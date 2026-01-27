Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Technology »
  • Apple Is Planning To Launch More Than 20 Products In The 2026 List Is Here Tech News Marathi

Apple करणार धमाका! iPhone, आयपॅड, मॅकसह 20 हून अधिक नवे प्रोडक्ट्स लाँच होण्याची शक्यता, यूजर्सना मिळणार सरप्राईज

नवीन आयफोन, आयपॅड किंवा दुसरं कोणतं प्रोडक्ट खरेदी करण्याचा विचार करताय? थांबा, थोडा धीर धरा. कारण कंपनी येत्या काही महिन्यांत अनेक नवीन प्रोडक्ट्स लाँच करणार आहे. या आगामी प्रोडक्ट्सची यादी देखील समोर आली आहे.

Updated On: Jan 27, 2026 | 04:15 AM
Apple करणार धमाका! iPhone, आयपॅड, मॅकसह 20 हून अधिक नवे प्रोडक्ट्स लाँच होण्याची शक्यता, यूजर्सना मिळणार सरप्राईज

Apple करणार धमाका! iPhone, आयपॅड, मॅकसह 20 हून अधिक नवे प्रोडक्ट्स लाँच होण्याची शक्यता, यूजर्सना मिळणार सरप्राईज

Follow Us:
Follow Us:
  • Apple चाहत्यांसाठी गुडन्यूज!
  • एका वर्षात 20 हून अधिक प्रोडक्ट्स लाँच होण्याची शक्यता
  • 2026 अ‍ॅपल कंपनीसाठी गेमचेंजर ठरण्याची अपेक्षा
टेक जायंट कंपनी अ‍ॅपल यावर्षी मोठा धमाका करण्याच्या तयारीत आहे. नुकत्याच समोर आलेल्या रिपोर्टनुसार, कंपनी यावर्षी 20 हून अधिक नवीन गॅझेट्स लाँच करण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. कंपनी त्यांच्या आयफोन, आयपॅड, मॅक्स आणि वॉचेसमध्ये रेग्यूलर अपग्रेड सादर करू शकते. इतकंच नाही तर कंपनी एकदम नवीन गॅझेट्स देखील लाँच करण्याची शक्यता आहे.

Republic Day 2026: या खास पद्धतीने साजरा करा यंदाचा प्रजासत्ताक दिन, Google Gemini ने बनवा परफेक्ट फोटो

लीक्सनुसार, कंपनी एक स्मार्ट होम हब, एक फोल्डेबल आयफोन आणि एक कमी किंमतीत उपलब्ध असणारा मॅकबुक देखील लाँच करणार असल्याचे सांगितलं जात आहे. MacRumors रिपोर्ट्सनुसार, 2026 अ‍ॅपल कंपनीसाठी गेमचेंजर ठरण्याची अपेक्षा आहे. यावर्षी कंपनी कोणते गॅझेट्स लाँच करणार आहे, याची यादी समोर आली आहे. तथापी कंपनीने याबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा केली नसली तरी देखील यूजर्समध्ये प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

Apple 2026 डिव्हाईसची यादी (अपेक्षित)

आयफोन

आयफोन 17

आयफोन 18 प्रो

आयफोन 18 प्रो मॅक्स

फोल्डेबल आयफोन

आयपॅड

  • आयपॅड Air (M4 चिप)
  • मानक आयपॅड (A18 / A19 चिप)
  • आयपॅड mini (A19 Pro / A20 Pro चिप)

मॅक

  • मॅकबुक प्रो (एम5 प्रो / एम5 मॅक्स)
  • मॅकबुक एअर (एम5)
  • कमी किमतीचे मॅकबुक (ए18 प्रो चिप)
  • मॅक स्टुडिओ (अपडेटेड)
  • स्टुडिओ डिस्प्ले (अपडेटेड)
  • मॅक मिनी (एम5 चिप)

स्मार्ट होम

  • अ‍ॅपल स्मार्ट होम हब (6-7 इंच डिस्प्ले)
  • होमकिट सुरक्षा कॅमेरे

अ‍ॅपल वॉच

  • अ‍ॅपल वॉच सिरीज 12
  • अ‍ॅपल वॉच अल्ट्रा 4

ऑडिओ

  • एअरपॉड्स प्रो 3

इतर / अ‍ॅक्सेसरीज

  • अ‍ॅपल टीव्ही (अपग्रेड केलेला चिप)
  • होमपॉड मिनी (सुधारित आवाज + सिरी)
  • एअरटॅग (लांब श्रेणी)
  • अ‍ॅपल ग्लासेस (अफवा)
  • फेस आयडी डोअरबेल (अफवा)
Motorola Signature vs OnePlus 15: डिस्प्ले, कॅमेरा, परफॉर्मंसमध्ये कोणी मारली बाजी? कोणता प्रिमियम स्मार्टफोन ठरणार बेस्ट?

सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या रिपोर्ट्समध्ये सांगण्यात आलं आहे की, कंपनी जानेवारी ते जून महिन्यादरम्यान काही प्रोडक्ट्स लाँच करण्याची शक्यता आहे. याचा अर्थ असा आहे की, कंपनी यावर्षीच्या पहिल्या सहा महिन्यांत आयफोन 17e पासून नवीन मॅकबुक प्रोपर्यंत काही प्रिमियम डिव्हाईस लाँच करू शकते. जुलै ते डिसेंबर दरम्यान, कंपनी त्यांचे नवीन आयफोन, नवीन अ‍ॅपल वॉच आणि कदाचित त्यांचा पहिला फोल्डेबल आयफोन देखील सादर करू शकते.

