEA55
  • XZJZE25WEFJJ
  • FFCMCPSJ99S3
  • FFGYBGD8H1H4
  • FF7MUY4ME6SC
  • BR43FMAPYEZZ
  • ZZZ76NT3PDSH
  • ​D6F8G1L3M7R9XKY
  • V427K98RUCHZ
  • J3ZKQ57Z2P2P
  • 3IBBMSL7AK8G
  • U8S47JGJH5MG
  • MN3XK4TY9EP1
  • F7FGYJUR76JUT6HK
  • FFPURTQPFDZ9
  • FFNRWTQPFDZ9
  • FF4MTXQPFDZ9
  • V8C9B71N2M3L4K5J
  • P9O1I2U3Y4T5R6E7
  • FFMC2SJLKXSB
  • RD3TZK7WME65
  • ZRW3J4N8VX56
  • VNY3MQWNKEGU
  • ​UPQ7X5NMJ64V
  • H8YC4TN6VKQ9
  • FJ6AT3ZREM45
  • MCPW3D28VZD6

टीप: गरेनाने रिलीज केलेले फ्री फायर मॅक्सचे रिडीम कोड्स मर्यादित कालावधीसाठी व्हॅलिड असतात. हे कोड प्रदेशानुसार बदलतात. जर गेमिंग कोड रिडीम केला गेला नाही, तर त्याचा अर्थ कोड एक्सपायर झाला आहे. हे कोड पहिल्या 500 प्लेअर्ससाठी रिलीज केले जातात.

Web Title: Faded wheel event live in free fire max players will get chance to win malevolent shrine effect tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 30, 2026 | 08:53 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

१४ कोटींहून अधिक युजर्सचे पासवर्ड लीक, तुमचे Gmail अकाउंट धोक्यात? सुरक्षेसाठी फॉलो करा या स्टेप्स
1

१४ कोटींहून अधिक युजर्सचे पासवर्ड लीक, तुमचे Gmail अकाउंट धोक्यात? सुरक्षेसाठी फॉलो करा या स्टेप्स

Tech Tips: एआयद्वारे वैयक्तिक डेटा सुरक्षित ठेवा! मोबाईल- लॅपटॉप कधीच होणार नाही हॅक
2

Tech Tips: एआयद्वारे वैयक्तिक डेटा सुरक्षित ठेवा! मोबाईल- लॅपटॉप कधीच होणार नाही हॅक

वर्कस्पेससाठी पॉवरफुल अपडेट! आता एकाच चार्जरवर 5 डिव्हाइस होणार चार्ज; GaN तंत्रज्ञानासह पोट्रॉनिक्सचा Adaptro 100D भारतात लाँच
3

वर्कस्पेससाठी पॉवरफुल अपडेट! आता एकाच चार्जरवर 5 डिव्हाइस होणार चार्ज; GaN तंत्रज्ञानासह पोट्रॉनिक्सचा Adaptro 100D भारतात लाँच

इन्व्हर्टर-जनरेटरला रामराम! Ola Electric ने लाँच केली ‘ओला शक्ती’ होम बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टीम; फक्त 2 तासात देणार फुल चार्ज
4

इन्व्हर्टर-जनरेटरला रामराम! Ola Electric ने लाँच केली ‘ओला शक्ती’ होम बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टीम; फक्त 2 तासात देणार फुल चार्ज

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘Border 2’च्या कमाईत सातव्या दिवशीही घसरण, तरीही Worldwide Collection मध्ये 300 कोटींचा टप्पा पार

‘Border 2’च्या कमाईत सातव्या दिवशीही घसरण, तरीही Worldwide Collection मध्ये 300 कोटींचा टप्पा पार

Jan 30, 2026 | 09:08 AM
भीती नाही, कारण बाबा आहे! वडिलांवर विश्वास ठेवून 2 वर्षांच्या चिमुकल्याने छतावरून मारली उडी, मग पुढे जे घडलं… Video Viral

भीती नाही, कारण बाबा आहे! वडिलांवर विश्वास ठेवून 2 वर्षांच्या चिमुकल्याने छतावरून मारली उडी, मग पुढे जे घडलं… Video Viral

