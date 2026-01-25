Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • India »
  • Government Announced 45 Padma Awards 2026 Raghuveer Khedkar Shrirang Lad Bhiklya Ladkya Dhinka

Padma Award 2026 : देशातील 45 मान्यवरांना पद्म पुरस्कार जाहीर; महाराष्ट्रातील चार भूमिपुत्रांचा समावेश, वाचा संपूर्ण यादी

Padma Award 2026 : २०२६ चे पद्म पुरस्कार जाहीर झाले आहेत आणि यावर्षी देशाने एकूण 45 जणांना पद्म पुरस्कार देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये चार महाराष्ट्रातील भूमि पुत्रांचा समावेश आहे.

Updated On: Jan 25, 2026 | 04:50 PM
Government announced 45 Padma Awards 2026 Raghuveer Khedkar Shrirang Lad Bhiklya Ladkya Dhinka

भारत सरकारने 45 पद्म पुरस्कार 2026 जाहीर केले आहे (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

Padma Award 2026 : मुंबई : येत्या 26 जानेवारी रोजी 77 वा प्रजासत्ताक दिन साजरा केला जाणार आहे. यानिमित्ताने राजधानी दिल्लीतील कर्तत्व पथावर जोरदार तयारी सुरु आहे. परेडच्या तालीम घेतल्या जात असून सर्वत्र उत्साहाचे वातावरण आहे. प्रजासत्ताक दिन जवळ येताच जाहीर होणाऱ्या पुरस्कारांकडे सर्वांचे लक्ष असते. याच पार्श्वभूमीवर पद्म पुरस्कार जाहीर करण्यात आले आहेत. प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने देशातील सर्वोत्तम काम करणाऱ्या सेविकांना यानिमित्ताने सन्मानित करण्यात येते आणि त्यांचा गौरव करण्यात येतो.

२०२६ चे पद्म पुरस्कार जाहीर झाले आहेत आणि यावर्षी देशाने अशा असाधारण नायकांना सन्मानित करण्याचा निर्णय घेतला आहे ज्यांनी शांतपणे समाजाची सेवा केली आहे. हे असे अज्ञात नायक आहेत ज्यांनी साहित्य, शिक्षण, वैद्यकीय, कला, समाजसेवा आणि लोककल्याण यासारख्या क्षेत्रांना आपले जीवन समर्पित केले आहे. सरकारने जाहीर केलेल्या यादीमध्ये पद्मश्रीने सन्मानित होणाऱ्या एकूण ४५ नायकांची नावे समाविष्ट आहेत. यामध्ये माजी बस कंडक्टर, लोककलाकार, डॉक्टर, शिक्षक आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांचा समावेश आहे.

हे देखील वाचा : घुसखोर खरंच कधी होणार का देशाबाहेर? नेत्यांच्या भाषणाला धार पण प्रत्यक्षात योजना काहीच नाही

पद्म पुरस्कार प्रजासत्ताक दिनी प्रदान केले जातात. यामध्ये साहित्य, शिक्षण, समाजसेवा, वैद्यकशास्त्र, कला आणि सार्वजनिक कल्याण यासारख्या क्षेत्रातील असंख्य व्यक्तींचा समावेश आहे. अंके गौडा व्यतिरिक्त, साहित्य आणि शिक्षणातील योगदानाबद्दल ब्रिजलाल भट्ट, बुधरी ताती, भगवानदास राईकवार, धार्मिक लाल चुन्नीलाल पंड्या, डॉ. श्याम सुंदर, चरण हेम्ब्रम आणि के. पंजानीवेल यांचा समावेश आहे.

हे देखील वाचा : बिहारच्या राजकारणात मोठा ट्वीस्ट! तेजस्वी यादव RJDचे नवीन कार्याध्यक्ष

महाराष्ट्रातील चार जणांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रातील 4 भूमीपुत्रांना पद्मश्री पुरस्काराने गौरविण्यात येणार आहे. त्यामध्ये, लोकनाट्य कलाकार रघुवीर खेडकर यांचाही समावेश आहे. लोककला, लोकनाट्य जपण्यात त्यांनी दिलेल्या योगदानाबद्दल त्यांचा सन्मान होत आहे. त्याचबरोबर कृषी क्षेत्रातील योगदानाबद्दल श्रीरंग लाड यांना यंदाच्या वर्षीचे पद्म पुरस्कार जाहीर झाले आहेत. यांसह पालघरमधील वारली संगीतकार भिकल्या लाडक्या ढिंका यांनाही पद्म पुरस्काराने गौरविण्यात येणार आहे. तसेच आर्मिदा फर्नांडीस यांना पुरस्कार देण्यात येणार आहे.

