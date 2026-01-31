Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Business »
  • What Is The Gold And Silver Rate In India At 31 January 2026 Gold And Silver Rate News In Marathi

Todays Gold-Silver Price: काय आहेत आजचे सोन्या – चांदीचे दर? सविस्तर जाणून घ्या एका क्लिकवर

Today's Gold Rate: बंगळुरु आणि हैद्राबादमध्ये 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,090 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,69,190 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,26,890 रुपये आहे.

Updated On: Jan 31, 2026 | 08:11 AM
Todays Gold-Silver Price: काय आहेत आजचे सोन्या - चांदीचे दर? सविस्तर जाणून घ्या एका क्लिकवर

Todays Gold-Silver Price: काय आहेत आजचे सोन्या - चांदीचे दर? सविस्तर जाणून घ्या एका क्लिकवर

Follow Us:
Follow Us:
  • पुणे शहरात 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,090 रुपये
  • चंदीगड शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,240 रुपये
  • सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,140 रुपये
Gold Rate Today: भारतात 31 जानेवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 16,919 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,509 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,689 रुपये आहे. भारतात 31 जानेवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,090 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,69,190 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,26,890 रुपये आहे. भारतात 31 जानेवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 394.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 3,94,900 रुपये आहे.

Budget 2026: भारतात १ फेब्रुवारी, मग पाकिस्तानचा अर्थसंकल्प कधी? तारखेमागचं डोकं चक्रावून टाकणारं कारण नक्की वाचा!

भारतात 30 जानेवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 17,886 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 16,396 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,415 रुपये होता. भारतात 30 जानेवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,63,960 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,78,860 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,150 रुपये होता. भारतात 30 जानेवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 410.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 4,10,100 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

गेल्या 24 तासांत सोन्याच्या आणि चांदीच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे. 22 कॅरेट सोन्याचे दर 9 हजार रुपयांनी, 24 कॅरेट सोन्याचे दर 10 हजार रुपयांनी आणि 18 कॅरेट सोन्याचे दर 9 हजार रुपयांनी घसरले आहेत. तर गेल्या 24 तासांमध्ये चांदीचे दर 17 हजार रुपयांनी घसरले आहेत. मुंबई आणि पुणे शहरात 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,090 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,69,190 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,26,890 रुपये आहे. तर चेन्नई आणि नागपूर शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,090 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,69,190 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,26,890 रुपये आहे.

Economic Survey 2026: देशाची सामाजिक सुरक्षा भक्कम; पेन्शन आणि विमा कव्हरेजमध्ये मोठी झेप

दिल्ली आणि चंदीगड शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,240 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,69,340 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,27,040 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,120 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,69,220 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,26,920 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,140 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,69,240 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,26,940 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
चेन्नई ₹1,55,090 ₹1,69,190 ₹1,26,890
बंगळुरु ₹1,55,090 ₹1,69,190 ₹1,26,890
पुणे ₹1,55,090 ₹1,69,190 ₹1,26,890
केरळ ₹1,55,090 ₹1,69,190 ₹1,26,890
कोलकाता ₹1,55,090 ₹1,69,190 ₹1,26,890
मुंबई ₹1,55,090 ₹1,69,190 ₹1,26,890
नागपूर ₹1,55,090 ₹1,69,190 ₹1,26,890
हैद्राबाद ₹1,55,090 ₹1,69,190 ₹1,26,890
चंदीगड ₹1,55,240 ₹1,69,340 ₹1,27,040
दिल्ली ₹1,55,240 ₹1,69,340 ₹1,27,040
लखनौ ₹1,55,240 ₹1,69,340 ₹1,27,040
जयपूर ₹1,55,240 ₹1,69,340 ₹1,27,040
नाशिक ₹1,55,120 ₹1,69,220 ₹1,26,920
सुरत ₹1,55,140 ₹1,69,240 ₹1,26,940

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Web Title: What is the gold and silver rate in india at 31 january 2026 gold and silver rate news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 31, 2026 | 08:11 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Todays Gold-Silver Price: सोनं लवकरच पार करणार 2 लाख रुपयांचा टप्पा, चांदीही गगनाला भिडली
1

Todays Gold-Silver Price: सोनं लवकरच पार करणार 2 लाख रुपयांचा टप्पा, चांदीही गगनाला भिडली

Todays Gold-Silver Price: चांदी ४ लाखांच्या पार! चांदी- सोन्याने गाठले नवे उच्चांक
2

Todays Gold-Silver Price: चांदी ४ लाखांच्या पार! चांदी- सोन्याने गाठले नवे उच्चांक

Todays Gold-Silver Price: 24 तासांत 10 हजार रुपयांनी वाढले चांदीचे दर! 24 कॅरेट सोन्यासाठी मोजावे लागणार इतके रुपये
3

Todays Gold-Silver Price: 24 तासांत 10 हजार रुपयांनी वाढले चांदीचे दर! 24 कॅरेट सोन्यासाठी मोजावे लागणार इतके रुपये

