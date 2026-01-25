Padma Award 2026 : देशातील 45 मान्यवरांना पद्म पुरस्कार जाहीर; महाराष्ट्रातील चार भूमिपुत्रांचा समावेश, वाचा संपूर्ण यादी

Padma Award 2026 : मुंबई : येत्या 26 जानेवारी रोजी 77 वा प्रजासत्ताक दिन साजरा केला जाणार आहे. यानिमित्ताने राजधानी दिल्लीतील कर्तत्व पथावर जोरदार तयारी सुरु आहे. परेडच्या तालीम घेतल्या जात असून सर्वत्र उत्साहाचे वातावरण आहे. प्रजासत्ताक दिन जवळ येताच जाहीर होणाऱ्या पुरस्कारांकडे सर्वांचे लक्ष असते. याच पार्श्वभूमीवर पद्म पुरस्कार जाहीर करण्यात आले आहेत. प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने देशातील सर्वोत्तम काम करणाऱ्या सेविकांना यानिमित्ताने सन्मानित करण्यात येते आणि त्यांचा गौरव करण्यात येतो.
२०२६ चे पद्म पुरस्कार जाहीर झाले आहेत आणि यावर्षी देशाने अशा असाधारण नायकांना सन्मानित करण्याचा निर्णय घेतला आहे ज्यांनी शांतपणे समाजाची सेवा केली आहे. हे असे अज्ञात नायक आहेत ज्यांनी साहित्य, शिक्षण, वैद्यकीय, कला, समाजसेवा आणि लोककल्याण यासारख्या क्षेत्रांना आपले जीवन समर्पित केले आहे. सरकारने जाहीर केलेल्या यादीमध्ये पद्मश्रीने सन्मानित होणाऱ्या एकूण ४५ नायकांची नावे समाविष्ट आहेत. यामध्ये माजी बस कंडक्टर, लोककलाकार, डॉक्टर, शिक्षक आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांचा समावेश आहे.
हे देखील वाचा : घुसखोर खरंच कधी होणार का देशाबाहेर? नेत्यांच्या भाषणाला धार पण प्रत्यक्षात योजना काहीच नाही
पद्म पुरस्कार प्रजासत्ताक दिनी प्रदान केले जातात. यामध्ये साहित्य, शिक्षण, समाजसेवा, वैद्यकशास्त्र, कला आणि सार्वजनिक कल्याण यासारख्या क्षेत्रातील असंख्य व्यक्तींचा समावेश आहे. अंके गौडा व्यतिरिक्त, साहित्य आणि शिक्षणातील योगदानाबद्दल ब्रिजलाल भट्ट, बुधरी ताती, भगवानदास राईकवार, धार्मिक लाल चुन्नीलाल पंड्या, डॉ. श्याम सुंदर, चरण हेम्ब्रम आणि के. पंजानीवेल यांचा समावेश आहे.
हे देखील वाचा : बिहारच्या राजकारणात मोठा ट्वीस्ट! तेजस्वी यादव RJDचे नवीन कार्याध्यक्ष
महाराष्ट्रातील चार जणांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रातील 4 भूमीपुत्रांना पद्मश्री पुरस्काराने गौरविण्यात येणार आहे. त्यामध्ये, लोकनाट्य कलाकार रघुवीर खेडकर यांचाही समावेश आहे. लोककला, लोकनाट्य जपण्यात त्यांनी दिलेल्या योगदानाबद्दल त्यांचा सन्मान होत आहे. त्याचबरोबर कृषी क्षेत्रातील योगदानाबद्दल श्रीरंग लाड यांना यंदाच्या वर्षीचे पद्म पुरस्कार जाहीर झाले आहेत. यांसह पालघरमधील वारली संगीतकार भिकल्या लाडक्या ढिंका यांनाही पद्म पुरस्काराने गौरविण्यात येणार आहे. तसेच आर्मिदा फर्नांडीस यांना पुरस्कार देण्यात येणार आहे.
वाचा संपूर्ण पद्म पुरस्कार्थ्यांची यादी