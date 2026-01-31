या वर्षी चुकूनही बनवू नका हे देश फिरण्याचा प्लॅन... सुरक्षेच्या बाबतीत इथे आहे मोठा धोका

National Tourism Day 2026: प्रवासात तणाव येतोय? फॉलो करा या 5 स्मार्ट टिप्स आणि सहलीला बनवा लाइफस्टाईल
अतिशय धोकादायक क्षेत्र
या देशांमध्ये सध्या थेट लष्करी संघर्ष किंवा गृहयुद्ध सुरू असून सामान्य नागरिकांच्या सुरक्षिततेची कोणतीही हमी नाही.
अफगाणिस्तान – तालिबानच्या नियंत्रणाखाली देशातील नागरिक स्वातंत्र्य मोठ्या प्रमाणात मर्यादित झाले आहे. दहशतवादी हल्ले, अचानक हिंसाचार आणि परदेशी नागरिकांच्या अपहरणाचा धोका कायम आहे.
सूडान – सैन्य आणि अर्धसैनिक गटांमधील भीषण संघर्षामुळे देशातील परिस्थिती पूर्णपणे ढासळली आहे. मूलभूत सुविधा उद्ध्वस्त झाल्या असून कायदा-सुव्यवस्था जवळपास अस्तित्वात नाही.
यमन – अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या युद्धामुळे आणि मानवी संकटामुळे यमन हा जगातील सर्वात असुरक्षित देशांपैकी एक ठरला आहे. हूती बंडखोरांच्या हालचाली आणि प्रादेशिक तणावामुळे विमानसेवाही धोक्यात आहे.
डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ काँगो – देशाच्या काही भागांमध्ये सशस्त्र गट आणि सुरक्षा दलांमधील हिंसक चकमकी सुरू आहेत. अपहरण आणि लुटमारीच्या घटनाही मोठ्या प्रमाणात नोंदवल्या जात आहेत.
राजकीय अस्थिरता
या देशांमध्ये राजकीय संघर्ष, गुन्हेगारी आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा अभाव प्रवाशांसाठी गंभीर धोका निर्माण करतो.
व्हेनेझुएला – २०२६ मध्ये येथील राजकीय तणाव अधिकच वाढला आहे. अंतर्गत अस्थिरता आणि आंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेपामुळे परदेशी नागरिकांवर हिंसा, अपहरण किंवा चुकीच्या पद्धतीने नजरकैद होण्याचा धोका आहे. भारत सरकारनेही अनावश्यक प्रवास टाळण्याचा सल्ला दिला आहे.
हैती – येथे अनेक भागांवर सशस्त्र टोळ्यांचे नियंत्रण आहे. राजधानी पोर्ट-ओ-प्रिन्ससह देशातील बहुतेक ठिकाणी कायदा-सुव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली आहे.
म्यानमार आणि पाकिस्तान – म्यानमारमध्ये लष्करी उठावानंतर गृहयुद्धासारखी स्थिती निर्माण झाली आहे. पाकिस्तानमध्ये राजकीय अस्थिरता, सीमावर्ती भागातील दहशतवादी कारवाया आणि अंतर्गत तणावामुळे सुरक्षा धोके वाढले आहेत.
रशिया आणि बेलारूस – युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर या देशांवर आंतरराष्ट्रीय निर्बंध लादले गेले आहेत. कडक स्थानिक कायदे, संशयावरून होणारी नजरकैद किंवा हेरगिरीचे आरोप परदेशी प्रवाशांसाठी अडचणीचे ठरू शकतात.
प्रादेशिक संघर्ष
या भागांमध्ये आंतरराष्ट्रीय तणाव आणि अंतर्गत आंदोलनांमुळे परिस्थिती सतत बदलत आहे.
इराण आणि लेबनॉन – इस्रायलसोबत वाढलेल्या तणावामुळे आणि अंतर्गत असंतोषामुळे येथील सुरक्षा स्थिती बिघडली आहे. अलीकडच्या काळात अनेक देशांनी आपल्या नागरिकांना तात्काळ हे देश सोडण्याचा सल्ला दिला आहे.
महत्त्वाची सूचना
परदेशात जाण्यापूर्वी केवळ पर्यटनस्थळांची माहिती न पाहता भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) जारी केलेली ताजी ट्रॅव्हल अॅडव्हायझरी नक्की तपासा. परिस्थिती झपाट्याने बदलू शकते, त्यामुळे सुरक्षितता हीच सर्वात मोठी प्राथमिकता ठेवा. सावध प्रवास करा, सुरक्षित राहा.