Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Technology »
  • Garena Free Fire Max Redeem Codes For 27 January 2026 Claim It Now Tech News Marathi

Free Fire Max: गरनाने जारी केले आजचे कोड्स! रिवॉर्ड्स क्लेम करण्यासाठी आत्ताच रेडीम करा, जाणून घ्या

Garena Free Fire Max Redeem Codes For 27 January 2026: गेमिंग कंपनीने फ्री फायर मॅक्स प्लेअर्ससाठी आजचे कोड्स जारी केले आहेत. हे कोड्स प्लेअर्ससाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत.

Updated On: Jan 27, 2026 | 09:37 AM
Free Fire Max: गरनाने जारी केले आजचे कोड्स! रिवॉर्ड्स क्लेम करण्यासाठी आत्ताच रेडीम करा, जाणून घ्या

Free Fire Max: गरनाने जारी केले आजचे कोड्स! रिवॉर्ड्स क्लेम करण्यासाठी आत्ताच रेडीम करा, जाणून घ्या

Follow Us:
Follow Us:
  • फ्री फायर प्लेअर्ससाठी नवीन कोड्स जारी
  • नवीन अपडेटनंतर गेमिंगचा अनुभव पूर्णपणे बदलला
  • कोड्सच्या मदतीने आकर्षक रिवॉर्ड्स आणि डायमंड्स जिंकण्याची संधी
फ्री फायर मॅक्ससाठी अलीकडेच एक नवीन अपडेट जारी करण्यात आले आहे. हे अपडेट जारी झाल्यानंतर गेममध्ये अनेक नवीन ईव्हेंट्स जारी केले जात आहेत. याशिवाय गेममध्ये अनेक बदल देखील होत आहेत. नवीन अपडेटनंतर गेमिंगचा अनुभव पूर्णपणे बदलला आहे. प्लेअर्सना रोज नवीन ईव्हेंट्समध्ये सहभागी होण्याची आणि नवीन रिवॉर्ड्स क्लेम करण्याची संधी मिळत आहे. ईव्हेंट्ससोबतच गेममध्ये रोज नवीन रिडीम कोड्स देखील जारी केले जातात. या कोड्सच्या मदतीने प्लेअर्स आकर्षक रिवॉर्ड्स आणि डायमंड्स क्लेम करू शकतात.

JIO Recharge Plan: OTT पाहणाऱ्यांसाठी बेस्ट डील! जिओच्या या ऑफर्सने मनोरंजन होणार डबल, खर्च करावे लागणार केवळ इतके रुपये

फ्री फायर मॅक्स त्यांच्या प्लेअर्ससाठी नवीन रिवॉर्ड्स आणि कॉस्मेटिक आइटम्स घेऊन येत असते. यामुळे गेमिंग आणखी मजेदार होते. गेममध्ये जारी केले जाणारे नवीन गेमिंग आयटम्स क्लेम करण्यासाठी प्लेअर्सना डायमंड्सची गरज असते. पण रिडीम कोड्स एक असे साधन आहे, ज्याच्या मदतीने प्लेअर्स डायमंड खर्च न करता नवीन रिवॉर्डस पूर्णपणे मोफत क्लेम करू शकतात. प्लेअर्सना नवीन रिवॉर्ड्स क्लेम करण्याची संधी मिळावी आणि त्यासाठी डायमंड्स देखील खर्च करावे लागू नये, यासाठी गरेना रोज नवीन रिडीम कोड्स जारी करत असते. आज देखील गरेनाने फ्री फायर मॅक्स प्लेअर्ससाठी रिडीम कोड्स जारी केले आहेत. या कोड्सच्या मदतीने पैसे आणि डायमंड खर्च न करता प्रिमियम रिवॉर्ड्स क्लेम केले जाऊ शकतात. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

