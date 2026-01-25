Republic Day 2026: प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला ९८२ कर्मचाऱ्यांचा शौर्य आणि सेवा पदकांनी सन्मान

शौर्य पदक हे जीवित व मालमत्तेचे संरक्षण, गुन्हेगारीला आळा घालणे अथवा गुन्हेगारांना अटक करताना दाखवलेल्या शौर्यासाठी दिले जाते. संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कर्तव्यस्वरूपानुसार आणि जोखमीचे मूल्यांकन करून ही पदके जाहीर केली जातात. १२५ शौर्य पदकांपैकी ४५ पदके जम्मू आणि काश्मीरमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांना मिळाली असून, ही संख्या सर्वाधिक आहे. त्याखालोखाल डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकी प्रभावाखालील भागांतील ३५, ईशान्य भारतातील ५ आणि इतर प्रदेशांतील ४० कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.
राज्यानुसार विचार करता, जम्मू आणि काश्मीर पोलिसांना सर्वाधिक ३३ शौर्य पदके मिळाली आहेत. त्यानंतर महाराष्ट्र पोलिसांना ३१, उत्तर प्रदेश पोलिसांना १८ आणि दिल्ली पोलिसांना १४ पदके मिळाली आहेत. केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलांमध्ये (CAPF) केवळ सीआरपीएफला १२ शौर्य पदके मिळाली आहेत. याशिवाय, १०१ कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रपतींचे विशिष्ट सेवा पदक (PSM) आणि ७५६ कर्मचाऱ्यांना मेरिटोरियस सर्व्हिस मेडल (MSM) प्रदान करण्यात आले आहे. राष्ट्रपती पदक हे सेवेतील अपवादात्मक विशिष्टतेसाठी, तर मेरिटोरियस सर्व्हिस मेडल हे कर्तव्यनिष्ठा, साधनसंपन्नता आणि उत्कृष्ट सेवेसाठी दिले जाते.
राष्ट्रपतींचे विशिष्ट सेवा पदक (PSM) अपवादात्मक विशिष्ट सेवेसाठी दिले जाते आणि मेरिटोरियस सर्व्हिस मेडल (MSM) हे साधनसंपन्नता आणि कर्तव्यनिष्ठेने वैशिष्ट्यीकृत मौल्यवान सेवेसाठी दिले जाते. प्रेस रिलीजनुसार, राष्ट्रपती पदक (PSM) सेवेतील अपवादात्मक विशिष्टतेसाठी दिले जाते, तर मेरिटोरियस सर्व्हिस पुरस्कार उत्कृष्ट सेवेसाठी दिला जातो. १२५ कर्मचाऱ्यांना शौर्य पदक (GM), १०१ जणांना राष्ट्रपती पदक (PSM) आणि ७५६ जणांना विशिष्ट सेवा पदक (MSM) प्रदान करण्यात आले.
विशिष्ट सेवेसाठी राष्ट्रपती पदक (PSM) हे सेवेतील विशेष उल्लेखनीय कामगिरीसाठी दिले जाते आणि कर्तव्यनिष्ठेने दर्शविलेल्या मौल्यवान सेवेसाठी मेरिटोरियस सर्व्हिस पदक (MSM) प्रदान केले जाते.
विशिष्ट सेवेसाठी एकूण १०१ राष्ट्रपती पदकांपैकी (PSM) ८९ पोलीस सेवेला, ०५ अग्निशमन सेवेला, ०३ नागरी संरक्षण आणि गृहरक्षक सेवेला आणि ०४ सुधारात्मक सेवांना प्रदान करण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे, गुणवत्तापूर्ण सेवेसाठी (MSM) एकूण ७५६ पदकांपैकी (MSM) ६६४ पोलीस सेवेला, ३४ अग्निशमन सेवेला, ३३ नागरी संरक्षण आणि गृहरक्षक सेवेला आणि २५ सुधारात्मक सेवांना प्रदान करण्यात आले आहेत.