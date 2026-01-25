Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • India »
  • Republic Day 2026 On The Eve Of Republic Day 982 Personnel Were Honored With Gallantry And Service Medals

Republic Day 2026: प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला ९८२ कर्मचाऱ्यांचा शौर्य आणि सेवा पदकांनी सन्मान

राज्यानुसार विचार करता, जम्मू आणि काश्मीर पोलिसांना सर्वाधिक ३३ शौर्य पदके मिळाली आहेत. त्यानंतर महाराष्ट्र पोलिसांना ३१, उत्तर प्रदेश पोलिसांना १८ आणि दिल्ली पोलिसांना १४ पदके मिळाली आहेत

Updated On: Jan 25, 2026 | 03:35 PM
Republic Day 2026 Marathi,26 Republic Day gallantry and service medals

Republic Day 2026: प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला ९८२ कर्मचाऱ्यांचा शौर्य आणि सेवा पदकांनी सन्मान

Follow Us:
Follow Us:
  • पोलिस, अग्निशमन सेवा, गृहरक्षक दल, नागरी संरक्षण (HG&CD) तसेच सुधारात्मक सेवांतील एकूण ९८२ कर्मचाऱ्यांना शौर्य आणि सेवा पदकांनी सन्मानित
  • १२५ शौर्य पदकांपैकी ४५ पदके जम्मू आणि काश्मीरमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांना
  • जम्मू आणि काश्मीर पोलिसांना सर्वाधिक ३३ शौर्य पदके मिळाली आहेत. त्यानंतर महाराष्ट्र पोलिसांना ३१, उत्तर प्रदेश पोलिसांना १८ आणि दिल्ली पोलिसांना १४ पदके मिळाली
New Delhi : यंदाच्या म्हणजेच २०२६ च्या प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला पोलिस, अग्निशमन सेवा, गृहरक्षक दल, नागरी संरक्षण (HG&CD) तसेच सुधारात्मक सेवांतील एकूण ९८२ कर्मचाऱ्यांना शौर्य आणि सेवा पदकांनी सन्मानित करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारच्या वतीने आज ( २५ जानेवारी २०२६) जारी करण्यात आलेल्या अधिकृत निवेदनानुसार, यामध्ये १२५ जणांना शौर्य पदक (GM) प्रदान करण्यात येणार आहे. एकूण १२५ शौर्य पदकांपैकी (GM) अनुक्रमे १२१ पोलिस कर्मचाऱ्यांना आणि ०४ अग्निशमन सेवा कर्मचाऱ्यांना शौर्य पदके (GM) प्रदान करण्यात आली आहेत.

शौर्य पदक हे जीवित व मालमत्तेचे संरक्षण, गुन्हेगारीला आळा घालणे अथवा गुन्हेगारांना अटक करताना दाखवलेल्या शौर्यासाठी दिले जाते. संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कर्तव्यस्वरूपानुसार आणि जोखमीचे मूल्यांकन करून ही पदके जाहीर केली जातात. १२५ शौर्य पदकांपैकी ४५ पदके जम्मू आणि काश्मीरमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांना मिळाली असून, ही संख्या सर्वाधिक आहे. त्याखालोखाल डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकी प्रभावाखालील भागांतील ३५, ईशान्य भारतातील ५ आणि इतर प्रदेशांतील ४० कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.

नरेंद्र मोदींनंतर कोण होणार पंतप्रधान? नितीन नबीन राजकारणाच्या पटलावरचे ठरणार प्यादे की वजीर?

राज्यानुसार विचार करता, जम्मू आणि काश्मीर पोलिसांना सर्वाधिक ३३ शौर्य पदके मिळाली आहेत. त्यानंतर महाराष्ट्र पोलिसांना ३१, उत्तर प्रदेश पोलिसांना १८ आणि दिल्ली पोलिसांना १४ पदके मिळाली आहेत. केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलांमध्ये (CAPF) केवळ सीआरपीएफला १२ शौर्य पदके मिळाली आहेत. याशिवाय, १०१ कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रपतींचे विशिष्ट सेवा पदक (PSM) आणि ७५६ कर्मचाऱ्यांना मेरिटोरियस सर्व्हिस मेडल (MSM) प्रदान करण्यात आले आहे. राष्ट्रपती पदक हे सेवेतील अपवादात्मक विशिष्टतेसाठी, तर मेरिटोरियस सर्व्हिस मेडल हे कर्तव्यनिष्ठा, साधनसंपन्नता आणि उत्कृष्ट सेवेसाठी दिले जाते.