वाचा संपूर्ण पद्म पुरस्कार्थ्यांची यादी

  1. रघुवीर खेडकर (महाराष्ट्र)
  2. भिकल्या लडक्या धिंडा (महाराष्ट्र)
  3. श्रिरंग देवबा लाड (महाराष्ट्र)
  4. आर्मिदा फर्नांडीस (महाराष्ट्र)
  5. भगवंदास रायकर (मध्य प्रदेश)
  6. ब्रिज लाल भट्ट (जम्मू-कश्मीर)
  7. चरण हेम्ब्रम (ओडिशा)
  8. चिरंजी लाल यादव (उत्तर प्रदेश)
  9. डॉ. पद्मा गुरमेट (जम्मू-कश्मीर)
  10. कोल्लक्कयिल देवकी अम्मा जी (केरल)
  11. महेंद्र कुमार मिश्रा (ओडिशा)
  12. नरेश चंद्र देव वर्मा (त्रिपुरा)
  13. ओथूवर तिरुथानी (तमिलनाडु)
  14. रघुपत सिंह (उत्तर प्रदेश)
  15. राजस्तापति कालीअप्पा गौंडर (तमिलनाडु)
  16. सांग्युसांग एस. पोंगेनर (नागालैंड)
  17. थिरुवरूर बख्तवसलम (तमिलनाडु)
  18. अंके गौड़ा (कर्नाटक)
  19. डॉ. श्याम सुंदर (उत्तर प्रदेश)
  20. गफरुद्दीन मेवर्ती (राजस्थान)
  21. खेम राज सुंद्रीयाल (हरियाणा)
  22. मीर हाजीभाई कसामभाई (गुजरात)
  23. मोहन नगर (मध्य प्रदेश)
  24. नीलेश मंडलेवाला (गुजरात)
  25. आर एंड एस गोडबोले (छत्तीसगढ़)
  26. राम रेड्डी ममिडी (तेलंगाना)
  27. सिमांचल पात्रो (ओडिशा)
  28. सुरेश हनागवाड़ी (कर्नाटक)
  29. तेची गूबिन (अरुणाचल प्रदेश)
  30. युनम जत्रा सिंह (मणिपुर)
  31. बुधरी ताथी (छत्तीसगढ़)
  32. डॉ. कुमारासामी थंगाराज (तेलंगाना)
  33. डॉ. पुण्णियामूर्ति नटेासन (तमिलनाडु)
  34. हैली वॉर (मेघालय)
  35. इंदरजीत सिंह सिद्धू (चंडीगढ़)
  36. के. पाजनिवेल (पुडुचेरी)
  37. कैलाश चंद्र पंत (मध्य प्रदेश)
  38. नुरुद्दीन अहमद (असम)
  39. पोकीला लेकटेपी (असम)
  40. आर. कृष्णन (तमिलनाडु)
  41. एस. जी. सुशीलेम्मा (कर्नाटक)
  42. टागा राम भील (राजस्थान)
  43. विश्व बंधु (बिहार)
  44. धर्मिकलाल चूनीलाल पांड्या (गुजरात)
  45. शफी शौक़ (जम्मू-कश्मीर)

Web Title: Government announced 45 padma awards 2026 raghuveer khedkar shrirang lad bhiklya ladkya dhinka

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 25, 2026 | 04:50 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Republic Day 2026: पांढऱ्या शुभ्र साडीवर शोभून दिसतील ‘या’ रंगाचे आकर्षक ब्लाऊज, नेहमीपेक्षा दिसेल हटके लुक
1

Republic Day 2026: पांढऱ्या शुभ्र साडीवर शोभून दिसतील ‘या’ रंगाचे आकर्षक ब्लाऊज, नेहमीपेक्षा दिसेल हटके लुक

Republic Day 2026: प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला ९८२ कर्मचाऱ्यांचा शौर्य आणि सेवा पदकांनी सन्मान
2

Republic Day 2026: प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला ९८२ कर्मचाऱ्यांचा शौर्य आणि सेवा पदकांनी सन्मान

पुण्यात प्रजासत्ताक दिनाचा उत्साह; स्वदेशी शस्त्रास्त्र प्रदर्शनातून पुणेकरांनी अनुभवले भारतीय सैन्याचे सामर्थ्य
3

पुण्यात प्रजासत्ताक दिनाचा उत्साह; स्वदेशी शस्त्रास्त्र प्रदर्शनातून पुणेकरांनी अनुभवले भारतीय सैन्याचे सामर्थ्य

२६ जानेवारीला लहान मुलांच्या भाषणासाठी ‘हे’ प्रभावी मुद्दे, ५ मिनिटांचे भाषण ऐकून सारेच करतील कौतुक
4

२६ जानेवारीला लहान मुलांच्या भाषणासाठी ‘हे’ प्रभावी मुद्दे, ५ मिनिटांचे भाषण ऐकून सारेच करतील कौतुक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Padma Award 2026 : देशातील 45 मान्यवरांना पद्म पुरस्कार जाहीर; महाराष्ट्रातील चार भूमिपुत्रांचा समावेश, वाचा संपूर्ण यादी

