Todays Gold-Silver Price: काय आहेत आजचे सोन्या – चांदीचे दर? सविस्तर जाणून घ्या एका क्लिकवर

भारतात 30 जानेवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 17,886 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 16,396 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,415 रुपये होता. भारतात 30 जानेवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,63,960 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,78,860 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,150 रुपये होता. भारतात 30 जानेवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 410.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 4,10,100 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
गेल्या 24 तासांत सोन्याच्या आणि चांदीच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे. 22 कॅरेट सोन्याचे दर 9 हजार रुपयांनी, 24 कॅरेट सोन्याचे दर 10 हजार रुपयांनी आणि 18 कॅरेट सोन्याचे दर 9 हजार रुपयांनी घसरले आहेत. तर गेल्या 24 तासांमध्ये चांदीचे दर 17 हजार रुपयांनी घसरले आहेत. मुंबई आणि पुणे शहरात 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,090 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,69,190 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,26,890 रुपये आहे. तर चेन्नई आणि नागपूर शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,090 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,69,190 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,26,890 रुपये आहे.
दिल्ली आणि चंदीगड शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,240 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,69,340 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,27,040 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,120 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,69,220 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,26,920 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,140 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,69,240 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,26,940 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|चेन्नई
|₹1,55,090
|₹1,69,190
|₹1,26,890
|बंगळुरु
|₹1,55,090
|₹1,69,190
|₹1,26,890
|पुणे
|₹1,55,090
|₹1,69,190
|₹1,26,890
|केरळ
|₹1,55,090
|₹1,69,190
|₹1,26,890
|कोलकाता
|₹1,55,090
|₹1,69,190
|₹1,26,890
|मुंबई
|₹1,55,090
|₹1,69,190
|₹1,26,890
|नागपूर
|₹1,55,090
|₹1,69,190
|₹1,26,890
|हैद्राबाद
|₹1,55,090
|₹1,69,190
|₹1,26,890
|चंदीगड
|₹1,55,240
|₹1,69,340
|₹1,27,040
|दिल्ली
|₹1,55,240
|₹1,69,340
|₹1,27,040
|लखनौ
|₹1,55,240
|₹1,69,340
|₹1,27,040
|जयपूर
|₹1,55,240
|₹1,69,340
|₹1,27,040
|नाशिक
|₹1,55,120
|₹1,69,220
|₹1,26,920
|सुरत
|₹1,55,140
|₹1,69,240
|₹1,26,940