Jan 30, 2026 | 09:07 AM
Zodiac Sign: शुक्र ग्रहाच्या उदयामुळे तयार होणार शुभ योग, मेष आणि कन्या राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

Zodiac Sign: शुक्र ग्रहाच्या उदयामुळे तयार होणार शुभ योग, मेष आणि कन्या राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

Jan 30, 2026 | 09:00 AM
KKR च्या अडचणी वाढल्या…25 कोटी पाण्यात! पाकिस्तानविरुद्ध खेळाडू अपयशी, पाकिस्तानने मालिकेचा पहिला सामना केला नावावर

KKR च्या अडचणी वाढल्या…25 कोटी पाण्यात! पाकिस्तानविरुद्ध खेळाडू अपयशी, पाकिस्तानने मालिकेचा पहिला सामना केला नावावर

Jan 30, 2026 | 08:59 AM
Free Fire Max: कंपनीचं प्लेअर्ससाठी खास सरप्राईज! गेममध्ये Faded Wheel इव्हेंट लाईव्ह, मॅलेवोलंट श्राइन इफेक्ट क्लेम करण्याची संधी

Free Fire Max: कंपनीचं प्लेअर्ससाठी खास सरप्राईज! गेममध्ये Faded Wheel इव्हेंट लाईव्ह, मॅलेवोलंट श्राइन इफेक्ट क्लेम करण्याची संधी

Jan 30, 2026 | 08:53 AM
Stock Market Today: आज बाजारात तेजी की मंदी? ट्रेडर्ससाठी कसा असेल दिवस? जाणून घ्या तज्ज्ञांचा अंदाज

Stock Market Today: आज बाजारात तेजी की मंदी? ट्रेडर्ससाठी कसा असेल दिवस? जाणून घ्या तज्ज्ञांचा अंदाज

Jan 30, 2026 | 08:30 AM
‘महापालिकेनंतर दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येऊ असे अजितदादा म्हणाले होते’; ‘या’ नेत्याने केला मोठा दावा

‘महापालिकेनंतर दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येऊ असे अजितदादा म्हणाले होते’; ‘या’ नेत्याने केला मोठा दावा

Jan 30, 2026 | 08:27 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!

Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!

Jan 29, 2026 | 07:59 PM
Ratnagiri : भास्कर जाधवांचे पाठबळ असल्याने विजय आमचाच”; शिवसेना ठाकरे गटाचा निर्धार

Ratnagiri : भास्कर जाधवांचे पाठबळ असल्याने विजय आमचाच”; शिवसेना ठाकरे गटाचा निर्धार

Jan 29, 2026 | 07:50 PM
Khalapur : परिवर्तन विकास आघाडीच्या वतीने अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Khalapur : परिवर्तन विकास आघाडीच्या वतीने अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Jan 29, 2026 | 07:33 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबई महापालिकेत अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Navi Mumbai : नवी मुंबई महापालिकेत अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Jan 29, 2026 | 07:21 PM
Raigad : पायाखालची वाळू सरकल्याने विरोधकांचे अफवा पसरवण्याचे काम सुरु; नरेश पाटील यांचा घणाघात

Raigad : पायाखालची वाळू सरकल्याने विरोधकांचे अफवा पसरवण्याचे काम सुरु; नरेश पाटील यांचा घणाघात

Jan 29, 2026 | 07:14 PM
Ajit Pawar Funeral : दादांनी ड्रायव्हरच्या मुलाला “नेता” केलं; कार्यकर्त्यांची भावूक प्रतिक्रिया

Ajit Pawar Funeral : दादांनी ड्रायव्हरच्या मुलाला “नेता” केलं; कार्यकर्त्यांची भावूक प्रतिक्रिया

Jan 29, 2026 | 04:53 PM
Karjat : निवडणूक प्रचारादरम्यान नेरळमध्ये एकावर चाकू हल्ला

Karjat : निवडणूक प्रचारादरम्यान नेरळमध्ये एकावर चाकू हल्ला

Jan 29, 2026 | 02:59 PM