Padma Award 2026 : देशातील 45 मान्यवरांना पद्म पुरस्कार जाहीर; महाराष्ट्रातील चार भूमिपुत्रांचा समावेश, वाचा संपूर्ण यादी

Jan 25, 2026 | 04:50 PM
कॅनडात गँगवॉरचा थरार! भारतीय वंशाच्या तरुणाची गोळ्या झाडून हत्या; प्रकरणाची चौकशी सुरु 

कॅनडात गँगवॉरचा थरार! भारतीय वंशाच्या तरुणाची गोळ्या झाडून हत्या; प्रकरणाची चौकशी सुरु 

Jan 25, 2026 | 04:34 PM
कराड ग्रामीण पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत ड्रग्ज निर्मितीचा संशय; विशेष पथकाची धडक कारवाई

कराड ग्रामीण पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत ड्रग्ज निर्मितीचा संशय; विशेष पथकाची धडक कारवाई

Jan 25, 2026 | 04:31 PM
घुसखोर खरंच कधी होणार का देशाबाहेर? नेत्यांच्या भाषणाला धार पण प्रत्यक्षात योजना काहीच नाही

घुसखोर खरंच कधी होणार का देशाबाहेर? नेत्यांच्या भाषणाला धार पण प्रत्यक्षात योजना काहीच नाही

Jan 25, 2026 | 04:20 PM
Ratnagiri : मैत्री असूनही संघर्ष अटळ! अलोरे गटात राष्ट्रवादीच्या विजयाचा दावा

Ratnagiri : मैत्री असूनही संघर्ष अटळ! अलोरे गटात राष्ट्रवादीच्या विजयाचा दावा

Jan 25, 2026 | 04:13 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगर महापालिकेच्या 68 नगरसेवकांचा सन्मान!

Ahilyanagar : अहिल्यानगर महापालिकेच्या 68 नगरसेवकांचा सन्मान!

Jan 25, 2026 | 04:07 PM
Kalyan : “पोलीसांनी जगायचं कसं?” कल्याण मारहाण प्रकरणावर पोलीस बॉईज संघटनेचा सवाल

Kalyan : “पोलीसांनी जगायचं कसं?” कल्याण मारहाण प्रकरणावर पोलीस बॉईज संघटनेचा सवाल

Jan 25, 2026 | 04:03 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : जनतेने उभे केले, जनताच निर्णय देईल, विनोद झगडे यांचा आत्मविश्वास

Ratnagiri : जनतेने उभे केले, जनताच निर्णय देईल, विनोद झगडे यांचा आत्मविश्वास

Jan 25, 2026 | 03:50 PM
Mumbai : मालाड रेल्वे स्थानक हादरले! शिक्षकाच्या हत्येप्रकरणी मुख्य आरोपी अटकेत

Mumbai : मालाड रेल्वे स्थानक हादरले! शिक्षकाच्या हत्येप्रकरणी मुख्य आरोपी अटकेत

Jan 25, 2026 | 03:43 PM
Murlidhar Mohol On Ajit Pawar : अजित पवारांना टोला, मावळात मुरलीधर मोहोळांनी फुंकले रणशिंग

Murlidhar Mohol On Ajit Pawar : अजित पवारांना टोला, मावळात मुरलीधर मोहोळांनी फुंकले रणशिंग

Jan 25, 2026 | 03:38 PM
वसई-विरारमध्ये राजकीय खळबळ: भाजप नगरसेवकाच्या ‘त्या’ वक्तव्यामुळे AIMIM आक्रमक!

वसई-विरारमध्ये राजकीय खळबळ: भाजप नगरसेवकाच्या ‘त्या’ वक्तव्यामुळे AIMIM आक्रमक!

Jan 25, 2026 | 03:31 PM
Kalyan: ठाकरे गटात खळबळ! दोन नगरसेवक ‘बेपत्ता’; शहरात लागले ‘मिसिंग’ पोस्टर्स

Kalyan: ठाकरे गटात खळबळ! दोन नगरसेवक ‘बेपत्ता’; शहरात लागले ‘मिसिंग’ पोस्टर्स

Jan 25, 2026 | 03:27 PM
Kisan Sabha Protest : “शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावा”; नाशिकमधील हजारो आंदोलनकर्ते मुंबईकडे होणार रवाना

Kisan Sabha Protest : “शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावा”; नाशिकमधील हजारो आंदोलनकर्ते मुंबईकडे होणार रवाना

Jan 24, 2026 | 07:59 PM
Raigad ZP Election : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी आमदार महेंद्र थोरवेंच्या हस्ते फुटला प्रचाराचा नारळ

Raigad ZP Election : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी आमदार महेंद्र थोरवेंच्या हस्ते फुटला प्रचाराचा नारळ

Jan 24, 2026 | 07:50 PM