एकूण ९८२ कर्मचाऱ्यांचा सन्मान

राष्ट्रपतींचे विशिष्ट सेवा पदक (PSM) अपवादात्मक विशिष्ट सेवेसाठी दिले जाते आणि मेरिटोरियस सर्व्हिस मेडल (MSM) हे साधनसंपन्नता आणि कर्तव्यनिष्ठेने वैशिष्ट्यीकृत मौल्यवान सेवेसाठी दिले जाते. प्रेस रिलीजनुसार, राष्ट्रपती पदक (PSM) सेवेतील अपवादात्मक विशिष्टतेसाठी दिले जाते, तर मेरिटोरियस सर्व्हिस पुरस्कार उत्कृष्ट सेवेसाठी दिला जातो. १२५ कर्मचाऱ्यांना शौर्य पदक (GM), १०१ जणांना राष्ट्रपती पदक (PSM) आणि ७५६ जणांना विशिष्ट सेवा पदक (MSM) प्रदान करण्यात आले.

Delhi NCR Weather : दिल्लीत एक दिवस झालेल्या पावसाने प्रदुषण विरले; 100 दिवसांनंतर, AQI 151 वर

सेवा पदके

विशिष्ट सेवेसाठी राष्ट्रपती पदक (PSM) हे सेवेतील विशेष उल्लेखनीय कामगिरीसाठी दिले जाते आणि कर्तव्यनिष्ठेने दर्शविलेल्या मौल्यवान सेवेसाठी मेरिटोरियस सर्व्हिस पदक (MSM) प्रदान केले जाते.

विशिष्ट सेवेसाठी एकूण १०१ राष्ट्रपती पदकांपैकी (PSM) ८९ पोलीस सेवेला, ०५ अग्निशमन सेवेला, ०३ नागरी संरक्षण आणि गृहरक्षक सेवेला आणि ०४ सुधारात्मक सेवांना प्रदान करण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे, गुणवत्तापूर्ण सेवेसाठी (MSM) एकूण ७५६ पदकांपैकी (MSM) ६६४ पोलीस सेवेला, ३४ अग्निशमन सेवेला, ३३ नागरी संरक्षण आणि गृहरक्षक सेवेला आणि २५ सुधारात्मक सेवांना प्रदान करण्यात आले आहेत.

 

 

Web Title: Republic day 2026 on the eve of republic day 982 personnel were honored with gallantry and service medals

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 25, 2026 | 03:35 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पुण्यात प्रजासत्ताक दिनाचा उत्साह; स्वदेशी शस्त्रास्त्र प्रदर्शनातून पुणेकरांनी अनुभवले भारतीय सैन्याचे सामर्थ्य
1

पुण्यात प्रजासत्ताक दिनाचा उत्साह; स्वदेशी शस्त्रास्त्र प्रदर्शनातून पुणेकरांनी अनुभवले भारतीय सैन्याचे सामर्थ्य

२६ जानेवारीला लहान मुलांच्या भाषणासाठी ‘हे’ प्रभावी मुद्दे, ५ मिनिटांचे भाषण ऐकून सारेच करतील कौतुक
2

२६ जानेवारीला लहान मुलांच्या भाषणासाठी ‘हे’ प्रभावी मुद्दे, ५ मिनिटांचे भाषण ऐकून सारेच करतील कौतुक

२६ जानेवारीचा दिवस गोड बनवायचाय? तर मग घरी बनवा मऊसूत ‘गाजर पाक’, झटपट तयार होते रेसिपी
3

२६ जानेवारीचा दिवस गोड बनवायचाय? तर मग घरी बनवा मऊसूत ‘गाजर पाक’, झटपट तयार होते रेसिपी

छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानावर प्रजासत्ताक दिनाच्या मुख्य शासकीय समारंभाची रंगीत तालीम
4

छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानावर प्रजासत्ताक दिनाच्या मुख्य शासकीय समारंभाची रंगीत तालीम

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Republic Day 2026: प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला ९८२ कर्मचाऱ्यांचा शौर्य आणि सेवा पदकांनी सन्मान

Republic Day 2026: प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला ९८२ कर्मचाऱ्यांचा शौर्य आणि सेवा पदकांनी सन्मान

Jan 25, 2026 | 03:35 PM
वसई-विरारमध्ये राजकीय खळबळ: भाजप नगरसेवकाच्या ‘त्या’ वक्तव्यामुळे AIMIM आक्रमक!

वसई-विरारमध्ये राजकीय खळबळ: भाजप नगरसेवकाच्या ‘त्या’ वक्तव्यामुळे AIMIM आक्रमक!

