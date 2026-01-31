WPL 2026 : गुजरातने मुंबईला हरवून एलिमिनेटरमध्ये केला प्रवेश, 11 धावांनी मिळवला विजय! हरमनची खेळी व्यर्थ

Mumbai Indians W vs Gujarat Giants W : महिला प्रीमियर लीग २०२६ चा १६ वा सामना मुंबई इंडियन्स आणि गुजरात जायंट्स यांच्यात खेळला गेला. गुजरातने प्रथम फलंदाजी करत १६७ धावा केल्या. सर्व फलंदाजांनी टप्प्याटप्प्याने धावा केल्या. अॅशले गार्डनरने सर्वाधिक धावा केल्या, जरी ती अर्धशतक झळकावू शकली नाही. लक्ष्याचा पाठलाग करताना, मुंबईने खराब कामगिरी केली आणि गुजरातने ११ धावांनी विजय मिळवला आणि एलिमिनेटरमध्ये आपले स्थान निश्चित केले. मुंबईसाठी हरमनप्रीत कौरने नाबाद अर्धशतक झळकावले, परंतु तिचा डाव व्यर्थ गेला.
डावाची सुरुवात करताना बेथ मुनीने ८ चेंडूत ५ धावा केल्या. सोफी डेव्हाईननेही २१ चेंडूत २५ धावा केल्या. अनुष्का शर्मानेही ३१ चेंडूत ३३ धावा केल्या. अॅशले गार्डनरने २८ चेंडूत ४६ धावा केल्या, त्यात ७ चौकार आणि १ षटकार मारला. जॉर्जिया वेअरहॅमनेही २६ चेंडूत ४४ धावांचे योगदान दिले. अॅशले गार्डनरने गुजरातविरुद्ध सर्वाधिक धावा केल्या. मुंबईकडून अमेलिया केरने ४ षटकात ४० धावा देत २ बळी घेतले. नताली शेव्ह ब्रंटने १ बळी आणि शबनीम इस्माइलने १ बळी घेतला.
मुंबईची सुरुवात खराब झाली. हेली मॅथ्यूजने ८ चेंडूत ६ धावा केल्या. सजीवना सजनाने २५ चेंडूत २६ धावा केल्या. हरमनप्रीत कौरने ४८ चेंडूत ८ चौकार आणि ६ षटकारांसह नाबाद ८२ धावा केल्या. अमेलिया केरने १६ चेंडूत २० धावा केल्या. मुंबईला २० षटकांत ७ गडी गमावून फक्त १५६ धावा करता आल्या. गुजरातकडून सोफी डेव्हाईनने चार षटकांत दोन बळी घेतले, तर जॉर्जिया वेअरहॅमनेही दोन बळी घेतले. दोघांनीही उत्तम गोलंदाजी केली.
A 𝙜𝙞𝙖𝙣𝙩 jump into the playoffs! 🧡 Ashleigh Gardner-led @Giant_Cricket are heading to the #Eliminator 👏 Updates ▶️ https://t.co/0ABkT4KS2M #TATAWPL | #ClaimTheCrown | #GGvMI pic.twitter.com/fzoWFiDznG — Women’s Premier League (WPL) (@wplt20) January 30, 2026
गुजरातच्या गोलंदाजांनी आणि धारदार क्षेत्ररक्षणाने त्यांच्या विजयात मोठी भूमिका बजावली. सोफी डेव्हाईनने शानदार गोलंदाजी केली, ४ षटकांत फक्त २३ धावा देत २ बळी घेतले. तिने अव्वल क्रमांकाच्या फलंदाज हेली मॅथ्यूज आणि नॅट सायव्हर-ब्रंट यांना बाद केले. अॅशले गार्डनरने शेवटच्या षटकात २६ धावांचे रक्षण करताना प्रशंसनीय कामगिरी केली. तिने पूनम खेमनारची विकेट घेत मुंबईच्या उर्वरित आशा संपुष्टात आणल्या. जॉर्जिया वेअरहॅमने अमेलिया केर (२५ धावा) ची महत्त्वपूर्ण विकेट घेत मुंबईची भागीदारी मोडली, जी सामन्याचा टर्निंग पॉइंट ठरली. या पराभवानंतरही, स्पर्धेत मुंबई इंडियन्सच्या आशा पूर्णपणे संपलेल्या नाहीत.