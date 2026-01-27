Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

यामी गौतमच्या ‘या’ चित्रपटाचा पाकिस्तानात धुमाकूळ; OTTवर ट्रेंडिंगमध्ये, नायजेरियामधूनही मिळतय प्रेम

हा चित्रपट केवळ भारतातच नाही तर पाकिस्तान आणि नायजेरियामध्येही हिट झाला आहे. या चित्रपटाला प्रेक्षकांचे भरभरून प्रेम मिळत आहे.

Updated On: Jan 27, 2026 | 07:45 PM
यामी गौतम आणि इमरान हाश्मी यांच्या नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या कोर्टरूम ड्रामा “हक” ने चित्रपटगृहांमध्ये फारशी चर्चा केली नसली तरी, ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर त्याला प्रचंड प्रेम मिळत आहे. हा चित्रपट २ जानेवारी २०२६ रोजी नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित झाला. यामी गौतम आणि इमरान हाश्मी यांच्या कोर्टरूम ड्रामा “हक” ला सीमेपलीकडेही मोठ्या प्रमाणात प्रशंसा मिळत असल्याचे वृत्त आहे.

वृत्तानुसार, हा चित्रपट केवळ भारतातच नाही तर पाकिस्तान आणि नायजेरियामध्येही हिट झाला आहे. २ जानेवारी २०२६ रोजी ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित झालेला हा चित्रपट १९८५ च्या ऐतिहासिक शाह बानो प्रकरणापासून प्रेरित आहे. या चित्रपटाच्या कथेचा दोन्ही देशांमध्ये खोलवर परिणाम झाला आहे. प्रदर्शित झाल्यापासून, हक हा चित्रपट पाकिस्तान आणि नायजेरिया दोन्ही देशांमध्ये प्रचंड हिट झाला आहे. चित्रपटाचा विषय श्रद्धा, कुटुंब, घटस्फोट आणि महिला हक्कांची कहाणी आहे. कलाकारांच्या दमदार अभिनयामुळे तो देशाबाहेरील प्रेक्षकांमध्येही आवडता झाला आहे.

“हक” हा चित्रपट नेटफ्लिक्स इंडियावर पहिल्या क्रमांकावर आला आणि लवकरच इंग्रजी व्यतिरिक्त इतर चित्रपटांसाठी जागतिक स्तरावर दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचला, तर दुसऱ्या आठवड्यात तो ४.५ दशलक्षांपर्यंत पोहोचले आणि पाकिस्तानी चार्टमध्ये अव्वल स्थान पटकावले. “हक” हा चित्रपट पाकिस्तानमध्ये धुमाकूळ घालत असल्याचे वृत्त आहे. शाझियाच्या हक्कांसाठीच्या लढाईचे वर्णन करणारा हा चित्रपट पाकिस्तानमध्ये विशेषतः प्रभावी ठरला आहे, जिथे या कथेने घटस्फोट आणि महिलांच्या आर्थिक हक्कांवर जोरदार चर्चा सुरू केली आहे. प्रदर्शित झाल्यानंतर लगेचच, हा चित्रपट नेटफ्लिक्स पाकिस्तानवर ट्रेंडिंग करू लागला.

सूड, सत्ता आणि कर्मांचा हिशोब! ‘अब होगा हिसाब’ची अधिकृत घोषणा, संजय कपूर, शाहीर, मौनी रॉय प्रमुख भूमिकेत

पाकिस्तानी अभिनेत्री, लेखिका आणि निर्माती फजिला काझी यांनी इंस्टाग्रामवर लिहिले, “या चित्रपटाची भावनिक खोली इतकी प्रेरणादायी आहे की मला रडायला भाग पाडले. यामी गौतम! तू खरोखरच हुशार होतीस!” वकील, अभिनेत्री आणि प्रभावशाली मरियम नूर यांनी या चित्रपटाची तुलना स्थानिक निर्मितींशी केली आणि म्हणाल्या, “भारतीय हिंदूंनी निर्मित नाटके कुराण, कुटुंब व्यवस्था आणि घटस्फोटाचे आपल्यापेक्षा अधिक अचूकपणे वर्णन करतात. आपला उद्योग अजूनही घटस्फोटाचा उच्चार चुकीच्या पद्धतीने करतो आणि दुर्दैवाने, बरेच लोक अजूनही त्याचे पालन करतात. त्यांना हे वर्षांपूर्वीच कळले. आपण अजूनही का चुकीच्या मार्गाने चाललो आहोत? हा चित्रपट जोडप्यांसाठी आवर्जून पाहावा असा आहे.”

‘Ranveer Singh म्हणजे चालतं-बोलतं एनर्जी स्टेशन’, ७ टाके असूनही रणवीरचा हावडा ब्रिजवर दमदार डान्स