Jan 25, 2026 | 03:31 PM
SEBI Approves 12 IPOs: SEBI कडून 12 IPO ला हिरवा कंदील; गुंतवणूकदारांसाठी मोठी संधी

SEBI Approves 12 IPOs: SEBI कडून 12 IPO ला हिरवा कंदील; गुंतवणूकदारांसाठी मोठी संधी

Jan 25, 2026 | 03:29 PM
Kalyan: ठाकरे गटात खळबळ! दोन नगरसेवक ‘बेपत्ता’; शहरात लागले ‘मिसिंग’ पोस्टर्स

Kalyan: ठाकरे गटात खळबळ! दोन नगरसेवक ‘बेपत्ता’; शहरात लागले ‘मिसिंग’ पोस्टर्स

Jan 25, 2026 | 03:27 PM
Beed Crime: पत्नीवर संशय, काठीने केली बेदम मारहाण; हार्ट अटॅकने मृत्यू झाल्याचा केला बनाव

Beed Crime: पत्नीवर संशय, काठीने केली बेदम मारहाण; हार्ट अटॅकने मृत्यू झाल्याचा केला बनाव

Jan 25, 2026 | 03:23 PM
हेल्दी पण टेस्टी रेसिपी! सकाळचा नाश्ता होईल आणखीन मजेदार, थंडीत घरी बनवा गुजराती स्टाईल ‘मेथी थेपला’

हेल्दी पण टेस्टी रेसिपी! सकाळचा नाश्ता होईल आणखीन मजेदार, थंडीत घरी बनवा गुजराती स्टाईल ‘मेथी थेपला’

Jan 25, 2026 | 03:23 PM
आयसीसीने बांगलादेशवर भेदभावाचा आरोप…ऑस्ट्रेलियन दिग्गज खेळाडूच्या वक्तव्यावर शाहिद आफ्रिदीचा पाठिंबा! आरोप प्रत्यारोपाचा ड्रामा

आयसीसीने बांगलादेशवर भेदभावाचा आरोप…ऑस्ट्रेलियन दिग्गज खेळाडूच्या वक्तव्यावर शाहिद आफ्रिदीचा पाठिंबा! आरोप प्रत्यारोपाचा ड्रामा

Jan 25, 2026 | 03:16 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kisan Sabha Protest : “शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावा”; नाशिकमधील हजारो आंदोलनकर्ते मुंबईकडे होणार रवाना

Kisan Sabha Protest : “शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावा”; नाशिकमधील हजारो आंदोलनकर्ते मुंबईकडे होणार रवाना

Jan 24, 2026 | 07:59 PM
Raigad ZP Election : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी आमदार महेंद्र थोरवेंच्या हस्ते फुटला प्रचाराचा नारळ

Raigad ZP Election : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी आमदार महेंद्र थोरवेंच्या हस्ते फुटला प्रचाराचा नारळ

Jan 24, 2026 | 07:50 PM
Pune : “जिथे अध्यात्म तिथे स्वच्छतेची आणि पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारीही तितकीच मोठी”; निलेश लंके यांचं वक्तव्य

Pune : “जिथे अध्यात्म तिथे स्वच्छतेची आणि पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारीही तितकीच मोठी”; निलेश लंके यांचं वक्तव्य

Jan 24, 2026 | 07:25 PM
Mira Bhayandar : मराठी अस्मितेचा मुद्दा पेटला, मनसे-मराठी एकीकरण समिती एकत्र, भाजप-शिवसेनेची पाठराखण

Mira Bhayandar : मराठी अस्मितेचा मुद्दा पेटला, मनसे-मराठी एकीकरण समिती एकत्र, भाजप-शिवसेनेची पाठराखण

Jan 24, 2026 | 04:00 PM
Amravati News : भातकुली तालुक्यातील निम्न पेढी सिंचन प्रकल्पाच्या कामावर गंभीर प्रश्न उपस्थित

Amravati News : भातकुली तालुक्यातील निम्न पेढी सिंचन प्रकल्पाच्या कामावर गंभीर प्रश्न उपस्थित

Jan 24, 2026 | 03:51 PM
Ahilyanagar Drugs : ड्रग्ज प्रकरणात अटक झालेल्या पोलिसामागे कोण? डॉ. सुजय विखे पाटील यांचा थेट सवाल

Ahilyanagar Drugs : ड्रग्ज प्रकरणात अटक झालेल्या पोलिसामागे कोण? डॉ. सुजय विखे पाटील यांचा थेट सवाल

Jan 24, 2026 | 03:42 PM
नालासोपाऱ्यात बेकायदेशीर गर्भपात केंद्र आणि औषध विक्री, 3 डॉक्टरांवर पालिकेने केला गुन्हा दाखल

नालासोपाऱ्यात बेकायदेशीर गर्भपात केंद्र आणि औषध विक्री, 3 डॉक्टरांवर पालिकेने केला गुन्हा दाखल

Jan 24, 2026 | 03:38 PM