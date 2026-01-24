Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Sony चा हटके प्रयोग! कंपनीने लाँच केले क्लिप स्टाईलवाले ईयरबड्स; तब्बल 37 तासांची बॅटरी लाईफ आणि बरंच काही… वाचा किंमत

Sony LinkBuds Clip Earbuds: Sony LinkBuds Clip मध्ये IPX4 वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग आहे. नवीन ईयरबड्स 360 Reality Audio आणि बॅकग्राउंड म्यूझिक इफेक्टला सपोर्ट करतात. यामध्ये क्विक एक्सेस फीचर्स आणि सीन-बेस्ड लिसनिंग आहे.

Updated On: Jan 24, 2026 | 02:00 PM
  • सोनी लिंकबड्स क्लिपमध्ये ओपन-ईयर क्लिप डिझाईनचा वापर
  • नवीन ईयरबड्स बॅकग्राउंड म्यूझिक इफेक्टला देखील सपोर्ट करतात
  • एकाच वेळी दोन डिव्हाईस पेअर करण्याची सुविधा
Sony LinkBuds Clip निवडक नॉर्थ अमेरिकन देशांमध्ये लाँच करण्यात आले आहे. हे ओपन-ईयर, क्लिप-स्टाइल ट्रू वायरलेस ईयरबड्स आहेत. यूजर्सना त्यांच्या आजूबाजूच्या परिसरात काय सुरु आहे, याबाबत सर्तकता बाळगून गाणी ऐकण्यासाठी हे ईअरबड्स डिझाईन करण्यात आले आहेत. नेहमी चालू असणारे ओपन डिझाईन ईयर कॅनालला ब्लॉक होण्यापासून वाचवते. ज्यामुळे ट्रॅफीक आणि आजूबाजूचा इतर आवाज सतत ऐकू येतो. C-शेप वाले क्लिप कानाच्या बाहेरील बाजूला फीट होतात आणि याचा उद्देश वेगवेगळ्या ईयर शेपमध्ये सिक्योर फिट देणे असा आहे. याशिवाय तुम्ही जर हे डिव्हाईस दिर्घकाळ कानात घातले तरी थकवा जाणवत नाही. तसेच, रिमूवेबल फिटिंग कुशन यूजर्सना एवरीडे मूव्हमेंट आणि व्यायामादरम्यान स्टेबिलिटीला फाइन-ट्यून करण्याची सुविधा देखील देते.

दमदार फीचर्ससह Moto Watch भारतात लाँच! अ‍ॅडवांस्ड स्लीप ट्रॅकर आणि OLED डिस्प्लेने सुसज्ज, इतकी आहे किंमत

Sony LinkBuds Clip ची किंमत आणि उपलब्धता

सोनी लिंकबड्स क्लिपची किंमत अमेरिकेत $229.99 म्हणजेच सुमारे 21,100 रुपये आणि कॅनाडामध्ये CAD 299.99 म्हणजेच सुमारे 19,900 रुपये आहे. कंपनीची अधिकृत वेबसाईट, अ‍ॅमेझॉन, बेस्ट बाय आणि इतर अधिकृत किरकोळ विक्रेत्यांकडून विक्रीसाठी उपलब्ध. हे ईयरबड्स ब्लैक, ग्रेज, ग्रीन आणि लॅवेंडर कलर ऑप्शनमध्ये सादर करण्यात आले आहे. ऑप्शनल केस कवर आणि फिटिंग कुशन जास्तीचे $24.99 म्हणजेच सुमारे 2,300 रुपये खर्च करून कोरल, ग्रीन, ब्लू, लॅवेंडर आणि ब्लॅक कलर ऑप्शनमध्ये उपलब्ध आहे.  (फोटो सौजन्य – X) 

Sony LinkBuds Clip चे फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स

सोनी लिंकबड्स क्लिपमध्ये ओपन-ईयर क्लिप डिझाईनचा वापर करण्यात आला आहे. यामुळे ईयर कॅनालवर थेट दबाव पडत नाही. हे ईयरबड्स हलके आहेत आणि संपूर्ण दिवस वापरण्यासाठी डिझाईन करण्यात आले आहेत. यामध्ये IPX4 वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग आहे, ज्यामुळे घाम आणि पाऊसापासून सुरक्षा मिळते. ऑडियोसाठी, सोनी लिंकबड्स क्लिप ईयरबड्समध्ये 10mm ड्राइवर्सचा वापर करण्यात आला आहे आणि हे SBC आणि AAC ब्लूटूथ कोडेकला सपोर्ट करतात. यामध्ये सोनीच्या DSEE अपस्केलिंग टेक्नोलॉजी आणि 10-बँड इक्वलाइजरचा सपोर्ट देखील देण्यात आला आहे, ज्याला सोनी साउंड कनेक्ट अ‍ॅपद्वारे अ‍ॅडजस्ट केले जाऊ शकते.

कंपनीने लाँच केलेले नवीन ईयरबड्स 360 Reality Audio आणि बॅकग्राउंड म्यूझिक इफेक्टला देखील सपोर्ट करते. यामध्ये तीन लिसनिंग मोड उपलब्ध आहेत. ज्यामध्ये एक स्टँडर्ड मोड, स्पष्ट आवाजासाठी वॉयस बूस्ट मोड आणि साउंड लीकेज रिडक्शन मोड समाविष्ट आहे. सोनी लिंकबड्स क्लिपवर कॉल क्वालिटी बोन कंडक्शन सेंसर आणि AI-बेस्ड नॉइज रिडक्शनद्वारे मॅनेज केले जाऊ शकते. ज्यामुळे गोंधळ असलेल्या ठिकाणी देखील स्पष्टपणे ऐकू येते. यामध्ये टच कंट्रोल बिल्ट-इन आहे, यासोबतच क्विक एक्सेस फीचर्स आणि सीन-बेस्ड लिसनिंग देखील आहे, जे आजूबाजूच्या वातावरणानुसार साउंड एडजस्ट करते.

TikTok Is Backed: अमेरिकेत या सोशल मीडिया अ‍ॅपची पुन्हा एंट्री! या व्यक्तीच्या हाती दिली सिईओ पदाची कमान, काय आहे कंपनीचा प्लॅन?

कनेक्टिविटी ब्लूटूथ वर्जन 5.3 द्वारे होते, ज्यामध्ये मल्टीपॉइंट कनेक्शनला सपोर्ट करते. जे एकाच वेळी दोन डिव्हाईस पेअर करण्याची सुविधा देते. कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, ईयरबड्सची बॅटरी लाईफ 9 तासांपर्यंत प्लेबॅक ऑफर करते. यासोबतच चार्जिंग केससह डिव्हाईस 37 तासांची बॅटरी लाईफ ऑफर करते. क्विक चार्ज फीचर फक्त तीन मिनिटांत एक तास वापरण्याचा दावा केला जातो. चार्जिंग केसमध्ये USB टाइप-सी पोर्ट आहे.

Published On: Jan 24, 2026 | 02:00 PM