27 जानेवारीचे फ्री फायर मॅक्स रिडीम कोड्स

  • FFPLUFBVSLOT
  • ​MCPW3D28VZD6
  • ​ZZZ76NT3PDSH
  • ​V427K98RUCHZ
  • ​J3ZKQ57Z2P2P
  • ​3IBBMSL7AK8G
  • ​B3G7A22TWDR7X
  • ​4ST1ZTBE2RP9
  • ​FFGYBGD8H1H4
  • ​XZJZE25WEFJJ
  • ​FFCMCPSJ99S3
  • ​RD3TZK7WME65
  • ​ZRW3J4N8VX56
  • ​FF9MJ31CXKRG
  • ​FFW2Y7NQFV9S
  • 6KWMFJVMQQYG
  • ​EYH2W3XK8UPG
  • ​FF7MUY4ME6SC
  • ​U8S47JGJH5MG
  • ​VNY3MQWNKEGU
  • ​ZZATXB24QES8
  • ​UPQ7X5NMJ64V
  • ​H8YC4TN6VKQ9
  • ​FJ6AT3ZREM45
  • ​FFN9Y6XY4Z89
  • ​MN3XK4TY9EP1
  • ​FFIC33NTEUKA
  • ​HFNSJ6W74Z48
  • ​TFX9J3Z2RP64
  • ​WD2ATK3ZEA55
  • ​D6F8G1L3M7R9XKY
  • ​Y9X5K1H4C6P2W3TN
  • ​FFMC2SJLKXSB
  • ​XN7TP5RM3K49
  • ​4N8M2X6J9R1G3LHK
  • ​WD4XJ7WQZ42A
  • ​FFMCF8XLVNKC
  • ​R9N3D7B2L0P4C6JF
  • ​C3B1K7J9F4L2X6ND
  • ​HZ2RM8VW9TP7

कोणते रिवॉर्ड्स मिळणार

गरनेना जारी केलेल्या रिडीम कोड्सच्या मदतीने प्लेअर्स कॅरेक्टर स्किन, गन स्किन, लूट क्रेट, बंडल, पेट स्किन आणि इतर एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड्स क्लेम करू शकतात. हे कोड अल्फान्यूमेरिक असतात. म्हणजेच यामध्ये अक्षर आणि नंबर दोन्हींचा समावेश असतो. हे कोड्स 12 ते 16 कॅरेक्टर्सचे असतात. हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे की हे कोड मर्यादित काळासाठी आणि मर्यादित वापरासाठी आहेत, त्यामुळे जे खेळाडू लवकर कोड रिडीम करतात त्यांनाच याचा फायदा होईल.

Apple करणार धमाका! iPhone, आयपॅड, मॅकसह 20 हून अधिक नवे प्रोडक्ट्स लाँच होण्याची शक्यता, यूजर्सना मिळणार सरप्राईज

टीप: गरेनाने रिलीज केलेले फ्री फायर मॅक्सचे रिडीम कोड्स मर्यादित कालावधीसाठी व्हॅलिड असतात. हे कोड प्रदेशानुसार बदलतात. जर गेमिंग कोड रिडीम केला गेला नाही, तर त्याचा अर्थ कोड एक्सपायर झाला आहे. हे कोड पहिल्या 500 प्लेअर्ससाठी रिलीज केले जातात.

Web Title: Garena free fire max redeem codes for 27 january 2026 claim it now tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 27, 2026 | 09:37 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Apple करणार धमाका! iPhone, आयपॅड, मॅकसह 20 हून अधिक नवे प्रोडक्ट्स लाँच होण्याची शक्यता, यूजर्सना मिळणार सरप्राईज
1

Apple करणार धमाका! iPhone, आयपॅड, मॅकसह 20 हून अधिक नवे प्रोडक्ट्स लाँच होण्याची शक्यता, यूजर्सना मिळणार सरप्राईज

OnePlus 16 Leaks: चार्जिंगची चिंता अखेर संपणार! आगामी स्मार्टफोनमध्ये मिळणार 9000mAh पेक्षा मोठी बॅटरी, लाँचपूर्वीच फीचर्स लीक
2

OnePlus 16 Leaks: चार्जिंगची चिंता अखेर संपणार! आगामी स्मार्टफोनमध्ये मिळणार 9000mAh पेक्षा मोठी बॅटरी, लाँचपूर्वीच फीचर्स लीक

Republic Day 2026: BSNL चा रिपब्लिक डे धमाका! यूजर्सना दिलं मोठं गिफ्ट, इतक्या किंमतीत मिळणार वर्षभराची व्हॅलिडीटी आणि बरेच फायदे
3