Todays Gold-Silver Price: सोन्याचे दर गगनाला भिडले, चांदीही चमकली! वाचा तुमच्या शहरातील आजचे भाव
4

Todays Gold-Silver Price: सोन्याचे दर गगनाला भिडले, चांदीही चमकली! वाचा तुमच्या शहरातील आजचे भाव

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
भांडुपनंतर रेल्वे प्रवासादरम्यान पुन्हा हल्ला; लोकलमधून तिघांना धावत्या रेल्वेतून ढकलले

भांडुपनंतर रेल्वे प्रवासादरम्यान पुन्हा हल्ला; लोकलमधून तिघांना धावत्या रेल्वेतून ढकलले

Jan 31, 2026 | 08:11 AM
Todays Gold-Silver Price: काय आहेत आजचे सोन्या – चांदीचे दर? सविस्तर जाणून घ्या एका क्लिकवर

Todays Gold-Silver Price: काय आहेत आजचे सोन्या – चांदीचे दर? सविस्तर जाणून घ्या एका क्लिकवर

Jan 31, 2026 | 08:11 AM
सुनेत्रा पवार होणार राज्याच्या उपमुख्यमंत्री; आज होणार शपथविधी सोहळा?

सुनेत्रा पवार होणार राज्याच्या उपमुख्यमंत्री; आज होणार शपथविधी सोहळा?

Jan 31, 2026 | 07:11 AM
Budh Nakshatra Gochar: बुध करणार धनिष्ठा नक्षत्रात प्रवेश, या राशीच्या लोकांना मिळणार अपाट संपत्ती

Budh Nakshatra Gochar: बुध करणार धनिष्ठा नक्षत्रात प्रवेश, या राशीच्या लोकांना मिळणार अपाट संपत्ती

Jan 31, 2026 | 07:05 AM
गंभीर आजारांना एकटा पुरून उरेल तुमचा रोजचा व्यायाम! आरोग्य सल्लागारांनी सांगितले असे फायदे जे वाचून तुम्हीही थक्क व्हाल

गंभीर आजारांना एकटा पुरून उरेल तुमचा रोजचा व्यायाम! आरोग्य सल्लागारांनी सांगितले असे फायदे जे वाचून तुम्हीही थक्क व्हाल

Jan 31, 2026 | 06:15 AM
थायरॉईड विकारांचे प्रमाण पुरुष व तरुणांमध्ये का वाढतेय? नागरिकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम

थायरॉईड विकारांचे प्रमाण पुरुष व तरुणांमध्ये का वाढतेय? नागरिकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम

Jan 31, 2026 | 04:15 AM
‘AI’च्या गैरवापरातून वाघाच्या अफवेने खळबळ; व्हिडिओ सायबर क्राईमकडे सुपूर्द

‘AI’च्या गैरवापरातून वाघाच्या अफवेने खळबळ; व्हिडिओ सायबर क्राईमकडे सुपूर्द

Jan 31, 2026 | 02:35 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
नेरूरमध्ये महायुतीला ग्रामविकास आघाडीचे आव्हान, शिवसेनेचा नेरुर पंचक्रोशी ग्रामविकास आघाडीला पाठिंबा

नेरूरमध्ये महायुतीला ग्रामविकास आघाडीचे आव्हान, शिवसेनेचा नेरुर पंचक्रोशी ग्रामविकास आघाडीला पाठिंबा

Jan 30, 2026 | 04:46 PM
Gondia : गोंदियात चोरांची टोळी सीसीटीव्हीत कैद, 1.86 लाखांचा ऐवज लंपास

Gondia : गोंदियात चोरांची टोळी सीसीटीव्हीत कैद, 1.86 लाखांचा ऐवज लंपास

Jan 30, 2026 | 04:38 PM
Khalapur : आत्करगाव जिल्हा परिषद गटात राष्ट्रवादीचा साधेपणाने प्रचार

Khalapur : आत्करगाव जिल्हा परिषद गटात राष्ट्रवादीचा साधेपणाने प्रचार

Jan 30, 2026 | 04:31 PM
उल्हासनगर महापालिका महापौर पदासाठी शिवसेना शिंदे गटाची अश्विनी निकम यांची उमेदवारी

उल्हासनगर महापालिका महापौर पदासाठी शिवसेना शिंदे गटाची अश्विनी निकम यांची उमेदवारी

Jan 30, 2026 | 04:11 PM
Mira Bhayandar : मिरा-भाईंदर महापालिकेत भाजपाची महापौर-उपमहापौर पदांसाठी नावे जाहीर

Mira Bhayandar : मिरा-भाईंदर महापालिकेत भाजपाची महापौर-उपमहापौर पदांसाठी नावे जाहीर

Jan 30, 2026 | 03:52 PM
Smita Patil : अजित दादा गेले अन्…आर.आर. आबांच्या कन्येचा कंठ दाटून आला..!

Smita Patil : अजित दादा गेले अन्…आर.आर. आबांच्या कन्येचा कंठ दाटून आला..!

Jan 30, 2026 | 03:46 PM
Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!

Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!

Jan 29, 2026 | 07:59 PM