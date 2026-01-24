Sony चा हटके प्रयोग! कंपनीने लाँच केले क्लिप स्टाईलवाले ईयरबड्स; तब्बल 37 तासांची बॅटरी लाईफ आणि बरंच काही... वाचा किंमत

दमदार फीचर्ससह Moto Watch भारतात लाँच! अॅडवांस्ड स्लीप ट्रॅकर आणि OLED डिस्प्लेने सुसज्ज, इतकी आहे किंमत
सोनी लिंकबड्स क्लिपची किंमत अमेरिकेत $229.99 म्हणजेच सुमारे 21,100 रुपये आणि कॅनाडामध्ये CAD 299.99 म्हणजेच सुमारे 19,900 रुपये आहे. कंपनीची अधिकृत वेबसाईट, अॅमेझॉन, बेस्ट बाय आणि इतर अधिकृत किरकोळ विक्रेत्यांकडून विक्रीसाठी उपलब्ध. हे ईयरबड्स ब्लैक, ग्रेज, ग्रीन आणि लॅवेंडर कलर ऑप्शनमध्ये सादर करण्यात आले आहे. ऑप्शनल केस कवर आणि फिटिंग कुशन जास्तीचे $24.99 म्हणजेच सुमारे 2,300 रुपये खर्च करून कोरल, ग्रीन, ब्लू, लॅवेंडर आणि ब्लॅक कलर ऑप्शनमध्ये उपलब्ध आहे. (फोटो सौजन्य – X)
सोनी लिंकबड्स क्लिपमध्ये ओपन-ईयर क्लिप डिझाईनचा वापर करण्यात आला आहे. यामुळे ईयर कॅनालवर थेट दबाव पडत नाही. हे ईयरबड्स हलके आहेत आणि संपूर्ण दिवस वापरण्यासाठी डिझाईन करण्यात आले आहेत. यामध्ये IPX4 वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग आहे, ज्यामुळे घाम आणि पाऊसापासून सुरक्षा मिळते. ऑडियोसाठी, सोनी लिंकबड्स क्लिप ईयरबड्समध्ये 10mm ड्राइवर्सचा वापर करण्यात आला आहे आणि हे SBC आणि AAC ब्लूटूथ कोडेकला सपोर्ट करतात. यामध्ये सोनीच्या DSEE अपस्केलिंग टेक्नोलॉजी आणि 10-बँड इक्वलाइजरचा सपोर्ट देखील देण्यात आला आहे, ज्याला सोनी साउंड कनेक्ट अॅपद्वारे अॅडजस्ट केले जाऊ शकते.
कंपनीने लाँच केलेले नवीन ईयरबड्स 360 Reality Audio आणि बॅकग्राउंड म्यूझिक इफेक्टला देखील सपोर्ट करते. यामध्ये तीन लिसनिंग मोड उपलब्ध आहेत. ज्यामध्ये एक स्टँडर्ड मोड, स्पष्ट आवाजासाठी वॉयस बूस्ट मोड आणि साउंड लीकेज रिडक्शन मोड समाविष्ट आहे. सोनी लिंकबड्स क्लिपवर कॉल क्वालिटी बोन कंडक्शन सेंसर आणि AI-बेस्ड नॉइज रिडक्शनद्वारे मॅनेज केले जाऊ शकते. ज्यामुळे गोंधळ असलेल्या ठिकाणी देखील स्पष्टपणे ऐकू येते. यामध्ये टच कंट्रोल बिल्ट-इन आहे, यासोबतच क्विक एक्सेस फीचर्स आणि सीन-बेस्ड लिसनिंग देखील आहे, जे आजूबाजूच्या वातावरणानुसार साउंड एडजस्ट करते.
कनेक्टिविटी ब्लूटूथ वर्जन 5.3 द्वारे होते, ज्यामध्ये मल्टीपॉइंट कनेक्शनला सपोर्ट करते. जे एकाच वेळी दोन डिव्हाईस पेअर करण्याची सुविधा देते. कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, ईयरबड्सची बॅटरी लाईफ 9 तासांपर्यंत प्लेबॅक ऑफर करते. यासोबतच चार्जिंग केससह डिव्हाईस 37 तासांची बॅटरी लाईफ ऑफर करते. क्विक चार्ज फीचर फक्त तीन मिनिटांत एक तास वापरण्याचा दावा केला जातो. चार्जिंग केसमध्ये USB टाइप-सी पोर्ट आहे.