Republic Day 2026: BSNL चा रिपब्लिक डे धमाका! यूजर्सना दिलं मोठं गिफ्ट, इतक्या किंमतीत मिळणार वर्षभराची व्हॅलिडीटी आणि बरेच फायदे

Republic Day 2026: प्रजासत्ताक दिनी Google ने सादर केलं स्पेशल डूडल, ISRO च्या कामगिरींनी वेधलं लक्ष
4

Republic Day 2026: प्रजासत्ताक दिनी Google ने सादर केलं स्पेशल डूडल, ISRO च्या कामगिरींनी वेधलं लक्ष

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Free Fire Max: गरनाने जारी केले आजचे कोड्स! रिवॉर्ड्स क्लेम करण्यासाठी आत्ताच रेडीम करा, जाणून घ्या

Free Fire Max: गरनाने जारी केले आजचे कोड्स! रिवॉर्ड्स क्लेम करण्यासाठी आत्ताच रेडीम करा, जाणून घ्या

Jan 27, 2026 | 09:37 AM
हातात मावणारा ‘जंगलाचा राजा’! जगातील सर्वात छोट्या सिंहाची गर्जना पाहून नेटिझन्स झाले फिदा; मजेदार Video Viral

हातात मावणारा ‘जंगलाचा राजा’! जगातील सर्वात छोट्या सिंहाची गर्जना पाहून नेटिझन्स झाले फिदा; मजेदार Video Viral

Jan 27, 2026 | 09:35 AM
India Budget 2026: बजेटनंतर बाजारात येणार वादळ! गेल्या ५ वर्षांचा धक्कादायक इतिहास काय सांगतो जाणून घ्या 

India Budget 2026: बजेटनंतर बाजारात येणार वादळ! गेल्या ५ वर्षांचा धक्कादायक इतिहास काय सांगतो जाणून घ्या 

Jan 27, 2026 | 09:28 AM
T20 World Cup 2026 मध्ये सहभागी होण्याबाबत पाकिस्तान अंतिम निर्णय कधी घेणार? पीसीबी अध्यक्षांनी केली तारीख जाहीर

T20 World Cup 2026 मध्ये सहभागी होण्याबाबत पाकिस्तान अंतिम निर्णय कधी घेणार? पीसीबी अध्यक्षांनी केली तारीख जाहीर

Jan 27, 2026 | 09:27 AM
Maharashtra Breaking News LIVE Updates Today: महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडे्स एका क्लिकवर

LIVEMaharashtra Breaking News LIVE Updates Today: महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडे्स एका क्लिकवर

Jan 27, 2026 | 09:11 AM
12.45 कोटींची Rolls-Royce खरेदी केल्यानंतर रॅपर बादशाहचे धक्कादायक विधान; म्हणाला ‘आजही मी किंमत पाहून..’

12.45 कोटींची Rolls-Royce खरेदी केल्यानंतर रॅपर बादशाहचे धक्कादायक विधान; म्हणाला ‘आजही मी किंमत पाहून..’

Jan 27, 2026 | 09:11 AM
Nashik: प्रजासत्ताक दिनी मालेगावमध्ये दुर्घटना! तिरंगी फुगे घेताना नायट्रोजन सिलेंडरचा स्फोट; 5 जण गंभीर जखमी

Nashik: प्रजासत्ताक दिनी मालेगावमध्ये दुर्घटना! तिरंगी फुगे घेताना नायट्रोजन सिलेंडरचा स्फोट; 5 जण गंभीर जखमी

Jan 27, 2026 | 09:06 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Jan 26, 2026 | 07:34 PM
Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 07:27 PM
Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Jan 26, 2026 | 07:20 PM
Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 06:09 PM
Sindhudurg : कुडाळ तालुक्यात शिंदे शिवसेनेचा ठाकरे गटाला मोठा दणका

Sindhudurg : कुडाळ तालुक्यात शिंदे शिवसेनेचा ठाकरे गटाला मोठा दणका

Jan 26, 2026 | 05:53 PM
Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 02:48 PM
Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 01:45 PM