Web Title: Apple is planning to launch more than 20 products in the 2026 list is here tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 27, 2026 | 04:15 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

OnePlus 16 Leaks: चार्जिंगची चिंता अखेर संपणार! आगामी स्मार्टफोनमध्ये मिळणार 9000mAh पेक्षा मोठी बॅटरी, लाँचपूर्वीच फीचर्स लीक
1

OnePlus 16 Leaks: चार्जिंगची चिंता अखेर संपणार! आगामी स्मार्टफोनमध्ये मिळणार 9000mAh पेक्षा मोठी बॅटरी, लाँचपूर्वीच फीचर्स लीक

Republic Day 2026: BSNL चा रिपब्लिक डे धमाका! यूजर्सना दिलं मोठं गिफ्ट, इतक्या किंमतीत मिळणार वर्षभराची व्हॅलिडीटी आणि बरेच फायदे
2

Republic Day 2026: BSNL चा रिपब्लिक डे धमाका! यूजर्सना दिलं मोठं गिफ्ट, इतक्या किंमतीत मिळणार वर्षभराची व्हॅलिडीटी आणि बरेच फायदे

Republic Day 2026: प्रजासत्ताक दिनी Google ने सादर केलं स्पेशल डूडल, ISRO च्या कामगिरींनी वेधलं लक्ष
3

Republic Day 2026: प्रजासत्ताक दिनी Google ने सादर केलं स्पेशल डूडल, ISRO च्या कामगिरींनी वेधलं लक्ष

Free Fire Max: Sukuna Ring ईव्हेंटची गेममध्ये धमाकेदार एंट्री! जबरदस्त रिवॉर्ड्स क्लेम करण्याची सुवर्णसंधी
4

Free Fire Max: Sukuna Ring ईव्हेंटची गेममध्ये धमाकेदार एंट्री! जबरदस्त रिवॉर्ड्स क्लेम करण्याची सुवर्णसंधी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Apple करणार धमाका! iPhone, आयपॅड, मॅकसह 20 हून अधिक नवे प्रोडक्ट्स लाँच होण्याची शक्यता, यूजर्सना मिळणार सरप्राईज

Apple करणार धमाका! iPhone, आयपॅड, मॅकसह 20 हून अधिक नवे प्रोडक्ट्स लाँच होण्याची शक्यता, यूजर्सना मिळणार सरप्राईज

Jan 27, 2026 | 04:15 AM
आंतरराष्ट्रीय बाजारात रुपया घसरतोय…! शेअर बाजारावर याचा होतोय विपरित परिणाम

आंतरराष्ट्रीय बाजारात रुपया घसरतोय…! शेअर बाजारावर याचा होतोय विपरित परिणाम

Jan 27, 2026 | 01:15 AM
पत्नीचा वैयक्तिक निर्वाह भत्त्याचा दावा फेटाळला; पुणे कुटुंब न्यायालयाचा निर्णय

पत्नीचा वैयक्तिक निर्वाह भत्त्याचा दावा फेटाळला; पुणे कुटुंब न्यायालयाचा निर्णय

Jan 27, 2026 | 12:30 AM
Iran Regime Change : इराणमध्ये पुन्हा राजेशाहीचे संकेत! माजी महाराणी फराह पहलवी मैदानात; खामेनेईच्या सत्तेला थेट इशारा

Iran Regime Change : इराणमध्ये पुन्हा राजेशाहीचे संकेत! माजी महाराणी फराह पहलवी मैदानात; खामेनेईच्या सत्तेला थेट इशारा

Jan 26, 2026 | 11:23 PM
MI vs RCB, WPL 2026 : वडोदरा येथे मुंबईचा दबदबा! RCB वर 15 धावांनी विजय; हेली मॅथ्यूजची अष्टपैलू कामगिरी 

MI vs RCB, WPL 2026 : वडोदरा येथे मुंबईचा दबदबा! RCB वर 15 धावांनी विजय; हेली मॅथ्यूजची अष्टपैलू कामगिरी 

Jan 26, 2026 | 11:05 PM
Extramarital Affair News: प्रेयसीच्या प्रेमात इंजिनिअर नवरा झाला आंधळा; पत्नीला वाऱ्यावर सोडले अन्…

Extramarital Affair News: प्रेयसीच्या प्रेमात इंजिनिअर नवरा झाला आंधळा; पत्नीला वाऱ्यावर सोडले अन्…

Jan 26, 2026 | 10:20 PM
ZP Election 2026: ‘मिशन जिल्हा परिषद’साठी शिंदे मैदानात! महाबळेश्वरमधून प्रचाराचा शुभारंभ; ३ फेब्रुवारीपर्यंत सभांचा धडाका

ZP Election 2026: ‘मिशन जिल्हा परिषद’साठी शिंदे मैदानात! महाबळेश्वरमधून प्रचाराचा शुभारंभ; ३ फेब्रुवारीपर्यंत सभांचा धडाका

Jan 26, 2026 | 09:53 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Jan 26, 2026 | 07:34 PM
Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 07:27 PM
Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Jan 26, 2026 | 07:20 PM
Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 06:09 PM
Sindhudurg : कुडाळ तालुक्यात शिंदे शिवसेनेचा ठाकरे गटाला मोठा दणका

Sindhudurg : कुडाळ तालुक्यात शिंदे शिवसेनेचा ठाकरे गटाला मोठा दणका

Jan 26, 2026 | 05:53 PM
Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 02:48 PM
Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 01:45 PM